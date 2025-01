Un GROS BUTEUR pour cet été? Nouvelle porte de sortie pour BRASSIER et le redressement de De Zerbi… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme de ce mardi : Un GROS BUTEUR pour cet été? Nouvelle porte de sortie pour BRASSIER et le redressement de De Zerbi…

Mercato OM : Un gros buteur de Serie A pour la saison prochaine ?

L’Olympique de Marseille pourrait être tenté de recruter un attaquant de plus au standing cet été en prévision d’une participation de Ligue des Champions. Un nom est évoqué…

Elye Wahi, pourtant recruté avec de grandes ambitions l’été dernier, n’a pas encore convaincu pleinement par ses performances, manquant de régularité et d’impact sur le terrain. De son côté, Neal Maupay, malgré son expérience, semble trop limité pour briller à un niveau aussi élevé que celui de la Ligue des Champions, où il peine à s’imposer. Ajoutez à cela la blessure de Faris Moumbagna, qui prive l’OM d’un potentiel atout offensif, et le club marseillais se trouve face à une véritable problématique dans la gestion de son secteur offensif. Dans ce contexte, l’OM pourrait être contraint de revoir ses options et envisager des renforts pour renforcer un compartiment de jeu décisif.

Scamacca visé par l’OM pour la saison prochaine ?

L’international transalpin, Gianluca Scamacca (26 ans) dans le viseur de l’OM pour l’été prochain 📌 #OM — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) January 6, 2025



Selon le journaliste Abdellah Boulma, l’Olympique de Marseille s’intéresse de près à Gianluca Scamacca, l’attaquant de l’Atalanta Bergame, pour l’été 2025. Cependant, le joueur de 25 ans, actuellement blessé avec une rupture du ligament croisé du genou qui le tient éloigné des terrains jusqu’en février 2025, pourrait faire son grand retour à la compétition au moment où l’OM envisagera son transfert.

Scamacca blessé

Passé par plusieurs clubs au cours de sa carrière, Scamacca a évolué sous les couleurs de Sassuolo lorsque Roberto De Zerbi en était l’entraîneur, mais n’a jamais été convaincant aux yeux de ce dernier. Il a ensuite été prêté à plusieurs équipes, dont Cremonese, PEC Zwolle, Ascoli et Genoa, et n’a donc jamais eu l’opportunité de travailler sous la direction de De Zerbi. Toutefois, une collaboration entre les deux pourrait se concrétiser dès l’été prochain, à condition de convaincre l’Atalanta, qui possède son attaquant jusqu’en juin 2027 et le valorise à environ 30 millions d’euros.



L’arrivée de Scamacca à l’OM pourrait potentiellement rivaliser avec la présence de Neal Maupay, mais surtout avec celle de Elye Wahi, recruté l’été dernier pour une somme conséquente. Le club marseillais devra peser ses options avec soin dans cette quête d’un attaquant pour renforcer son secteur offensif.

Mercato OM : Une nouvelle porte de sortie pour Lilian Brassier !

Lilian Brassier, prêté par Brest à l’OM avec option d’achat, pourrait quitter Marseille cet hiver, avec plusieurs clubs intéressés, dont Rennes, Leicester et Nice. Borussia Mönchengladbach, en cas de départ de Nico Elvedi ou Ko Itakura, serait également un prétendant, selon Sky Allemagne.

Lilian Brassier pourrait bien quitter l’OM lors du mercato hivernal 2025. Actuellement prêté par Brest avec option d’achat, le défenseur de 25 ans n’a pas d’avenir à Marseille, mais il conserve une bonne cote sur le marché. Après l’intérêt de clubs comme Rennes, Leicester, Villarreal, Wolfsbourg, et Nice, un nouveau prétendant a émergé : le Borussia Mönchengladbach, huitième de Bundesliga. Selon Sky Allemagne, le club allemand suit de près le défenseur français, notamment en cas de départ de Nico Elvedi ou Ko Itakura cet hiver, et cette information a été confirmée.

Brassier visé aussi par le Borussia Mönchengladbach

En septembre dernier, Roberto De Zerbi avait confiance dans les capacité du défenseur de 25 ans. « Brassier a tout changé depuis qu’il est arrivé ici. C’est un des meilleurs joueurs en Europe à son âge et à son poste. Avec les dirigeants on l’a ciblé et on le voulait rapidement. Maintenant il faut comprendre que c’est difficile de changer de ville, de club, de manière de jouer… Il a tout pour réussir ». Depuis, le coach italien semble s’être lassé et le joueur pourrait donc quitter Marseille cet hiver. Reste à savoir comment le club olympien peut régler un départ alors que le défenseur est prêté avec OA par Brest…

OM : les raisons du redressement opéré par De Zerbi !

Après une période de turbulences en novembre, Roberto De Zerbi a redressé l’OM avec un management plus strict et des ajustements tactiques, menant l’équipe à cinq victoires en six matchs. Le journal l’Equipe a résumé les raisons de ce redressement.

En novembre dernier, après une défaite décevante contre Auxerre (1-3), Roberto De Zerbi avait mis son départ de l’OM sur la table, frustré par l’attitude de ses joueurs. Mais, deux mois plus tard, l’Italien affiche une toute autre image, se disant prêt à rester quatre à cinq ans à Marseille. Grâce à ses ajustements tactiques et un management plus strict, il a transformé l’équipe, qui a remporté cinq de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues.

L’été dernier, De Zerbi avait pris la décision de partir en stage plutôt que de travailler au centre d’entraînement pour mieux préparer son équipe. En constatant un manque de cohésion et de discipline, il a emmené ses joueurs en stage à Mallemort, où l’accent a été mis sur le travail d’équipe et la discipline, avec des réveils matinaux et des séances intensives. L’Equipe précise même que « chaque matin, les joueurs avaient donc droit à un réveil à l’aube, autour de cinq heures, pour un premier footing à jeun, suivi du petit-déjeuner, d’une séance le matin puis d’une autre l’après-midi. » Ce rapprochement entre les joueurs a permis à certains, comme Adrien Rabiot et Elye Wahi, de renforcer leurs liens et de mieux collaborer sur le terrain.

Changement tactique et discipline !

Sous la houlette de De Zerbi, la hiérarchie de l’équipe a été bousculée, avec des choix forts comme la titularisation de Valentin Rongier après plusieurs mois sur le banc. La défense a aussi été modifiée, Geoffrey Kondogbia ayant pris place dans l’axe, et Neal Maupay remplaçant Wahi en attaque.

Concernant le système de jeu, l’entraîneur a opté pour un 3-4-3 lors du match contre Lens en novembre, modifiant ainsi l’alignement pour protéger mieux la défense et permettre à des joueurs comme Mason Greenwood de se concentrer sur l’attaque. Malgré ces ajustements, la défense reste un point faible, avec seulement trois matchs sans encaisser de buts en Ligue 1. De Zerbi a cependant exprimé son mécontentement à ce sujet et espère que ses joueurs amélioreront leur rigueur défensive.

Pour renforcer cette défense, l’OM a recruté Luiz Felipe, un défenseur central italien, pour un contrat d’un an et demi, afin de compenser les faiblesses observées.