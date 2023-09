Vente OM : Molina lâche une nouvelle grosse info !

Dans une vidéo publiée sur YouTube ce mercredi, Romain Molina s’est exprimé sur la situation compliquée qui a lieu à Marseille. Le journaliste ajoute aussi qu’un dirigeant du football français veut racheter le club !

L’Olympique de Marseille traverse une énorme crise extra sportive. Si Marcelino a déjà quitté le club, ça ne devrait pas encore être le cas pour Pablo Longoria comme il l’a annoncé à La Provence. Ce mercredi, Romain Molina a sorti une vidéo sur sa chaîne YouTube pour éclairer ses spectateurs sur cette situation.

McCourt a des demandes irréalisables !

Outre les accusations d’arrangements financiers de la part de Pablo Longoria pour récupérer une partie des transferts, le journaliste annonce qu’un dirigeant du football français, Julien Fournier, aurait tenté de racheter le club. Seulement, Frank McCourt en demande une énorme somme.

« Tu as des gens, en coulisses, un ancien directeur sportif d’un club français, qui dit avoir un mandat de vente, du golfe et de d’autres personnes, il y a des gens qui veulent racheter l’OM. McCourt il a des demandes qui sont juste irréalisables. Ça veut des centaines de millions d’euros, plus du demi-milliard. Au milieu de tout ça, vous avez un propriétaire, il est jamais là, on lui dit : ‘tu fais ça’ il dit ‘oui’. On lui a promis de vendre l’OM des centaines et des centaines de millions d’euros. Au-delà du demi-milliard. Oui, oui bien sûr, 600-700M€ même, bien sûr. Il est persuadé de ça, donc son but c’est de récupérer le pactole en lui disant qu’il va se faire plein d’argent. »

Longoria affirme n’avoir rien pris sur les transferts

Au cours d’un entretien accordé au journal La Provence, le président de l’OM Pablo Longoria explique qu’un audit a prouvé qu’il n’y avait eu aucune malversation financière dans la gestion du club et notamment des transferts de joueurs : « La saison dernière, des insinuations selon lesquelles j’avais volé de l’argent avec les transferts sont arrivées jusqu’au groupe McCourt (…) Pour me protéger, j’ai dû demander au groupe McCourt d’auditer toutes nos opérations par un cabinet indépendant, pour démontrer qu’on était transparent. J’ai donné tous mes comptes bancaires, mes téléphones, mes e-mails, tout… Il en est sorti qu’on était clean ! J’ai tout donné, jusqu’à des conversations privées avec ma mère. »