Une piste réactivée en attaque ? Ce buteur de Ligue 1 dans le viseur et un vainqueur de Ligue des Champions ciblé… Les 3 infos mercato OM du jour !

Voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer ce lundi 23 juin 2025 ! Au programme ce soir : L’OM souhaite réactiver une piste en attaque à la place d’Abline, un autre buteur de Ligue 1 pisté et un ancien milieu de terrain de Liverpool dans le viseur !

Mercato OM : Benatia prêt à réactiver une piste en attaque pour oublier Abline ?

Alors que l’OM est toujours à la recherche d’un buteur pouvant venir concurrencer Amine Gouiri, le club visait dans un premier temps Matthis Abline. Cependant la piste menant au buteur nantais semble désormais irréalisable. L’OM aurait donc réactivé la piste menant à un autre jeune buteur.

L’OM continue d’activer différentes pistes sur le marché des transferts afin de renforcer son effectif. Une volonté pour le club de se montrer le plus compétitif possible avec l’intention de réaliser un beau parcours en Ligue des Champions. Et alors que les discussions avec Lens pour Medina semblent toujours sur la bonne voie, c’est également en attaque que les dirigeants marseillais espèrent recruter de nouveaux joueurs.

La piste menant à Matthis Abline semble s’être complétement refermée après la demande irréaliste de 50 millions d’euros de la part de Kita, le président nantais. Cependant, selon des informations de Team Talk, l’OM aurait réactivé une ancienne piste datant de mars dernier. En effet, Hamza Igamane, le buteur des Rangers serait bel et bien dans le viseur de l’OM qui voudrait en faire le remplaçant de Gouiri.

Igamane, une piste réalisable ?

Le média britannique en révèle plus en affirmant que le club est en contact avec le joueur depuis l’hiver dernier et l’aurait informé de sa volonté de recruter le buteur. Les dirigeants lui auraient également fait par de leurs intentions de le recruter dès cet été. Seul problème majeur dans ce dossier : le prix demandé par les Rangers afin d’assurer le transfert de leur joueur.

Auteur d’une très belle saison avec un total de 16 buts marqués et 3 passes décisives pour 46 matchs joués, le Marocain attire également d’autres clubs. L’occasion pour le club écossais de faire monter les enchères. En effet, les Rangers demanderaient 23 millions d’euros pour laisser partir leur buteur. Une somme importante qui va demander du temps aux dirigeants afin de prendre une décision.

Rumeur mercato : L’OM prêt à passer à l’action pour ce buteur de Ligue 1 ?

Alors que les rumeurs mercato continuent de s’intensifier, c’est un nouveau nom qui sort alors que l’OM cherche à se renforcer en attaque. Le club pourrait faire une offre pour le buteur Lassine Sinayoko, actuellement à l’AJ Auxerre.

L’OM a décidé de ne pas laisser le temps filer durant ce mercato et avance sur plusieurs pistes en même temps. Alors que les dirigeants sont toujours en pourparlers pour faire venir Medina, le club s’active également sur d’autres noms. Plusieurs joueurs sont évoqués au milieu de terrain afin de compenser un potentiel départ de Bennacer, si l’OM n’arrive pas à trouver un nouvel arrangement avec l’AC Milan.

Mais c’est également à la pointe de l’attaque que l’OM va chercher à se renforcer. Le club avait un temps pisté Matthis Abline, mais la demande exorbitante de Kita a fait faire volte-face aux dirigeants, qui auraient décidé de se concentrer sur d’autres dossiers plus réalisables. Et d’après des informations du média Topmercato, c’est un autre buteur de Ligue 1 qui serait dans le viseur de l’OM. Il devrait s’agir de l’attaquant de l’AJ Auxerre, Lassine Sinayoko.

Sinayoko, un transfert dans les cordes de l’OM !

Actuellement à l’AJ Auxerre, le buteur aura terminé à la 11ème place du classement avec son équipe et aura réalisé une belle saison. Auteur de cinq buts et neuf passes décisives en 34 matchs, le joueur malien aura permis à son club de s’assurer largement le maintien en réalisant au passage de très gros matchs contre les tops clubs de la Ligue. Il avait notamment été décisif dans les deux matchs face à l’OM.

Le joueur est estimé à 4 millions d’euros par Transfermarkt et plusieurs clubs seraient intéressés par lui. En plus de l’OM, c’est le Paris FC, le LOSC et Toulouse qui suivraient de près sa situation. Cependant les dirigeants d’Auxerre ne souhaiteraient pas renforcer un concurrent direct au maintien en cédant leur attaquant de 25 ans. L’OM pourrait donc tenir le bon bout dans ce dossier.

Mercato : L’OM s’intéresse à un ancien vainqueur de la Ligue des Champions, potentiellement libre ?

Alors que les rumeurs s’enchaînent du côté de la Canebière, c’est cette fois-ci une nouvelle piste qui semble s’être activée. Avec le potentiel départ de Rongier et le non-renouvellement du prêt de Bennacer, les dirigeants auraient ciblé Jordan Henderson comme piste au milieu de terrain.

L’OM semble plus que jamais déterminé à préparer un effectif taillé pour la Ligue des champions. Alors que beaucoup de noms sont évoqués chaque semaine du côté de la Canebière, les dirigeants semblent sonder différentes pistes afin de renforcer l’effectif marseillais. Cependant, en plus des arrivées à prendre en compte, il faudra aussi gérer les départs afin de rééquilibrer l’équipe.

Et parmi les nombreux noms cités qui devrait quitter le club cet été, on retrouve celui de Rongier qui arrivera en fin de contrat l’été prochain et qui pourrait être vendu. Et tandis que le dossier de Bennacer avance lentement, c’est un autre milieu de terrain expérimenté qui a été annoncé du côté de l’OM. D’après des informations du média Daily Mail, Longoria et Benatia pisterait désormais Jordan Henderson, ancien milieu de terrain vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool.

Jordan Henderson visé par l’OM ?

Parti des Reds il y a deux ans en direction de l’Arabie Saoudite, le joueur anglais n’aura pas fait long feu dans son nouveau club. Il quittera El-Ettifaq six mois plus tard afin de rejoindre l’Ajax Amsterdam où il évolue depuis. Âgé de 35 ans, le joueur aurait cependant encore un peu d’énergie pour retenter un (peut-être) dernier pari, lui qui aura disputé 45 matchs cette saison.

Cependant, une clause dans son contrat lui permet de quitter le club cet été, si le joueur souhaite tenter une dernière aventure ailleurs. En plus de l’OM, le club anglais de Nottingham Forrest suivrait également le dossier de près, afin de tenter se signer le milieu de terrain. Cette clause serait cependant valable jusqu’à mi-juillet et ne devrait donc rien coûter à l’OM, si le club décide de foncer sur l’occasion.