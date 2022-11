Vente OM : « Al-Walid n’a aucune envie de jouer aux mécènes »

L’Olympique de Marseille était cité comme l’une des pistes d’investissement de l’Arabie Saoudite ces dernières années. Le média Challenges affirme que cela est totalement faux.

La Vente OM a repris de l’ampleur ces derniers jours avec l’arrivée comme sponsor principal : la CMA CGM. Certains y voyaient un lien avec la probable arrivée d’investisseur saoudien. Challenges a publié ce lundi un article concernant l’avenir financier du prince saoudien Al-Walid. Cela ne concerne pas l’OM ni le football !

« Il n’en a pour lui jamais été question. Il n’a pas du tout l’envie d’investir dans le football étranger, ce qui serait d’ailleurs très mal vu par MBS après le rachat de Newcastle par le PIF. Régulièrement des projets sont proposés à Al-Walid mais il cherche des investissements rentables et n’a aucune envie de jouer aux mécènes » Source : Challenges (14/11/22)

Rio Tinto, TotalEnergies… Le prince saoudien Al-Walid multiplie les investissements https://t.co/ALCE3u8SX8 — Challenges (@Challenges) November 14, 2022

McCourt veut vendre d’après Molina

Le journaliste Romain Molina a depuis plusieurs années sorti des informations sur la vente de l’OM. Football Club de Marseille l’avait d’ailleurs interrogé en visio pour évoquer ce sujet en 2020. Pour le média Quotidien du Sport, le journaliste a une nouvelle fois affirmé que Frank McCourt est à la recherche d’un acheteur pour le club mais qu’il demande beaucoup d’argent.

A LIRE AUSSI : OM : Micoud glisse un conseil précieux à Tudor !

« J’ai toujours dit que Franck McCourt voulait vendre, c’est une certitude. En tout cas, il y a eu des discussions avec un groupe mais il voulait trop d’argent. C’était au mois de juin, McCourt avec les sommes qu’il réclame, personne ne va acheter. Du bluff ?Non non ! vous ne donnez pas autant de document, vous ne faites pas autant de rendez-vous, si vous n’avez pas l’envie que cela aboutisse. C’est quand même aller loin… Je ne suis pas un expert, mais regardez ce qu’il s’est passé avec les Dodgers. Il était dans une situation catastrophique et il fa fait une énorme opération. Aujourd’hui, McCourt veut faire la même chose avec l’OM, bonne chance à lui. Ce que je vous ai dit sur la vente OM. Je peux le redire sans problème. J’ai toujours dit la même chose depuis trois ans et ça ne change pas. Je ne m’étais pas trompé sur Walid Bin Talal. J’ai toujours dit qu’il ne serait jamais à l’OM. De même pour le projet Boudjellal, en expliquant l’esbroufes. Par contre que McCourt cherche mais veut beaucoup d’argent, c’est le cas. » Romain Molina – Source : Quotidien du Sport (05/11/22)