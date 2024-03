Un changement de président, « fort possible »? Clauss est cash concernant son hiver difficile, un cadre du PSG forfait pour le Classique ?Les 3 infos OM du jour !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce dimanche :Un changement de président, « fort possible »? Clauss est cash concernant son hiver difficile, un cadre du PSG forfait pour le Classique ?

OM: un cadre du PSG forfait pour le Classique ?

Encore touché à un tendon d’Achille, Marquinhos ne devrait pas être disponible pour le Classique face à l’Olympique de Marseille le 31 mars, d’après les informations du journal L’Équipe. Le retour du capitaine parisien est espéré pour le quart de finale aller de Ligue des champions contre le FC Barcelone le 10 avril prochain.

🚨🚨 MARQUINHOS SE DIRIGE VERS UN FORFAIT FACE À L’OM 🤕🇧🇷 Le brésilien est toujours touché à un tendon d’Achille et son retour est espéré face à Barcelone. (@lequipe) pic.twitter.com/HUnuaIU97M — BeFootball (@_BeFootball) March 23, 2024

À noter côté olympien les blessures de Valentin Rongier, Bilal Nadir, Samuel Gigot, ou encore celles de Bamo Meïté, Ismaïla Sarr et Ulisses Garcia, tous sortis sur blessures avec leurs sélections lors de cette trêve internationale.

🚨 𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗘 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 pour Bamo Meïté 🇨🇮 avec l’Olympique de Marseille ! ❌🤕 Le défenseur marseillais a vu Luis Henrique lui retomber dessus lors d’un duel à l’entraînement. Résultat ? Double entorse de la cheville doublée d’un pépin au genou. 😬 (@laprovence) pic.twitter.com/4cnXnfMHZa — Actu Foot (@ActuFoot_) March 22, 2024

Aliou Cisse donne des nouvelles d’Ismaila Sarr, sorti sur blessure : « Ça va, ça va. Il n’y a pas de gros problème. Normalement il va voir le médecin. J’espère que ça se passera bien. » pic.twitter.com/Ih2ZOzMMbZ — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 🇸🇳 (@JoueursSN) March 23, 2024

👉🏼 Ulisses Garcia a quitté la sélection Suisse, après s’être blessé aux adducteurs lors d’un entraînement… #TeamOM pic.twitter.com/CSrBhARmQz — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) March 23, 2024

Mercato OM : Un changement de président, « fort possible »?

Alain Roche a été questionné par La Provence sur l’avenir de Jean-Louis Gasset à l’Olympique de Marseille. L’ancien entraîneur persiste et signe, le coach marseillais pourrait refuser de continuer !

Après une série de 5 victoires consécutives, les supporters étaient quasi unanimes : il fallait conserver Jean Louis Gasset pour la saison prochaine. Seulement, toutes les bonnes choses ont une fin et les défaites se sont enchaînés : une en Europa League et l’autre en Ligue 1 avant la trêve. Pour Alain Roche qui a été questionné par La Provence, cela n’est pas aussi simple qu’une proposition du club. Jean Louis Gasset peut aussi refuser si les conditions ne sont pas remplies.

S’il ne sent pas le truc, il n’ira pas. Si à la fin de la saison, il y a un changement de président, ce qui est fort possible…

« Je l’ai vu pendant un an à Bordeaux, et il est capable de faire une saison complète. Ce n’est peut-être pas la pression marseillaise, mais on y a vécu des moments extrêmement difficiles, entre les soucis sportifs et financiers. En plus il n’est pas avare de tout ce qui est data. Il est très à cheval là-dessus, malgré tout ce que tout le monde dit. Il est à la page. Après est-ce qu’il en aura envie… Et puis, est-ce que le club voudra le conserver, ce qui est la première condition, explique Alain Roche à La Provence. Je pense que la fin de saison va déterminer la proposition. Jean-Louis a suffisamment d’expérience pour voir venir les choses. S’il ne sent pas le truc, il n’ira pas. Si à la fin de la saison, il y a un changement de président, ce qui est fort possible. Si à la fin de la saison, les moyens sont limités à cause d’un nouvel encadrement de la masse salariale par la DNCG. S’il sent que l’équipe n’aura pas la capacité de lutter sur plusieurs fronts… Il peut dire non aussi. Il en est capable, et l’a déjà fait. Si galère il y a, il va la sentir tout de suite arriver »

