Vacances, stage, matches amicaux… le programme pour les non internationaux de l’OM !

L’OM va jouer son dernier match ce dimanche à Monaco avant la trêve de la Coupe du Monde. Ensuite les internationaux vont partir en selection, les autres vont profiter de vacances avant de reprendre une préparation physique. Voici les premiers éléments de ce programme.

Interrogé par notre journaliste Mourad Aerts hier en conférence de presse, Igor Tudor a confirmé quelques vacances et un stade en Espagne pour son groupe. Le journal la Provence nous livre quelques détails. Après le match à Monaco, Igor Tudor va accorder 2 semaines de vacances à ceux qui ne participent pas à la Coupe du Monde. Ils reprendront le 28 novembre au centre RLD, avant un stage à Marbella à partir du 4 décembre, avec 3 matchs amicaux de prévus.

Vacances après le match face à Monaco (2 semaines)

Reprise au centre RLD le 28 novembre

Stage en Espagne à Marbella à partir du 4 décembre

3 matches amicaux au programme

OM – Toulouse le 28 décembre

Avant ce déplacement, Igor Tudor a été interrogé par notre journaliste Mourad Aerts sur le programme de l’OM pendant la coupe du monde.

Il y aura des matchs amicaux

« On fera la première partie de la trêve internationale. Ensuite on ira en Espagne pendant quelques jours et il y aura des matchs amicaux. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (10/11/2022)

