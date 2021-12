Un nouveau record battu par l’OM !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille a remporté une précieuse victoire face à Strasbourg sur le score de 2-0. grâce notamment à un but extraordinaire de Bamba Dieng. La défense olympienne a également été intraitable avec une nouvelle « clean sheet » pour Pau Lopez, la huitième cette saison, un record en Ligue 1…

L’Olympique de Marseille a réalisé la belle opération comptable du week end en allant s’imposer 2-0 à Strasbourg. En effet les olympiens ont ainsi repris la seconde place du classement de Ligue 1 en profitant de la défaite de Rennes face à Nice (1-2). Les hommes de Sampaoli ont réalisé un match très tactique avec une base défensive solide. Le portier du club marseillais Pau Lopez n’a une nouvelle fois pas encaissé de but. Il s’agit de la huitième clean sheet en 13 matchs de ligue 1. Un record en Ligue 1.

🇪🇸 Pau Lopez devient le 1er gardien de l’histoire à réaliser 8 clean sheets après ses 13 premiers matchs disputés en L1 avec l’OM. #TeamOM #RCSAOM pic.twitter.com/X8729oFsb4 — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) December 12, 2021

Ca a été un match très difficile – Sampaoli

La réaction à chaud du coach argentin de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli au micro de Canal + juste après la victoire de l’OM contre Strasbourg ce dimanche (0-2)/

« C’est une victoire difficile car il y avait beaucoup de fatigue dû aux autres matchs. Il a fallu gagner tactiquement face à cette pression que nous mettait Strasbourg. Donc on a fait un super match dans un endroit pas évident. Dieng a eu plusieurs occasions mais là c’était vraiment un but incroyable. (…) Le vrai style de l’OM, un jeu finalement plus sobre et efficace ? Non, chaque match est différent. Aujourd’hui ça a été un match très difficile , il y a des moments où l’on a été dominé et on a été obligé de jouer un peu plus derrière mais concernant le jeu je resterait plutôt sur la première mi-temps du dernier match que sur celui ci ma Chaque match est différent. Jorge Sampaoli -Source Canal + Sport