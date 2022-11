Mercato OM : Le père de Gerson sort du silence après son départ

L’Olympique de Marseille a mis Gerson de côté en ce début de saison sous les ordres d’Igor Tudor. Le Brésilien a préféré retourner à Flamengo, « un club qu’il aime » d’après son père et agent.

Gerson a finalement fait son retour à Flamengo ! Le joueur a été aperçu ce week-end à l’aéroport au Brésil, avant même la rencontre face à l’AS Monaco ce dimanche soir à Louis II. Le milieu de terrain devrait y signer son contrat et son départ pourrait être officialisé.

Il arrive un moment où on ne pense plus à la partie financière, mais au bonheur du joueur — Marcao

Dans un entretien accordé à TNT Sports, le père de Gerson qui est également son agent a évoqué le retour au Brésil du milieu offensif. Il explique avoir fait des sacrifices financiers afin de faire son retour à Flamengo.

« Aujourd’hui, Gerson veut être heureux en travaillant pour le club qu’il aime. Pour nous, l’argent n’a pas d’importance, nous voulons le bonheur de l’athlète. Il veut vraiment jouer pour Flamengo avec tout le respect que je dois à l’Olympique de Marseille. Mais il arrive un moment où on ne pense plus à la partie financière, mais au bonheur du joueur » Marcao – Source : TNT Sports (12/11/22)

Son attitude a signé la fin de son aventure à l’OM

« J’étais au départ un pro-Gerson. C’était l’un des meilleurs joueurs la saison dernière, mais tu ne peux pas cautionner son attitude sur le terrain… Il y a vraiment eu un gros clash en début de saison avec Tudor. On connaît maintenant le caractère de l’entraîneur de l’OM. Pour lui le club est au-dessus de tout, et Gerson a cru qu’il était plus haut que l’Olympique de Marseille. Son attitude a signé la fin de son aventure à l’OM. Quand tu es joueur professionnel, tu as un contrat de travail et tu as des devoirs. Gerson n’a pas respecté l’Olympique de Marseille qui est au-dessus de tout. Gerson c’est pas l’Olympique de Marseille… » Ludovic Leccese – (entraîneur) – Source : Football Club de Marseille (11/11/2022

