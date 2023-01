Une pépite lyonnaise pistée, une offre pour un attaquant du FC Porto? Aston Villa ne lâche pas Guendouzi… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : Une pépite lyonnaise pistée, une offre pour un attaquant du FC Porto? Aston Villa ne lâche pas Guendouzi…

Mercato : L’OM fait une offre pour un attaquant du FC Porto?

L’Olympique de Marseille aurait formulé une offre pour un attaquant du FC Porto d’après les informations de Record !

Les Marseillais souhaiteraient se renforcer au poste d’attaquant. Leandro Trossard ayant signé à Arsenal, le club a dû s’activer sur d’autres pistes. D’après les informations de Record Portugal, le FC Porto aurait bien été approché par l’Olympique de Marseille pour l’attaquant Gonçalo Borges.

Âgé de 21 ans, l’ailier est capable d’évoluer sur les deux côtés de l’attaque. Le Portugais est sous contrat jusqu’en 2027 mais n’a pas beaucoup joué en équipe A. En Ligue des Champions, il a été mis sur le terrain à 3 reprises pour 35 minutes et 5 entrées pour 40 minutes en première division portugaise.

Le club a approché le FC Porto pour Gonçalo Borges 🇵🇹 (21 ans). Une offre a été transmise au club. Sergio Conceição ne souhaite pas voir le joueur quitté le club.

Ça peut être très bien d’avoir le profil de Bamba Dieng — G.Biraud

D’après Gaël Biraud, responsable des Sports de La Marseillaise, il ne faut pas laisser partir l’international sénégalais s’il n’y a pas de recrutement à ce poste d’attaquant de pointe.

« Je pense que c’est un joueur qui a le jeu pour pour l’Angleterre. Maintenant, quand tu le vois sur les derniers matchs, il a encore beaucoup de déchet dans son jeu. Je pense que Tudor l’a reconnu. D’ailleurs, il a autant de talent que de déchet, donc c’est très très frustrant. On voit que quand il rentre, l’OM se crée beaucoup plus d’occasions dans la profondeur. Manque de temps de jeu pour progresser? Exactement. C’est pour ça que, en tout cas, s’il part, je pense que l’OM se prive de quelque chose parce que c’est quand même un joueur qui est différent d’Alexis Sanchez. Ça peut être très bien d’avoir le profil de Bamba Dieng. Et puis, en effet, il peut encore progresser. S’il part, il faudra vraiment recruter. Moi, je pense que l’OM n’a pas forcément besoin de recruter. On est sur une potentielle recrue offensive. Moi, je trouve que l’effectif pourrait tourner comme ça sur une demi saison. Il reste quasiment un match par semaine jusqu’en février. Si Dieng part, en revanche, là, on a plus de deuxième attaquant derrière. Et puis surtout, je pense que c’est le profil qui est intéressant, complémentaire avec Sanchez. » Gaël Biraud – Source : Football Club de Marseille (19/01/23)

Mercato OM : Longoria fonce sur une pépite lyonnaise de 18 ans !

L’Olympique de Marseille souhaiterait recruter cet hiver. D’après les informations de Foot Mercato, le jeune milieu de terrain Mohamed El Arouch intéresse fortement Pablo Longoria !

Lyon a toujours été connu pour la qualité de son centre de formation. Ces dernières années, c’est le nom de Mohamed El Arouch qui circule dans les médias comme l’une des prochaines pépites venues du club rhodanien. Seulement, à 18 ans, il en aurait assez de ne pas avoir de temps de jeu chez les A.

El Arouch veut quitter Lyon

En effet comme l’expliquait L’Equipe ce samedi, Laurent Blanc ne lui donnant pas sa chance malgré ses performances en N3, Mohamed El Arouch réfléchit très sérieusement à quitter Lyon cet hiver après avoir signé son contrat professionnel jusqu’en 2025.

« Dans ce contexte, le milieu de terrain, sur qui l’OL fonde beaucoup d’espoirs, espérait tirer son épingle du jeu avec Laurent Blanc, mais le nouvel entraîneur lyonnais ne l’invite pas aux entraînements des professionnels. En raison, selon plusieurs sources au club, de la trop grande quantité de joueurs à son poste, malgré des situations d’échec ou des velléités de départ (Reine-Adelaide, Faivre, Aouar…). L’international U19, que les dirigeants de l’OL décrivent comme « sans problème », a pourtant fait part ces derniers jours à son entourage de sa volonté de quitter son club formateur dès cet hiver afin d’obtenir du temps de jeu. » Source : L’Equipe (21/01/23)

Nice, Rennes et l’OM veulent El Arouch

Foot Mercato affirme également ce samedi que l’Olympique de Marseille fait partie des clubs qui suivent Mohamed El Arouch pour cet hiver. Le milieu de terrain est également suivi par l’OGC Nice ainsi que le Stade Rennais. A 18 ans, il brille en National 2 et espère gagner sa place en Ligue 1.

🚨Info : El Arouch 🇲🇦🇫🇷 ▫️Rennes, l'OM et Nice se sont positionnés pour récupérer la jeune pépite de l'OL.

Mercato OM : Aston Villa a entamé des discussions pour Guendouzi !

D’après les informations du journal L’Equipe, Mattéo Guendouzi fait toujours l’objet de la convoitise d’Aston Villa. Le quotidien sportif affirme que le club anglais a entamé des discussions avec l’entourage du joueur.

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les huitièmes de finale de Coupe de France face au Stade Rennais. Un match où Mattéo Guendouzi a brillé en marquant un but sur une belle volée du droit. L’ancien joueur d’Arsenal faisait l’objet ces derniers jours de rumeurs autour de son avenir avec un éventuel transfert à Aston Villa pour une grosse somme.

L’entourage de Guendouzi a été contacté

L’Equipe explique ce samedi que le club anglais n’a pas lâché l’idée de le faire venir cet hiver bien qu’aucune offre ne soit arrivée sur la table de Pablo Longoria. « Un départ de Guendouzi n’est pas à l’ordre du jour, à moins d’une proposition qui ne se refuse pas », affirme le quotidien sportif après avoir expliqué que l’entourage du joueur avait été contacté et que des discussions sont en cours.

Ça en dit long sur le projet de Longoria et McCourt…

« Un départ de Guendouzi ne serait pas à exclure… Ça m’embêterait de le voir partir en cours de saison comme ça. C’est un joueur de caractère, un pilier du vestiaire. Même si beaucoup pensent que Tudor ne le fait pas jouer à sa place et trouvent qu’il aurait plus de rendement plus bas, moi c’est un joueur que j’aime beaucoup parce qu’il est toujours à fond, il ne triche pas. Il n’a pas peur, il stimule ses camarades. Je le voyais sur un temps long à l’OM, devenir le capitaine… Ça me ferait chier qu’il parte si vite. Ça en dit beaucoup sur le projet. Si tu vends Guendouzi à une somme qui n’est pas refusable, si un club met les sous… Mais si on le vend à 15/20M€, ça me semble léger par rapport à la valeur que je lui prête et ce que j’en attends. Il y a forcément un rapport émotionnel avec le joueur mais ça devrait se monnayer ça ! On le qualifie d’intransférable et ça peut faire monter les enchères. S’il part à un prix moyen, on pourra se dire que le projet que l’on nous vend, celui de McCourt et Longoria… Il n’est pas destiné à te mener très loin et très haut. » Thierry Audibert – Source : Football Club de Marseille (02/01/23)