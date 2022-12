Un gros club espagnol veut Dieng, un départ en défense, CR7 contacté dixit Boli… Les infos et rumeurs mercato de la semaine !

Comme chaque week-end, Football Club de Marseille vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au programme ce dimanche : Un gros club espagnol veut Dieng, un départ en défense, CR7 contacté dixit Boli.

Mercato OM: Une recrue estivale déjà sur le départ ?

En manque de temps de jeu, Isaak Touré pourrait bel et bien quitter l’Olympique de Marseille dès le mercato d’hiver afin de jouer plus…

L’Olympique de Marseille a recruté Isaak Touré cet hiver en provenance du Havre. Le jeune défenseur central au physique atypique dans le football n’a malheureusement pas réussi à gagner sa place dans l’effectif d’Igor Tudor pour le moment. D’après l’Equipe, un prêt cet hiver est envisagé par la direction marseillaise. Avec seulement 65 minutes de temps de jeu effectif depuis le début de la saison, l’ancien Havrais a besoin d’enchaîner et de reprendre du rythme.

« On doit se poser des questions sur les joueurs avec le moins d’utilisation dans l’effectif. Sans la compétition européenne, ça conditionne la fin de saison. En fonction de la Coupe, on va jouer une fois par semaine. Les places dans le groupe vont être réduites. Isaak et Luis sont des joueurs sur lesquels on a beaucoup investi. On va réfléchir. On doit créer de la valeur. Suarez a été mis en difficulté par le retour et le travail de Dieng » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (15/11/22)

#Longoria : « Le temps de jeu pour nos joueurs va être diminué avec la sortie de l'Europe. #Touré et #Suarez, on va réfléchir de tout cela pendant la trêve. On en parlera en interne » #OM #ConfOM

Mercato OM: Retournement de situation pour Bamba Dieng ?

Mis au placard par l’OM en début de saison, après avoir tenté de le vendre à Nice et en Angleterre, Bamba Dieng est finalement resté à Marseille. Il est même réapparu avec l’équipe et a pu inscrire un but…

Les dirigeants ont totalement changé d’avis sur la situation de Bamba Dieng, qui a marqué avec le Sénégal lors de la Coupe du Monde au Qatar. D’après La Provence, l’OM compte sur le joueur pour cette deuxième partie de saison, et souhaite rencontrer son agent afin de discuter d’une prolongation de contrat en janvier. Une rencontre est même déjà prévue… Le Sénégalais est pourtant pisté par le FC Séville.

🚨 #RCLens #OM #Sevilla 👇

Sampaoli a demandé pas moins de 5 joueurs au mercato (3 def, 1mil, 1att) et les noms de Bamba Dieng et Seko Fofana reviennent de nouveau fort à Séville, même si pour ce dernier Lens n'est pas du tout vendeur en janvier.

Mercato : Basile Boli lâche une bombe concernant Ronaldo à l’OM !

L’ancien de l’Olympique de Marseille, Basile Boli a indiqué sur le plateau de de Sport TV que l’international portugais Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec le club marseillais cet été…

Le#RonaldOM a fait le tour du monde cet été durant le mercato sur les réseaux sociaux. Celui-ci a fait naître de nombreuses rumeurs sur la possibilité de voir venir le joueur de Manchester United du côté de l’OM. Les dirigeants olympiens ont même dû démentir tout contact avec ce dernier à plusieurs reprises.

Invité sur le plateau de NW Sport TV, Basil Boli a expliqué que Ronaldo était bien en discussion avec le club marseillais cet été. Il indique qu’il aurait pu apporter beaucoup de choses à l’OM et à la Ligue 1…

« Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec l’OM, je pense qu’il aurait dû venir, il aurait pu rapporter quelque chose pour le championnat de France (..). Il a compris qu’en étant remplaçant et en ne jouant que des petits bouts de matchs il n’est pas dans son élément. On espère qu’il va maintenant trouver un bon club. C’est un joueur talentueux, même s’il est un peu âgé, je pense que dans un championnat de France il a de quoi donner encore des frissons. C’est Cristiano Ronaldo ! On a vu Messi cela n’a pas marché la première année et puis la seconde année il a démontré que c’était le numéro 1 » Basile Boli – NW Sport (18/12/2022)

🚨 Basile Boli Ambassadeur de l’#OM : « Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec l’OM, je pense qu’il aurait dû venir” Aucun médias 🇫🇷 n’a jamais évoquer cela

Pourtant pour nous dire que Chelsea et Naples étaient intéressés c’étaient les 1ers Pourquoi ? 🤔#RonaldOM #TeamOM pic.twitter.com/mehEeTmW9I — Baby Lone (@Babylone771) December 18, 2022

Mercato OM : Un gros club espagnol veut Bamba Dieng ?

Le mercato hivernal a déjà commencé à Marseille, et pourrait s’avérer très actif. A l’issue de la première partie de saison, le FC Séville pointe à la 18ème place du classement de Liga. A l’occasion du mercato hivernal, les sévillans cherchent désespérément à se renforcer et Jorge Sampaoli pense trouver ce dont il a besoin dans son ancien club à Marseille.

Après 14 journées de championnat sous les ordres de Julen Lopetegui, le Séville FC se classe parmi les relégables, juste devant Elche et Cadix. Un bilan indigne du club andalous, habitué à jouer les places européennes. L’auteur de cette mauvaise première partie de saison, Julen Lopetegui, a été limogé et c’est à présent Jorge Sampaoli, libre de tout contrat qui prend les commandes du club espagnol pour espérer une « remontada » au classement.

Pour cela, il faudra être actif sur le mercato hivernal et il faut dire que Sampaoli n’a pas oublié son passage en Ligue 1… Tout d’abord, avant la Coupe du Monde au Qatar, l’entraîneur argentin avait manifesté son intérêt pour Gerson, profitant du clash entre le brésilien et l’OM.

En manque de temps de jeu avec l’OM en ce début de saison, Bamba Dieng devrait avoir plus d’espace pour le reste de la saison avec le départ de Luis Suarez. Reste à voir si le natif de Pikine est tenté par un nouveau challenge à l’étranger…