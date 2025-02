Un départ acté? Greenwood n’existe plus? Un 9 de PL pisté pour cet été ! Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Un départ acté? Greenwood n’existe plus? Un 9 de PL pisté pour cet été !

Mercato OM : Le départ d’un joueur clé cet été ?

L’OM a recruté 4 joueurs lors de ce mercato d’hiver. Certains arrivées pourraient avoir des conséquences sur le statut d’actuels titulaires. Selon Daniel Riolo, Valentin Rongier pourrait quitter Marseille avec l’arrivée de Bennacer…

Dans un contexte de réajustement au sein de l’OM, le journaliste Daniel Riolo de RMC a récemment attisé les débats en évoquant l’avenir de Valentin Rongier. Selon lui, la situation pourrait changer dès cet été. Dans l’After, il a affirmé : « La question va sérieusement se poser. Je ne crois pas que le recrutement de Bennacer soit anodin. Je l’aime bien Bennacer, il a beaucoup de qualité, il a touché beaucoup de ballon, il est heureux d’être là, mais Rabiot n’a pas vocation à rester si haut. Il va redescendre donc il va densifier le milieu de terrain. Je me demande donc si Rongier sera encore là la saison prochaine. Il y a des chances qu’il soit prolongé pour être vendu. A un moment, il faut faire des ventes et il a une valeur, une capacité à être vendu. Je le sens comme ça, mais peut-être que je me trompe ». Ces propos alimentent déjà les discussions parmi supporters et experts.

A lire : OM : Dugarry voit un grand danger pour Marseille !

Rongier ? Il y a des chances qu’il soit prolongé pour être vendu — Riolo

Mercato OM : Prolongation, Benatia, Bennacer… Que faut-il faire avec Valentin Rongier? – https://t.co/oMxzTESZL9 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 6, 2025



L’analyse de Riolo intervient alors que l’OM poursuit sa stratégie de renforcement. L’arrivée de Bennacer et le possible repositionnement de Rabiot illustrent une volonté de revoir la configuration du milieu de terrain. La perspective d’un départ de Valentin Rongier permettrait au club de libérer des ressources pour de nouvelles acquisitions et ainsi améliorer la compétitivité tant sur la scène nationale qu’européenne.

De son côté, globalement, l’entraîneur Roberto De Zerbi s’est exprimé après le match Angers – OM (0-2) sur DAZN en déclarant : « Je suis désolé pour Rongier parce qu’il n’était pas en assez bonne condition pour jouer, c’est toujours un super joueur aussi. Mais Isma a vraiment très bien joué aujourd’hui et c’est un grand joueur pour nous ». Ces remarques témoignent d’une approche pragmatique et nuancée. L’OM semble engagé dans une période de transition déterminante.

Mercato OM : Un buteur de Premier League pour cet été ?

Dans un contexte où le mercato s’annonce déjà bouillonnant, l’OM semble préparer une opération de grande envergure pour l’été prochain. le club s’est déjà montré actif en janvier mais avec l’objectif de disputer la Ligue des Champions, à minima un attaquant et un défenseur central sont recherchés…

Selon des informations venus d’Espagne, le club envisagerait de recruter un attaquant de renom afin de renforcer son effectif. Parmi les cibles potentielles, le nom de Jean-Philippe Mateta attire particulièrement l’attention, notamment en raison de ses performances en Premier League avec Crystal Palace.

Le profil du jeune buteur de 27 ans a suscité l’intérêt du OL pour remplacer Alexandre Lacazette. L’attaquant, qui a inscrit 10 buts et délivré 1 passe décisive en 24 rencontres cette saison, serait également courtisé par un grand club espagnol, l’Atlético Madrid. «La succession de Lacazette est une priorité pour le club lyonnais, et Mateta représente une option intéressante,» aurait confié un interlocuteur averti.

A lire : OM : Dugarry voit un grand danger pour Marseille !

Lyon, l’Atlético, le Bayer et l’OM s’intéresse à Mateta



Par ailleurs, le dossier ne se limite pas à l’Espagne. Des échos en provenance d’Allemagne indiquent que le Bayer Leverkusen aurait également pris quelques renseignements sur le joueur. Toutefois, le site Todo Fichajes mentionne que l’Atlético Madrid reste le principal prétendant pour finaliser cette opération de transfert.

Dans un environnement de rumeurs incessantes, l’OM serait en embuscade pour saisir l’opportunité d’acquérir un buteur actuellement sous contrat jusqu’en 2026, dont la cote est estimée à 20 millions d’euros sur la plateforme Transfermarkt. Cette opération pourrait s’inscrire dans une stratégie plus globale visant à revitaliser l’attaque de l’équipe phocéenne.

Ainsi, les prochains jours s’annoncent décisifs pour les protagonistes de ce dossier, alors que le mercato se profile comme l’un des plus intrigants de la saison. Les supporters attendent avec impatience l’évolution de cette affaire qui promet de faire couler beaucoup d’encre et d’espoir pour l’avenir du club.

L’évolution de ce transfert est suivie de près par les médias, garantissant un mercato riche en rebondissements pour le bénéfice du club.

OM : Greenwood n’existe plus ?

Julien Laurens, expert de la Premier League et du football britannique, a récemment dévoilé une analyse inattendue sur RMC. Passionné de PSG, il estime que Mason Greenwood ne constitue plus un sujet d’actualité en Angleterre.

Dans une déclaration saisissante, il a affirmé : « Est-ce qu’en Angleterre, on parle des performances de Mason Greenwood ? Non, il n’existe plus. Sur la BBC, on ne parle pas de Mason Greenwood. On peut parler de Marseille, on parle de (Roberto) De Zerbi, de (Adrien) Rabiot, mais pas de lui. Les gens se plaignent et écrivent à la BBC : ‘pourquoi vous parlez de lui ? On ne devrait pas parler de lui’. »

A lire : OM : Dugarry voit un grand danger pour Marseille !

Mason Greenwood ? Non, il n’existe plus en Angleterre

🔵⚪️ Parle-t-on des performances de Greenwood en Angleterre ? 🎙️ @LaurensJulien: « Non, il n’existe plus. Sur la BBC, nous pouvons parler de l’OM, de De Zerbi mais pas de Greenwood. Les gens nous écrivent et se plaignent lorsque nous parlons du joueur » pic.twitter.com/eSBdfu2RNk — After Foot RMC (@AfterRMC) February 10, 2025