Un milieu défensif suivi? Casse-tête pour De Zerbi et l’arbitre du RC Lens… Les 3 infos OM de ce mardi !

L’Olympique de Marseille continue d’explorer le marché des transferts en vue de la saison prochaine. Malgré une forte concurrence au milieu de terrain, le club phocéen s’intéresserait à Yves Bissouma, milieu défensif de Tottenham, qui n’aura plus qu’un an de contrat en juin. Une opportunité que plusieurs clubs, dont l’OM, surveillent de près.

Arrivé chez les Spurs à l’été 2022 en provenance de Brighton & Hove Albion pour environ 30M€, Bissouma n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Entre blessures, suspensions et performances irrégulières, il a eu du mal à enchaîner sous les ordres d’Antonio Conte, puis d’Ange Postecoglou. Cette saison, il a disputé 12 rencontres de Premier League, cumulant 1 055 minutes de jeu. Son avenir semble désormais incertain alors que Tottenham envisage de remodeler son effectif cet été.

D’après GIVEMESPORT, le club londonien ne prévoirait pas d’entamer des négociations pour une prolongation, ouvrant ainsi la porte à un départ. Une situation qui pourrait favoriser un retour en Ligue 1, où Bissouma a déjà évolué avec Lille avant de rejoindre l’Angleterre en 2018. Selon la même source, le joueur serait réceptif à l’idée de retrouver le championnat français, où il s’était révélé.

L’OM n’est toutefois pas seul sur le dossier. L’OGC Nice figure également parmi les clubs intéressés, tandis que Crystal Palace surveille la situation en Premier League. D’autres formations pourraient également entrer dans la course au fil du mercato.

Tout porte à croire que Bissouma quittera Tottenham cet été. Reste à savoir quelle équipe parviendra à convaincre les Spurs et le joueur pour un transfert. Le club londonien, qui avait investi 25 millions de livres sterling, cherchera sans doute à récupérer une partie de cette somme.

L’Olympique de Marseille doit composer avec un nouveau casse-tête défensif. Amir Murillo, pilier de la défense marseillaise, s’est blessé à la cuisse dimanche soir contre Nantes (2-0). Son absence, qui devrait s’étendre sur plusieurs semaines, pousse Roberto De Zerbi à revoir sa charnière, alors que des échéances importantes se profilent avec Lens et le Classique face au PSG.

Si l’OM a conservé sa cage inviolée pour la sixième fois de la saison, la perte de Murillo complique les choix de l’entraîneur italien. D’autant que Derek Cornelius purgera un deuxième match de suspension après son expulsion contre Auxerre. Deux absences qui obligent De Zerbi à repenser son arrière-garde.

Dans l’axe, Leonardo Balerdi reste indiscutable. Son absence à Auxerre avait déjà prouvé son importance, et son entraîneur ne tarit pas d’éloges à son sujet. Geoffrey Kondogbia devrait, lui, être aligné sur le côté gauche après une performance convaincante face aux Canaris. Mais qui pour remplacer Murillo ?

Plusieurs joueurs postulent pour combler cette absence. Pol Lirola, lancé dimanche en cours de match, n’a pas convaincu, son apport étant limité. Luiz Felipe, recruté cet hiver, pourrait être une alternative, mais il manque encore de rythme. Autre possibilité : Amar Dedic, qui a déjà dépanné à ce poste en Ligue des champions avec Salzbourg. Toutefois, De Zerbi semble hésiter à le titulariser immédiatement.

Pierre-Emile Højbjerg, testé en défense en septembre dernier contre Strasbourg, ne semble pas être une option privilégiée, tant son influence au milieu est cruciale. La dernière option envisagée est Valentin Rongier. Son entrée décisive contre Nantes et son expérience dans un rôle plus reculé par le passé pourraient convaincre De Zerbi. L’Italien a d’ailleurs confié « réfléchir à cette solution », lui qui peine à lui redonner une place dans l’entrejeu avec la concurrence d’Ismaël Bennacer.

Pour la rencontre entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille qui aura lieu ce samedi soir, la LFP a annoncé l’arbitre qui officiera. Il s’agit de Thomas Léonard.

Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille affrontera le RC Lens en Ligue 1. Pour ce match important, la LFP a annoncé le nom de l’arbitre qui officiera. Il s’agit de Thomas Léonard pour le poste d’arbitre principal. A la VAR, Jérôme Brisard et Christian Guillard seront en poste.

Olympique de Marseille – RC Lens (samedi, 21h05)

Arbitre principal : Thomas LEONARD

Arbitres assistants : Thomas LUCZYNSKI et Julien HAULBERT

4e arbitre : Mikael LESAGE

Arbitres assistants vidéo : Jérôme BRISARD et Christian GUILLARD

Le RC Lens réfléchirait à changer d’entraîneur. D’après les informations de Tuttomercatoweb, les Lensois songeraient à un ancien coach de l’OM, Igor Tudor !

Après son passage à la Lazio de Rome, Igor Tudor pourrait faire son retour en Ligue 1 d’après les informations de tuttomercatoweb. En effet, le coach croate ferait partie des entraîneurs observés pour prendre la suite de Will Still en cas de départ.

Ancien coach de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor pourrait être de retour dans le championnat italien ! Le journaliste Nicolo Schira nous informe cette semaine que le coach croate est considéré comme une option pour remplacer Raffaele Palladino, tout comme Alberto Aquilani.

