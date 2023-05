Tudor pense à Lens, Sanchez au titre… Le coach d’Auxerre peste contre l’arbitrage ! Les 3 infos OM de ce lundi

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce lundi : Tudor pense à Lens, Sanchez au titre… Le coach d’Auxerre peste contre l’arbitrage.

OM : Tudor pense à Lens !

Igor Tudor, entraîneur de l’OM, est revenu en conférence de presse d’après match sur la prestation de son équipe contre Auxerre (2-1), dimanche soir, lors de la 33e journée de Ligue 1.

Ce dimanche en clôture de la 33ème journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’est imposé au Stade Vélodrome contre l’AJ Auxerre (2-1). Les joueurs de Tudor ont concédé l’ouverture du score en première période avant de complètement renverser la situation marquer deux buts en deux minutes grâce à Cengiz Under (75e) et Alexis Sanchez (77e). Ce succès permet à l’OM de revenir à 5 points du Paris-Saint-Germain.

Ça aurait dû faire 4 ou 5 à 0

En conférence de presse, Igor Tudor a loué la qualité de jeu affiché par son équipe : « Pour plaisanter, on pourrait dire que gagner comme ça, c’est encore plus beau. Ce qui est important, c’est d’avoir fait une prestation de très haut niveau. Ça aurait dû faire 4-0 ou 5-0, mais le foot te fait parfois des mauvaises blagues. On a eu la bonne mentalité pour y croire jusqu’au bout et continuer à pousser, c’est une grande victoire ce soir. » L’entraîneur croate s’est ensuite projeté sur le déplacement à Bollaert dimanche prochain : « À nous maintenant d’aller faire un grand match à Lens samedi. Je me souviens d’un très beau match aller entre deux belles équipes. On avait perdu (0-1) sur un tir dévié mais je crois qu’on aurait mérité de gagner. C’est une belle équipe, nous aussi. On verra comment ça va tourner. »

OM : Le titre? Tudor et Sanchez y croient !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille a réalisé une belle opération au classement en remportant son match face à Auxerre au Vélodrome et en profitant de la défaite des Parisiens contre Lorient.

L’Olympique de Marseille a finalement remporté sa rencontre face à Auxerre ce dimanche soir au Vélodrome après un scénario complètement fou. En seulement deux minutes, les Olympiens ont repris l’avantage alors qu’ils étaient menés au score à cause d’un but de l’AJA.

Ça sera difficile, mais on ne sait jamais dans le foot — Tudor

Cengiz Ünder et Alexis Sanchez ont redonné de l’espoir aux Marseillais pour aller titiller le PSG au classement. Plus tôt dans la journée, les Parisiens ont perdu leur rencontre contre Lorient sur le score de 3-1… L’OM revient donc à 5 points de Christophe Galtier et ses hommes. De quoi relancer la course au titre?

« Le titre ? Ah, j’avais oublié ! Je n’y pense pas beaucoup, mais après ce match, il reste 5 matchs et 15 points. Ça sera difficile, mais on ne sait jamais dans le foot, on doit penser à ce que l’on doit faire et on verra ce qui arrivera. », a lancé Igor Tudor en conférence de presse après la rencontre.

On est très près du leader je crois qu’on peut encore être champion

Au micro de Prime Vidéo cette fois, Alexis Sanchez n’a pas caché son ambition d’aller au bout : « Les supporters nous ont beaucoup aidé. C’est très beau d’évoluer dans un stade comme ça. On est très près du leader je crois qu’on peut encore être champion », a lâché l’attaquant chilien.

OM : Le coach auxerrois peste sur l’arbitrage (et estime les marseillais miraculés) !

Après la victoire de l’OM contre Auxerre, l’entraîneur de l’AJA, Christophe Pélissier s’est interrogé sur la validité du second but marseillais d’Alexis Sanchez, qu’il estime en position de hors-jeu. L’Olympique de Marseille a renversé Auxerre ce dimanche au Stade Vélodrome. Les auxerrois ont longtemps mené au score avant de craquer sur deux buts en deux minutes de Cengiz Under et Alexis Sanchez. Le chilien, lancé à la limite du hors jeu, a trompé Radu du droit. Le but a été validé par l’arbitre qui a estimé – à raison- que le buteur marseillais était couvert par le dernier défenseur. À LIRE AUSSI : Ex OM : Ça chauffe entre Rami et les supporters troyens … J’ai vu des images où il y a hors-jeu L’entraîneur auxerrois, Christophe Pélissier n’a pas été convaincu par les images du but de Sanchez. En conférence de presse d’après match, il s’est interrogé sur la validité du deuxième but marseillais : « Je dirais qu’ils sont miraculés sur le second but, j’ai vu des images où il y a hors-jeu, voilà. Après, on l’interprète comme on veut, on sait comment la VAR interprète les choses aussi. Il a toutefois salué la prestation de ses joueurs : » Il y a à la fois de la déception, parce qu’il n’y a jamais de défaite encourageante, mais aussi de la fierté par rapport à ce qu’ont fait les garçons, a-t-il déclaré. On a dû se préparer avec beaucoup de blessés. Je suis déçu pour eux, même si on a subi les assauts marseillais. C’est dur de ne pas être récompensé sur le plan comptable mais il faut garder cet état d’esprit pour les cinq derniers matchs. Le résultat est logique. »