Une offre de 12M€ pour ce meneur de jeu ? ça avance pour Ndicka et les confessions de McCourt… Les 3 infos mercato OM du jour !

Voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer ce dimanche 29 juin 2025 !

L’OM et De Zerbi aime le profil de Traoré, une offre de 12M€ déjà faite ?

L’Olympique de Marseille continue d’activer ses pistes pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine. Selon les informations du Corriere dello Sport, le club phocéen aurait transmis une offre de 12 millions d’euros, hors bonus, pour s’attacher les services de Hamed Junior Traoré, actuellement sous contrat avec Bournemouth.

Âgé de 24 ans, le milieu offensif ivoirien reste un joueur convoité en Europe. Passé par Empoli, Sassuolo et Naples en Serie A, Traoré a rejoint la Premier League en janvier 2023 pour plus de 25 millions d’euros, mais son expérience en Angleterre avec Bournemouth a été mitigée. En quête de temps de jeu, il a été prêté cette saison à l’AJ Auxerre, où il a retrouvé des couleurs et attiré de nouveau l’attention des recruteurs. Son profil polyvalent, capable d’évoluer en tant que numéro 10 ou ailier, séduit de nombreux clubs.

En France, c’est bien l’OM qui semble être passé à l’action en premier. Le club dirigé par Roberto De Zerbi, qui connaît bien le championnat italien, voit en Traoré un joueur capable de dynamiser l’entrejeu marseillais. Bournemouth, de son côté, attendrait une somme de 16 millions d’euros pour libérer l’Ivoirien, sans compter les éventuels bonus.

Mais la concurrence s’annonce féroce. En Italie, des clubs comme la Fiorentina, Parme et son ancien club Sassuolo seraient également sur le dossier. En Angleterre, Sunderland suivrait également la situation de près. Si l’OM veut s’attacher ses services, il devra probablement ajuster son offre ou inclure des variables intéressantes.

Avec cette première offre de 12 M€, l’Olympique de Marseille affiche clairement ses ambitions sur le marché estival. Le club espère convaincre Bournemouth et Hamed Junior Traoré, qui pourrait ainsi découvrir la Ligue 1 sous les couleurs marseillaises. Une chose est sûre, le feuilleton autour de l’international ivoirien est loin d’être terminé.

L’OM avance pour Ndicka !

Et si l’OM frappait fort sur le marché des transferts ? Selon la presse italienne, le club phocéen est engagé dans des discussions avancées avec l’AS Roma autour d’un échange qui pourrait faire beaucoup de bruit : Ismaël Koné contre Evan Ndicka. Un deal potentiellement structurant pour l’effectif marseillais… et une belle opération pour ses finances.

Le défenseur central ivoirien, passé par l’Eintracht Francfort, intéresse fortement la direction olympienne. À 24 ans, Ndicka possède déjà une solide expérience en Serie A et en compétitions européennes. Son profil — athlétique, expérimenté et gaucher — correspond aux besoins de l’OM, qui cherche à renforcer sa charnière centrale après plusieurs départs. De son côté, la Roma aimerait récupérer Ismaël Koné, dont l’activité et la projection plaisent à Gian Piero Gasperini pour dynamiser son milieu.

Un gros coup pour l’OM !

Mais au-delà de l’aspect sportif, cette opération revêt aussi une importance stratégique : les Giallorossi souhaiteraient alléger leur masse salariale et améliorer leur situation vis-à-vis du fair-play financier. De son côté, l’OM pourrait réaliser un gros coup en récupérant un défenseur de très haut niveau, encore sous contrat et au potentiel élevé.

Quelques détails financiers restent encore à régler, notamment la compensation que la Roma attend pour équilibrer l’opération. Mais les échanges sont bien avancés, et les prochaines heures pourraient être décisives pour faire basculer cette négociation dans le bon sens.

Un dossier à suivre de très près pour un OM ambitieux sur ce mercato.

McCourt ferme la porte à une vente, mais pas aux partenaires stratégiques

Alors que l’Olympique de Marseille est régulièrement au centre de rumeurs de vente, son propriétaire Frank McCourt a mis les points sur les i à l’occasion d’un long entretien accordé au JDD. Dans une déclaration ferme, il réaffirme son engagement à long terme tout en laissant la porte entrouverte à des investisseurs… à certaines conditions.

Alors que des rumeurs de vente entourent régulièrement l’Olympique de Marseille, son propriétaire Frank McCourt a tenu à clarifier la situation dans une prise de parole nette et sans détour. Le message est limpide : l’OM n’est pas à vendre.

« Le club n’est pas à vendre et il ne faut laisser place à AUCUNE ambiguïté là-dessus », a martelé l’homme d’affaires américain dans une interview accordée au JDD ce dimanche. Une déclaration qui vise à couper court à toutes les spéculations, alors que les rumeurs de négociations secrètes avec d’éventuels repreneurs agitent régulièrement les réseaux sociaux et la presse.

Pour autant, McCourt n’écarte pas totalement l’arrivée de nouveaux partenaires financiers : « C’est possible, mais seulement s’il y a une raison stratégique et s’ils partagent les mêmes valeurs. Je ne suis donc pas contre, mais nous ne cherchons pas activement. » Une nuance importante qui révèle une volonté de stabilité avant tout, mais aussi une ouverture à des apports extérieurs ciblés, dans une logique de développement cohérent et maîtrisé.

L’objectif reste clair pour le propriétaire américain : renforcer la structure du club autour du président Pablo Longoria et du directeur général Mehdi Benatia, en leur donnant les moyens de bâtir un projet solide. « Mon objectif, c’est de mettre Pablo, Medhi et leurs équipes dans les meilleures conditions pour prendre les meilleures décisions à court, moyen et long termes », a-t-il conclu.

Le message est passé : l’OM est dans une phase de consolidation, et non de transition.

