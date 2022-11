Vente OM : La CMA CGM répond aux rumeurs de rachat du club !

Nouveau sponsor maillot du club après l’arrêt du contrat avec Cazoo, la CMA CGM confirme qu’il ne s’agit que d’un partenariat et qu’il n’y aurait pas de rachat de l’Olympique de Marseille.

Entre Cazoo et l’OM, c’est terminé ! Le club et la marque britannique ont dû mettre fin au contrat à cause de l’arrêt de l’activité en France de la part de l’entreprise. Il y a quelques jours, l’Olympique de Marseille a annoncé via un communiqué la rupture de ce contrat pour officialiser dès le lendemain un partenariat avec la CMA CGM.

Pour l’OM, c’est un partenariat stratégie qu’on met en place et je pense que ça suffit — Saadé

Ce mardi, le directeur général de la compagnie maritime était l’invité de Léa Salamé sur France Inter. En plus d’avoir répondu à plusieurs questions, notamment sur le rachat du journal La Provence, Rodolphe Saadé s’est exprimé sur un probable rachat de l’Olympique de Marseille à Frank McCourt.

« Non. Mon intention est de mettre ce partenariat en place, de le développer avec l’OM et je pense que ça fait beaucoup de sens. Pour l’OM, c’est un partenariat stratégie qu’on met en place et je pense que ça suffit. » Rodolphe Saadé – Source : France Inter (15/11/22)

.@RodolpheSaade, PDG de CMA-CGM : « La politique pour l’instant je n’en fait pas, et pour l’OM, c’est un partenariat stratégique qu’on met en place, je pense que ça suffit. » #le7930inter pic.twitter.com/u0NjT5WOye — France Inter (@franceinter) November 15, 2022

Al-Walid n’a aucune envie de jouer aux mécènes

La Vente OM a repris de l’ampleur ces derniers jours avec l’arrivée comme sponsor principal : la CMA CGM. Certains y voyaient un lien avec la probable arrivée d’investisseur saoudien. Challenges a publié ce lundi un article concernant l’avenir financier du prince saoudien Al-Walid. Cela ne concerne pas l’OM ni le football !

« Il n’en a pour lui jamais été question. Il n’a pas du tout l’envie d’investir dans le football étranger, ce qui serait d’ailleurs très mal vu par MBS après le rachat de Newcastle par le PIF. Régulièrement des projets sont proposés à Al-Walid mais il cherche des investissements rentables et n’a aucune envie de jouer aux mécènes » Source : Challenges (14/11/22)