Vente OM : Le redacteur en chef italien (de TWM qui a lancé la rumeur) insiste !

Les réseaux sociaux sont toujours en boucle autour de la rumeur d’une vente de l’OM à Al-Walid bin Talal. Même si l’entourage de McCourt et plusieurs journalistes ont démenti cette option saoudienne, Marco Conterio, rédacteur en chef de TMW, insiste…

Alors que des journalistes comme Manu Lonjon ou Romain Molina ont expliqué qu’une offre saoudienne par l’intermédiaire de Bin Talal était impossible, le rédacteur en Chef du média italien TMW, Marco Conterio maintient ses informations…

« De toutes mes années, je n’ai jamais trouvé des supporters autant passionnés que ceux de l’OM. Avec Andrea Losapio et TMW, nous vous informerons de toutes les étapes éventuelles de la vente de l’OM. Il s’agit d’une négociation toujours en cours. Il y a un prix de vente, mais il n’y a rien d’acté et de défini. » Marco Conterio – Source: Twitter

In tanti anni non ho mai trovato un gruppo di tifosi appassionati come quelli dell’ #OM . Con @Losapiotmw su @TuttoMercatoWeb aggiorneremo tutti i passaggi della possibile #VenteOM . Che è una trattativa ancora in corso: c’è un prezzo di vendita ma niente di fatto e definito.

🚨 La trattativa per l’acquisto dell’#OM con Al-Walid Bin Talal procede

💵 Trattativa da 250M. Niente è chiuso

🏟 Centrale l’acquisto del Velodrome che l’amministrazione non vuol vendere

🤚 In caso di ok, senza FFP, pronto maxi budget per il mercato@TuttoMercatoWeb @Losapiotmw

— Marco Conterio (@marcoconterio) May 9, 2020