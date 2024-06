Mercato : Accord verbal entre Brighton et l’OM pour De Zerbi (à moins de 6M€) ?

Roberto De Zerbi est tout proche de devenir le prochain entraîneur de l’OM. Un accord de principe a été trouvé avec le coach italien aujourd’hui. Fabrizio Romano. évoquait l’entrée en jeu des avocats, FootMercato précise qu’un accord verbal existe entre les deux clubs !

Selon les informations de FootMercato, le dossier De Zerbi à l’OM avance. « un accord verbal a été trouvé entre l’OM et Brighton. Les avocats des deux parties doivent à présent finaliser tout ça par écrit. L’OM a-t-il réussi à négocier un tarif inférieur aux 6 M€ réclamés par les Anglais ? Une chose est sûre : presque plus rien ne s’oppose à l’arrivée de Roberto De Zerbi au Vélodrome. »

De Zerbi à l’OM ça en est ou ? Selon le journaliste Fabrizio Romano, il reste la partie administrative concernant le départ du technicien italien de Brighton. « Les avocats travaillent actuellement sur le dossier De Zerbi et l’OM avec Brighton pour activer la clause de sortie. »

