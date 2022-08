Une recrue dans l’équipe type, Alexis Sanchez officiel cette semaine? La réponse de Guendouzi sur le problème Payet… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce lundi : Une recrue dans l’équipe type, Alexis Sanchez officiel cette semaine? La réponse de Tudor sur le problème Payet…

OM : Une nouvelle recrue de Tudor dans le onze type de la 1ère journée de Ligue 1 !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseillais a parfaitement lancé sa saison 2022-23 en s’imposant largement contre Reims (4-1) grâce notamment à son nouveau joueur Nuno Tavares. Comme pour chaque journée de championnat, le quotidien sportif L’Équipe donne son onze type du week-end en ligue 1. Un seul joueur marseillais figure dans ce onze …

En disposant largement de Reims dimanche soir au Stade Vélodrome, l’OM s’est rassuré après une préparation décevante. Le principal motif de satisfaction de cette victoire est les premières réussites de Jonathan Clauss et Nuno Tavares. Les deux joueurs disputaient leur premier match officiel sous leurs nouvelles couleurs.

L’ancien lensois est directement impliqué sur le premier but marseillais alors que Tavares s’est illustré en inscrivant le deuxième but de son équipe. S’ils ont tous les deux largement contribué à la victoire de leur équipe, seul le Portugais figure dans le onze type concocté par l’Équipe. Avec une note de 8/10, Tavares est l’unique représentant marseillais de cette équipe. Le PSG et Lille sont les deux clubs qui placent le plus de joueurs dans cette équipe avec deux joueurs chacun (Jonathan David et Akim Zedadka pour Lille, Lionel Messi et Neymar pour le PSG).

À LIRE AUSSI : OM – Reims (4-1) : La note d’intention de Tudor ?

Le onze Type du journal l’Equipe de la 1ère journée de Ligue 1

Lafont (Nantes)

Zedadka (Lille), Disasi (Monaco), Todibo (Nice), Tavares (OM)

Savanier (Montpellier) Van den Boomen (Toulouse)

Messi (PSG)

Sotoca (Lens) David (Lille) Neymar (PSG),

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Alexis sanchez, un premier indice sur le jour de l’officialisation?

Tudor : « Ce soir ce qui a fait la différence, c’est le jeu sur les couloirs. Tous les joueurs sont importants. » #OMSDR — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 7, 2022

Tudor : « Les sifflets au début sur mon nom ? Honnêtement, je ne les ai pas entendus, j’étais à l’intérieur. Ce que je peux dire, c’est que les supporters sont essentiels et qu’ils ont toujours raison. » #OMSDR — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 7, 2022

À LIRE AUSSI : OM : « il n’y a aucun problème avec Payet »

« La principale différence avec l’OM de Sampaoli, c’est qu’ils n’ont pas autant la possession et ont un jeu plus direct avec de très bons pistons qu’ils ont recrutés. Ils peuvent faire la différence et l’ont fait ce soir. » Oscar Garcia – Source : Conférence de presse (07/08/2022)

Garcia (Reims) : « Le score de 4-1 est un peu trop sévère pour moi. La différence s’est faite ce soir vraiment sur les couloirs. » #OMSDR — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 7, 2022

Mercato OM : Alexis Sanchez, un premier indice sur le jour de l’officialisation?

Les supporters de l’Olympique de Marseille attendent avec impatience l’arrivée d’Alexis Sanchez. Le Chilien devrait signer cette semaine.

Cela fait plusieurs semaines que l’on attend la signature d’Alexis Sanchez à l’Olympique de Marseille. L’attaquant serait tout proche de signer sa rupture de contrat avec l’Inter et pourra donc enchaîner avec sa visite médicale puis l’officialisation de sa signature à l’OM.

Alexis Sanchez attendu mercredi ou jeudi?

D’après Foot Mercato, le Chilien devrait débarquer cette semaine, mercredi ou jeudi. L’ancien joueur du FC Barcelone est d’accord avec l’OM pour un contrat de deux ans dont une saison en option. A voir si son arrivée conditionne l’avenir d’un attaquant marseillais puisqu’il commence à y avoir embouteillage à ce poste…

A LIRE AUSSI : OM : « il n’y a aucun problème avec Payet »

⚪️🔵🚨 Alexis Sanchez 🇨🇱 est espéré mercredi ou jeudi à la commanderie. Des derniers détails sont à regler avant qu’il puisse passer la visite médicale et signer son contrat ■ Accord verbal déjà trouvé avec l’OM pour un contrat de 2 ans! Avec @Stickwichttps://t.co/vBfA1p8jBv pic.twitter.com/ijQdSC0oJL — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 8, 2022

Alexis Sanchez, ça ne suffira pas du côté de l’Olympique de Marseille — Djellit

Sur la Chaîne L’Equipe, le débat tournait autour de la valeur ajoutée d’Alexis Sanchez dans l’effectif de l’Olympique de Marseille. Selon le journaliste Nabil Djellit, sa venue ne pas arranger tous les problèmes auxquels font face les Marseillais, même sur le terrain.

« Alexis Sanchez, c’est un gros joueur il n’y a aucun soucis mais l’homme providentiel, ça ne suffira pas du côté de l’Olympique de Marseille. On part de trop loin. Il y a le feu actuellement avec l’entraîneur avec notamment une défiance XXL de la part ses cadres. Vous avez parlé des matchs amicaux, c’était une catastrophe. Leur victoire, c’est contre Marignane Gignac, rappelons le. Dimanche, ils ont été surclassés par l’AC Milan, toute la défense a été renouvelée… On l’a vu en grande difficulté. Alexis Sanchez, il ne joue pas latéral, il ne joue pas défenseur central… Il ne pourra pas tout régler ! Lui, ça doit être la cerise sur le gâteau mais le gâteau il est sur la cerise parce que personne ne va le manger. » Nabil Djellit – Source : La Chaîne L’Equipe (01/08/22)

OM : « il n’y a aucun problème avec Payet »