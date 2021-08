Une offre pour Wass, accord de principe pour Kamara, Longoria annonce la couleur… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme tous les week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au programme ce dimanche : Une offre pour Wass, accord de principe pour Kamara, Longoria annonce la couleur

OM – Longoria annonce la couleur : « Le mercato est ouvert jusqu’au 31 août »

L’OM disputait ce soir son dernier match amical face à Villarreal. Avant le match, le président Pablo Longoria a donné des précisions sur le mercato à venir des olympiens.

Avant la rencontre face à Villarreal, Pablo Longoria a été interrogé par Canal + sur les ambitions du club au niveau du mercato. Et le dirigeant espagnol n’a pas assuré qu’il n’y aurait pas d’autres recrues…

Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août — longoria

« Retrouver les supporters dans le stade ? C’est une sensation très spéciale, émotionnelle. À titre personnel c’est la première fois que je vois le Vélodrome avec des supporters et ça me fait beaucoup plaisir. Villarreal est un des meilleurs projets en Espagne, compétitif, sérieux. Ça va être un match très important pour nous, pour bien finir notre préparation. Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo longoria – Source : Canal + (31/07/21)

Mercato : L’offre (dérisoire) soumise par l’OM pour Wass !

Alors que le dossier Daniel Wass devrait se décanter dans les heures ou les jours à venir, le journaliste Julio Insa a révélé sur Twitter le montant de la transaction proposé par l’OM…

L’Olympique de Marseille a dans le viseur depuis de nombreuses semaines le latéral droit et international danois Daniel Wass. Le club olympien aurait approché ce dernier mais le joueur du FC Valence avait déclaré prendre une décision sur son avenir seulement une fois que l’Euro serait terminé.

Selon le media El Desmarque, Wass revenait aujourd’hui à l’entraînement avec son club. Une occasion qu’il aurait saisi pour discuter avec ses dirigeants. Julio Insa, journaliste à Valence, a révélé sur Twitter le montant proposé par l’OM pour s’attacher les services du latéral droit danois.

La oferta del Marsella de Longoria por Wass es de 750.000 euros. Si 750mil euros. Podría jugar con el Torrent a ese precio. — Julio Insa 💯 (@julioinsadji) July 31, 2021

le montant de l’offre de l’om connu !

En effet selon le journaliste Julio Insa, l’OM aurait soumis 750 000 euros au FC Valence pour récupérer Daniel Wass.

La stat : 131

Daniel Wass a disputé 131 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs du FC Valence depuis son arrivée lors de l’été 2018. Il a inscrit huit buts.

Mercato OM : Une pépite du FC Barcelone pistée par Longoria finalement à Lyon?

Avec Konrad De la Fuente, Alex Collado était l’une des pistes de l’Olympique de Marseille au début du mercato. Pourtant, le milieu offensif du FC Barcelone pourrait s’engager à Lyon !

Le FC Barcelone a donné son accord pour qu’Alex Collado trouve une solution concernant son avenir ! Ce milieu offensif est l’une des pépites de la Masia mais n’a pas eu sa chance en équipe première. Il pourra s’engager dans un nouveau club prochainement, en prêt.

Álex Collado is leaving the team’s training camp, with permission from the Club, pending a resolution over his future. pic.twitter.com/as6DTe6x72 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 1, 2021

LYON DISCUTE AVEC COLLADO?

Selon les informations du journaliste Shay Lugassi pour BarçaTimes, Alex Collado aurait déjà débuté des discussions pour trouver un nouveau club. Il est en Ligue 1 mais ce ne serait pas l’Olympique de Marseille. En effet, Lyon avancerait sur ce dossier et pourrait récupérer le joueur en prêt pour la saison prochaine.

💣#EXC. Sources told me: Alex Collado is in advanced talks about moving on loan to Olympique Lyon. He is expected to play there next season. #FCB #Transfers pic.twitter.com/66eM6lf74S — Shay Lugassi (@Shay_Lugassi) August 1, 2021

C’est un joueur qui a une très bonne vision de jeu, qui a une grosse frappe, qui tire bien les coups francs — FRANEK

D’autres médias affirmaient de leur côté que c’est à Marseille qu’il devrait s’engager. Réponse dans les prochains jours pour la pépite de la Masia Alex Collado ! Il y a quelques semaines maintenant, Franek, spécialiste du FC Barcelone nous a parlé du milieu offensif dans un Débat FAQ Marseille.

« Collado, honnêtement, moi je trouve qu’il aurait pu avoir sa chance cette saison. Je pense que ça aurait pu être intéressant sur certains matchs. La Masia c’est toujours quelque chose de compliqué parce qu’il y a énormément de cracks mais au final ils ont leur chance quand il y a des blessures ou des gros imprévus. A l’époque, des Xavi ou des Iniesta c’est parce qu’il y avait des imprévus qu’ils ont eu leur chance. Il n’a pas vraiment eu l’occasion d’avoir sa chance comme un Mingueza. C’est un joueur qui a une très bonne vision de jeu, qui a une grosse frappe, qui tire bien les coups francs. Il en a mis deux ou trois cette saison qui sont vraiment pas mal. Il est assez polyvalent, il peut aussi dans l’axe. A voir comment Sampaoli va vouloir l’utiliser. » Franek – Source: Football Club de Marseille (14/06/2021)

Mercato OM : Accord de principe trouvé avec Kamara?

L’Olympique de Marseille va devoir laisser filer Boubacar Kamara, en fin de contrat en juin prochain. Si Pablo Longoria veut récupérer quelques millions, il va devoir accepter une offre de la part d’un club. Après avoir refusé Newcastle, il semblerait que Kamara ait trouvé un accord avec l’AC Milan !

Le mercato de l’Olympique de Marseille a très bien avancé du côté des arrivées mais moins sur les départs ! Pourtant, c’est dans ce secteur que Pablo Longoria va devoir travailler dans ces prochains jours afin de finaliser les derniers dossiers aux postes de latéraux notamment.

Selon les informations du journal L’Equipe, le président marseillais aurait refusé une offre de 14 millions d’euros de la part de Newcastle afin de s’attacher les services de Boubacar Kamara. L’Espagnol trouverait cette offre bien trop faible pour laisser filer le milieu défensif.

KAMARA A UN ACCORD AVEC L’AC MILAN?

Cependant, un journaliste italien affirme que le minot marseillais a déjà trouvé un accord avec un club ! Il s’agirait de l’AC Milan, écurie qui a déjà fait la cour à Kamara il y a quelques semaines. Il ne manquerait plus qu’à trouver un terrain d’entente avec l’Olympique de Marseille qui semble être dur en affaire dans ce dossier…

« Kamara? est une question compliquée. Avoir des éléments en fin de contrat, c’est une situation déplaisante, surtout quand c’est un joueur issu du centre de formation. Beaucoup de clubs européens se retrouvent à faire des prolongations de contrat. Je n’aime pas avoir un joueur en fin de contrat dans mon effectif, ça, c’est une réalité. C’est le signal que doit donner le club, il n’y a personne au-dessus de l’institution. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/2021)

Rejet d’uneproposition de prolongation à l’OM, Kamara reste une piste animée qui le verrait comme la priorité au poste de milieu de terrain. Un accord de principe avec l’entourage existe. Maintenant c’est au tour d’obtenir le feu vert des Français. »Alessandro Jacobone (Milanisti NE) – Source : Twitter (31/07/21)