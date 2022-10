PSG – OM : Coup dur pour Galtier en vue du classique !

Blessé lors du match de Ligue des champions face Benfica (1-1) ce mercredi soir, le défenseur parisien Nuno Mendes devrait être absent pendant plusieurs semaines.

Blessé aux ischios face à Benfica (1-1), le défenseur du Paris Saint Germain Nuno Mendes souffre d’une lésion. Ce dernier a passé des examens ce jeudi qui ont confirmé ce diagnostic établi mercredi soir après le match de Ligue des champions. Le Portugais devrait être absent entre trois semaines et un mois indique le journal l’Equipe. Il devrait ainsi rater le classico PSG – OM qui aura lieu dans 10 jours au Parc des Princes. C’est u coup dur pour l’entraîneur du club francilien Christophe Galtier qui perd un de ses titulaires pour le choc du championnat. Il devrait être remplacé par Juan Bernat.

Du côté de l’OM, Jonathan Clauss est lui aussi très incertain après sa blessure lors du match face au Sporting mardi soir en Ligue des champions. Le piston droit a répondu aux supporters lui ayant envoyé des messages de soutien sur les réseaux sociaux.

« Et parce que je vous le dois, je vous remercie tous pour vos messages concernant mon état de santé. Ce matin, j’ai passé quelques tests médicaux suite à ma blessure d’hier soir, et c’est plutôt rassurant. Je serai bientôt de retour pour aider mes coéquipiers » Jonathan Clauss – Source : Instagram (05/10/22)

10 Jours d’indisponibilité?

L’Olympique de Marseille devra se passer de Jonathan Clauss pendant dix jours d’après le journal L’Equipe. Le latéral droit qui est sorti sur blessure face au Sporting ne pourra pas être disponible pour la rencontre face à l’AC Ajaccio ce samedi. Il ratera également le déplacement à Lisbonne la semaine prochaine. Une incertitude persiste cependant sur sa présence lors de la rencontre face au PSG qui aura lieu le 16 octobre au Parc des Princes.

« Le piston droit de l’OM (30 ans) souffre d’une hyperextension du tendon des ischio-jambiers et il doit observer dix jours de repos. Il est donc d’ores et déjà forfait pour la réception de l’AC Ajaccio, samedi, et pour le déplacement à Lisbonne, mercredi prochain. Il pourrait être de retour, dans le meilleur des cas, pour le Classique face au Paris-SG, le 16 octobre. » Source : L’Equipe (05/10/22)