Vente OM : Les craintes de la CMA CGM

La CMA CGM a signé un nouveau partenariat avec l’Olympique de Marseille pour le sponsoring maillot. Foot Mercato explique que le partenariat entre les deux parties va bien plus loin !

Cazoo a quitté le navire Olympique de Marseille et c’est la CMA CGM qui prend les commandes ! Le sponsor maillot ne semble être qu’une porte d’entrée pour le géant marseillais qui offrirait plus dans son contrat que Cazoo.

CMA CGM, bien plus qu’un sponsor maillot

Foot Mercato explique dans un article publié ce mercredi que le partenariat ne s’arrête pas à la simple apparition sur le maillot. Le club et la CMA CGM vont plus loin avec une présence à la Commanderie, au Vélodrome, chez les équipes de jeunes mais aussi des projets extra-sportifs dans la ville.

Forcément, tout cela remet en lumière des espoirs de vente du club. Et avec un groupe multi-milliardaire (36 milliards en 2022) qui est plus est Marseillais, le fantasme est encore plus gros. Pourtant, toujours d’après Foot Mercato, cette possibilité a été balayé d’un revers de la main à la CMA CGM.

« Au-delà de la non-volonté officielle de Rodolphe Saadé de racheter l’OM, il existe d’autres explications. Il y a quelques semaines, alors qu’on évoquait déjà, en interne à la tour CMA-CGM, ce partenariat, on pensait aussi à un possible futur rachat. Option une nouvelle fois balayée en haut lieu. On craint notamment des débordements, en cas de rachat et de mauvais résultats, des dégradations de la tour, protégée actuellement par une belle équipe de sécurité, mais qui ne pourra faire face en cas de débordements de grandes ampleurs, mais aussi de s’engager dans un investissement irrationnel, ce qui n’est pas le genre de la maison. Pour l’heure, donc, et sans faire dans la fiction, CMA-CGM est un partenaire, plus qu’un sponsor, mais ne sera pas forcément plus dans les mois ou années à venir. » Source : Foot Mercato (16/11/22)

Si je le dis c’est pas parce que j’ai juste entendu … C’est parce qu’on m’a dit — Riolo

Daniel Riolo, journaliste pour RMC Sport s’est exprimé à ce sujet dans l’After Foot ce mardi soir. Il se questionne sur les possibilité de voir le club racheté par la CMA CGM, surtout après avoir entendu des bruits à ce sujet.

« J’ai parlé de l’engagement Sponsor Maillot de cette entreprise dirigée par Rodolphe Saadé. Évidemment ça a fait beaucoup de bruit, parce que quand on parle d’une éventuelle vente de l’OM, qui n’a rien pour le coup avec le fameux #VenteOM, dont on nous reprochait de ne pas parler. Ce sont des dossiers qui sont extrêmement sensibles, et vous comprenez bien que tout le monde nie. ce sont des dossiers ou tout peut se passer, ou ça discute. Et je maintiens que c’est une réflexion. Je ne suis pas en train de dire que ça va se faire, mais je pense que ce premier pas m’interpelle. L’avantage d’être uniquement Sponsor Maillot, d’entrée, là, maintenant comme ça, je me pose la question… C’est un milliardaire dont on parlait très peu, alors que l’on connaissait ses affaires. Il est en train, médiatiquement de sortir du bois, ça fait quelques mois qu’on parle de lui. Sa notoriété est en train de grandir. Je me pose la question, légitimement du pourquoi de cette notoriété qui grandit, de cette arrivée sur la pointe des pieds à l’OM. Mais je répète, tout le monde nie, lui le premier, les gens dans les milieux autorisés comme on dit. Donc je m’en tiendrai à ça pour l’instant, parce qu’évidemment si je le dis c’est pas parce que j’ai juste entendu … C’est parce qu’on m’a dit. Donc on va encore attendre quelques jours, quelques semaines, et puis dès que j’aurai des nouvelles billes, je les proposerai » Daniel Riolo – Source : RMC (15/11/22)