Je suis persuadé que l’OM est entre de bonnes mains

Emerse Faé, qui avait pris la suite pour finalement gagner la CAN, a donné son avis sur Gasset dans un entretien accordé à So Foot. « Je ne suis pas du tout surpris par ce qu’il réalise ! Il ne faut pas s’arrêter à sa dernière expérience. Jean-Louis est un excellent coach avec une grande carrière. Bordeaux, PSG, Saint-Étienne, l’équipe de France, c’est grand. Il a beaucoup d’expérience et maîtrise la Ligue 1. Il est du Sud, donc il sait comment gérer le contexte. Je suis persuadé que l’OM est entre de bonnes mains, et il l’a très vite montré avec les résultats. Il ne faut pas se fier à son âge, mais se concentrer sur ce qu’il apporte. »

L’ancien milieu de terrain a aussi détaillé la relation particulière qu’il a avec le coach de l’OM. « Jean-Louis est comme un père pour moi, pour tout le monde. Son départ était un moment difficile et émouvant. On avait beaucoup pleuré, c’est comme si on le désignait comme seul responsable. En partant, il m’avait encouragé et m’avait dit de faire des choix forts. Après chaque match, il m’envoyait un message pour me féliciter et me pousser. À la fin du tournoi, j’avais eu le droit à un grand message de félicitations. Je fais la même chose après chacune de ses victoires avec l’OM. Il s’était sacrifié pour que notre pays puisse avancer, il avait endossé tout le poids, aucun coach à part lui ne l’aurait fait. »

Mercato OM : Jonathan Clauss est cash concernant son hiver difficile

Le début d’année 2024 de Jonathan Clauss n’a pas été aisé aves les tensions qu’il a pu avoir avec l’Olympique de Marseille et ses performances en dents de scie. Pour le joueur, malgré tout, sa volonté a toujours été de rester à l’OM.

L’OM a connu des hauts et des bas avec Jonathan Clauss cette saison. Le latéral droit a mal débuté l’année 2024 avec des tensions avec le club, poussant même jusqu’aux rumeurs de départ de l’international français. Dans un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche, il revient sur ces épisodes compliqués et avoue qu’il n’a jamais songé à partir.

« Je suis resté le plus calme possible, je n’ai cherché à me justifier sur quoi que ce soit, parce que j’estimais que ce qui était le plus important, c’était le terrain. Ça touche forcément. Quitter l’OM cet hiver ne m’a même pas traversé l’esprit. Je suis investi à 300% ! Il y a des choses que je fais bien, d’autres moins bien. Ce n’est pas une question de volonté, c’est parfois une question de forme ou d’état psychologique. Il y a des choses sur lesquelles il faut que je travaille et je travaille tous les jours pour ça. De mon côté, tout a toujours été apaisé. Ils (les dirigeants, ndlr) ont eu des choses à dire, je les ai entendues. Je suis conscient de la situation. Pour moi, il n’y avait pas de problème, et il n’y a toujours pas de problème, explique le défenseur. Porter le maillot de l’OM est une énorme fierté, j’ai adopté ce club. »

Sa continuité avec l’équipe de France, l’Euro 2024, sa saison à l’OM, son début d’année difficile : Jonathan Clauss s’est livré à Téléfoot. 🗣️👀https://t.co/YUnKOo7r4s — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 24, 2024

Des tensions dans le vestiaire avec Clauss

Le journaliste de RMC Florent Germain s’est exprimé sur le cas Jonathan Clauss dans l’émission « Rothen s’enflamme » il y a quelques semaines, quand les tensions avec le club étaient au plus haut avec le club.« Le problème c’est qu’on a fait combien d’émissions sur Jonathan Clauss ? Et je le disais hier dans l’After Foot, je disais que de toute façon, on a eu beau expliquer, ça fait 3 semaines qu’on explique que l’OM pointe du doigt des questions d’attitude, on en a parlé ensemble. Tu m’avais relancé en disant c’est quoi exactement ? Je t’ai expliqué, des fois il y avait des choses qui étaient un peu borderline avec la vie privée, donc on rentrait pas dans les détails. C’est notre manière de fonctionner mais j’ai été clair sur la nonchalance, l’attitude, le comportement en général. Mais le problème c’est qu’émission après émission, et parfois je vous écoute aussi quand je ne participe pas, vous ne voulez pas entendre ça. C’est à dire que, Jonathan Clauss avait parfois peut être un comportement qui n’était pas celui qui colle à l’image qu’on avait de Jonathan Clauss, à savoir presque le gendre idéal ou le bon gars de vestiaire. Parfois c’est un peu plus compliqué. Après c’est délicat pour nous parce que moi je veux pas prendre parti. J’ai expliqué aussi qu’ il y avait sûrement derrière tout ça des enjeux contractuels, peut-être des règlements de comptes parce que ça se passait mal avec l’entourage etc…C’était un mélange de tout mais ne faisons pas semblant de ne pas vouloir comprendre que y’avait aussi des tensions concernant Jonathan Clauss dans les vestiaires. »