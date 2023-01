Un défenseur surveillé par Longoria, une très grosse à venir pour Balerdi? La première de Malinovskyi… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Un défenseur surveillé par Longoria, une très grosse à venir pour Balerdi? La première de Malinovskyi…

Mercato OM : Balerdi veut rester… mais l’Ajax va faire une très grosse offre !

Ça s’agite autour de l’Olympique de Marseille au rayon de possibles départs. Le défenseur Léonardo Balerdi affirme vouloir rester à Marseille mais l’Ajax insiste et pourrait faire une grosse offre !

Malgré sa volonté de rester à l’OM, Balerdi va-t-il résister à l’entetement de l’Ajax ? Longoria peut-il refuser un gros chèque du club néerlandais ? Selon FootMercato, « le club néerlandais n’a pas dit son dernier mot et semble vraiment prêt à toutes les folies pour recruter l’international argentin de 23 ans. Selon une source interne du club ajacide, l’Ajax a préparé une offre avoisinant les 20 M€ ainsi qu’un énorme contrat pour le joueur pour tenter d’arracher Balerdi à l’OM. » Le défenseur argentin et sa direction ne sont pas pour un départ mais l’offre à venir peut-elle changer la donne ?

20M€ et un gros salaire pour faire changer d’avis l’OM et Balerdi ?

🚨Info: Leonardo Balerdi 🇦🇷💫 ▫️Les agents et intermédiaires impliqués dans le transfert sont favorables à un départ et devraient discuter dans les prochaines heures avec l’OM ▫️L’Ajax ne lâche pas et prépare une offre officielle avoisinant les 20 M€https://t.co/6fsFd628fE — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 12, 2023

Comme l’avait indiqué nos confrères de la Provence juste avant le match face à Troyes, Léonardo Balerdi ne veut pas quitter l’OM cet hiver. Le défenseur argentin a décidé de rester et l’a clairement dit en zone mixte après la victoire 0-2 hier soir.

Sûr de rester ? Oui !

« Oui, je veux rester ici (à l’OM). J’ai parlé déjà avec mon agent, et je veux rester ici. C’est sûr ? Oui ». Léo Balerdi – source : Zone Mixte / RMC (11/01/2022)

🔴 Balerdi confirme qu’il ne quittera pas l’OM cet hiver 💬 : « J’ai parlé avec mon agent et je veux rester ici, c’est sûr. » pic.twitter.com/Sve3ky8O5Z — Footballogue (@Footballogue) January 11, 2023



Alors que l’OM a officialisé cette semaine l’arrivée de l’attaquant ukrainien Ruslan Malinovsky (29 ans), deux joueurs majeurs de Tudor sont fortement courtisés par des clubs étrangers. On apprend ainsi ce jeudi qu ‘Aston Villa a fait de Mattéo Guendouzi sa priorité et qu’il serait disposé à mettre plus de 30 millions d’euros sur la table pour réaliser ce transfert cet hiver.

Selon les informations de Foot Mercato, Leonardo Balerdi serait plus que jamais dans le viseur de l’Ajax. Le club néerlandais négocie actuellement l’entourage du défenseur de l’OM qui serait enclin à accepter leur offre. Ajax pourrait proposer entre 15 et 20 M€ à Marseille mais les dirigeants olympien font à l’heure actuel savoir que l’argentin n’est pas à vendre.

🚨Info: Leonardo Balerdi 🇦🇷 💫 ▫️L’Ajax négocie avec l’entourage du défenseur de l’OM ▫️L’Argentin est enclin à rejoindre un club qui est prêt à investir entre 15 et 20 M€ sur lui ▫️À l’OM, on affirme que le joueur n’est pas à vendre Avec @sebnondahttps://t.co/eA9iNjt8t7 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 11, 2023

OM : Malinovskyi raconte sa rencontre avec les supporters marseillais (et les arbitres français)

L’Olympique de Marseille s’impose face à Troyes (0-2) ce mercredi à l’occasion de la 18e journée de championnat. Voici la réaction de Russlan Malinovskyi après le match, ce dernier a joué ses premières minutes avec son nouveau maillot.

Les supporters sont exceptionnels !

« C’est une victoire importante ce soir. Je suis content d’avoir disputé mes premières minutes et de connaître mon premier succès avec Marseille. Je pense que ce n’est qu’un début, j’ai besoin d’encore travailler, mais je suis déçu par ce carton jaune parce qu’il n’y a pas faute (rires), mais j’ai essayé d’aider l’équipe, il y avait 2-0 on devait garder le résultat. Donc j’ai essayé de défendre et d’aider mes milieux. Les supporters sont exceptionnels, on l’a ressenti ce soir, on jouait à domicile, tout le stade nous encourageait, je remercie tout le monde pour son soutien. Ça sera chaud lors du prochain match à domicile », Russlan Malinovskyi – Source : Conférence de presse / La Provence (11/01/2023)

Mercato OM : Longoria surveille un défenseur polyvalent ?

Ça s’agite autour de l’Olympique de Marseille au rayon de possibles départs. Alors que l’Ajax aimerait faire venir le défenseur Léonardo Balerdi, ce dernier ne veut pas partir cet hiver, dans le même temps un jeune défenseur anglais serait suivi.

En effet, selon FootMercato Pablo Longoria « aurait coché le nom de Tosin Adarabioyo. Le défenseur de 25 ans est encore sous contrat avec Fulham, club où il est arrivé en 2020 en provenance de Manchester City, jusqu’en 2024. » Le joueur formé par Manchester City a joué 12 matches de Premier League cette saison, il peut évoluer en défense central à droite et à gauche et a déjà dépanné comme latéral droit. Un nom parmi tant d’autres ?

Tosin Adarabioyo, une cible de l’OM ?