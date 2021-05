Vente OM : La rumeur démontée par le clan Bin Talal !

Ce mercredi 26 mai, La Provence a consacré un article à la vente de l’Olympique de Marseille… Démentant chaque rumeur avec des sources qui semblent ne pas comprendre ce qui se passe.

Depuis près d’un an, les rumeurs sur la vente de l’Olympique de Marseille s’amplifient… Et encore plus ces derniers jours puisqu’un certain Thibaud Vézirian annonçait un dénouement au mois de mai 2021. Pour le moment, aucune officialisation de vente de la part de Frank McCourt.

Ces rumeurs relèvent, bien évidemment, de l’hystérie

La Provence a donc décidé d’y consacrer un article ce mercredi en contactant notamment l’entourage d’Al Walid Bin Talal, prince saoudien qui est annoncé comme celui qui rachèterait l’Olympique de Marseille dans les prochains jours.

« Ces rumeurs relèvent, bien évidemment, de l’hystérie », a confié le clan saoudien au quotidien local. Toujours selon les informations de La Provence, Frank McCourt serai très agacé par ces rumeurs et ne comprendrait pas d’où elles proviennent. Selon sa théorie, il s’agirait d’une campagne de déstabilisation de son projet.

De retour en France depuis ce dimanche à Metz, le propriétaire américain devrait reprendre la parole à ce sujet. Ces dernières semaines, il a pris contact avec les supporters de l’OM via un appel vidéo, leur confirmant une nouvelle fois que le club n’était pas à vendre. Il leur a promis de revenir pour le réaffirmer.

Ces derniers jours, la journaliste brésilienne Raisa Simplicio s’est exprimé au sujet de la vente. Elle croit savoir que l’Olympique de Marseille disposera de gros moyens lors de ce mercato estival afin de concurrencer le PSG.

« Gerson? C’est surtout la demande de Sampaoli. Ils sont avec un investisseur. Ils veulent aussi prendre Almada, ils achètent et vendent. C’est un investissement très important qui arrive dans les années à venir, ils veulent bientôt rivaliser avec le PSG (il y a des gens derrière, qui rivalisent avec le Qatar) » Raisa Simplicio – Source : Twitter (18/05/21)