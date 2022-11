Vente OM : Les intentions de la CMA CGM sont clarifiées !

L’Olympique de Marseille a signé un partenariat avec la CMA CGM pour du sponsoring maillot… Désormais, les proches du dossier doivent éteindre les rumeurs autour d’un rachat du club.

La CMA CGM a débuté un partenariat avec l’Olympique de Marseille pour un sponsoring maillot avec l’échec Cazoo. Pourtant, beaucoup espèrent un rachat du club de la part de l’entreprise gérée par Rodolphe Saadé.

Pas de rachat du club par la CMA CGM

Ce fantasme est allé encore plus loin ces derniers jours avec une déclaration choc de la part du journaliste Daniel Riolo. De quoi obliger les proches du dossier de la CMA CGM à clarifier les intentions. « Non, il n’est pas question de rachat du club » a déclaré à Sportune l’un d’entre eux après la sortie médiatique de Rodolphe Saadé sur France Info il y a quelques jours.

A LIRE AUSSI : Vente OM : Les craintes de la CMA CGM

#Indiscret #Sportune

Les dessous du partenariat entre l’#OM et CMA CGM > Retour aux origines du rapprochement des 2 acteurs emblématiques de Marseille

> Conditions, durée et montant du partenariat

> Quel affichage sur le futur maillot des joueurs ? 🔗 https://t.co/w7RpVm07HZ pic.twitter.com/mwPR8L6J1t — Sportune (@Sportunefrance) November 20, 2022

Si je le dis c’est pas parce que j’ai juste entendu … C’est parce qu’on m’a dit — Riolo

Daniel Riolo, journaliste pour RMC Sport s’est exprimé à ce sujet dans l’After Foot ce mardi soir. Il se questionne sur les possibilité de voir le club racheté par la CMA CGM, surtout après avoir entendu des bruits à ce sujet.

A LIRE AUSSI : Vente OM / Longoria est cash : « il n’y a rien, bien au contraire! »

« J’ai parlé de l’engagement Sponsor Maillot de cette entreprise dirigée par Rodolphe Saadé. Évidemment ça a fait beaucoup de bruit, parce que quand on parle d’une éventuelle vente de l’OM, qui n’a rien pour le coup avec le fameux #VenteOM, dont on nous reprochait de ne pas parler. Ce sont des dossiers qui sont extrêmement sensibles, et vous comprenez bien que tout le monde nie. ce sont des dossiers ou tout peut se passer, ou ça discute. Et je maintiens que c’est une réflexion. Je ne suis pas en train de dire que ça va se faire, mais je pense que ce premier pas m’interpelle. L’avantage d’être uniquement Sponsor Maillot, d’entrée, là, maintenant comme ça, je me pose la question… C’est un milliardaire dont on parlait très peu, alors que l’on connaissait ses affaires. Il est en train, médiatiquement de sortir du bois, ça fait quelques mois qu’on parle de lui. Sa notoriété est en train de grandir. Je me pose la question, légitimement du pourquoi de cette notoriété qui grandit, de cette arrivée sur la pointe des pieds à l’OM. Mais je répète, tout le monde nie, lui le premier, les gens dans les milieux autorisés comme on dit. Donc je m’en tiendrai à ça pour l’instant, parce qu’évidemment si je le dis c’est pas parce que j’ai juste entendu … C’est parce qu’on m’a dit. Donc on va encore attendre quelques jours, quelques semaines, et puis dès que j’aurai des nouvelles billes, je les proposerai » Daniel Riolo – Source : RMC (15/11/22)