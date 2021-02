Vente OM : Vezirian mis en demeure, les Marseille se qualifient en Coupe de France, des membres de groupes de supporters en garde à vue… Les 3 infos de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce mercredi : Vente OM : Vezirian mis en demeure, les Marseille se qualifient en Coupe de France, des membres de groupes de supporters en garde à vue.

AJA – OM (0-2) : Enfin une victoire !

L’Olympique de Marseille s’est imposé face l’AJ Auxerre (0-2) grâce à des buts de Benedetto et Dieng. Les hommes de Nasser Larguet se qualifient ainsi pour les 16e de finale de la Coupe de France.

AJA 0 2 Benedetto (54′) Dieng (92′)

Le Onze de Départ :

Pelé

Lirola, Balerdi, Kamara, Sakai

Rongier, Gueye, Khaoui

Germain Benedetto Henrique



La première mi-temps

Nasser Larguet a décidé d’aligner un onze remodelé face à l’AJ Auxerre. Exit Thauvin, Caleta-Car et Mandanda, Pelé, Khaoui et Henrique sont titulaires dans un 4-3-3 avec Kamara de retour l’axe de la défense. La première occasion est pour Auxerre, Sakai se fait déborder côté gauche, Gueye cafouille et offre une énorme opportunité à Begraoui qui ne cadre pas à bout portant (4′).

Suite à une belle intervention de Balerdi, Henrique accélère et remonte tout le terrain, le centre de Lirola oblige Laiton à sortir des poings (8′). L’OM est dominé mais sort vite en contre, Germain trouve Khaoui qui décale Benedetto, le piqué de l’attaquant ne trouve pas le cadre (14′).

L’OM reprend la possession du ballon, mais s’est fait peur sur un coup franc et une tête déviée qui touche le poteau de Pelé (21′). Les olympiens s’offrent leur meilleure occasion avant la pause sur tête de Balerdi sauvée sur sa ligne par la défense auxerroise (39′). La dernière occasion est pour les hommes de Furlan mais Pelé est décisif. 0-0, l’AJA domine.

L’Olympique de Marseille ouvre finalement la marque dès l’entame de la seconde période par ‘intermédiaire de Dario Benedetto qui place une tête croisée au ras du poteau sur un excellant service de Lirola (54′,0-1)

Le club marseillais réalise le break grâce à son jeune attaquant du centre de formation Ahmadou Bamba Dieng en toute fin de match (92’, 0-2). L’OM n’avait plus connu la victoire depuis sept matchs…

⚽ L’OM trouve la faille à Auxerre ! Benedetto conclut de la tête après un beau travail de Lirola sur le côté droit : 1-0 pour le club phocéen ! #AJAOM Suivez les 32e de finale de la Coupe de France sur Eurosport 2 et https://t.co/7qbNJch1A0 pic.twitter.com/GwVydvzKS4 — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 10, 2021

Vente OM : Vezirian mis en demeure par le club !

Selon les informations de La Provence, Thibaud Vezirian, journaliste qui a divulgué des informations sur la vente du club, a été mis en demeure par l’OM !

Le journaliste Thibaud Vezirian qui a publié plusieurs vidéos sur la vente de l’Olympique de Marseille a reçu une mise en demeure. Le club estime que ces informations sont « toutes plus fausses les unes que les autres puisque le club n’a jamais été à vendre et qu’aucune offre ne lui a jamais été adressée par quiconque. C’est un catalogue de déclarations non étayées et d’affabulations« ,

La vente? Le club ne l’est toujours pas, ni à ce jour ni à l’avenir — OM

Il lui est également demandé de retirer ses vidéos sur sa chaîne YouTube et « de bien vouloir cesser de diffuser toute information relative à la vente de l’OM, opération qui n’a jamais été envisagée, et qui ne l’est toujours pas, ni à ce jour ni à l’avenir »

OM : 5 membres de groupes de supporters placés en garde à vue !

Les conséquences des gros incidents du centre RLD se poursuivent. Après avoir interpellés plusieurs supporters sur place, la police a cette fois arrêtés plusieurs membres de groupes de supporters.

Selon les informations de La Provence, la sûreté départementale a procédé ce matin à une nouvelle série d’interpellations, suite au incidents survenus à la commanderie il y a une dizaine de jours.

🔵 Info la Provence – Intrusion à la #Commanderie : 5 personnes interpellées dont 2 responsables de groupes de supporters ➡️ https://t.co/BKfB8IRhxf#OM #TeamOM pic.twitter.com/6fUIQpxciO — La Provence OM (@OMLaProvence) February 10, 2021

Le quotidien régional indique ainsi que deux responsables emblématiques des groupe de supporters de de l’Olympique de Marseille ont notamment été placés en garde à vue. Il s’agit de Rachid Zeroual, (responsable des South Winners) et de Christophe Bourguignon (responsable des Ultras CU84). Trois autres membres de groupes ont également été interpelés et placé en garde à vue.

Pour rappel, l’OM avait publié le communiqué ci-dessous suite aux incidents de la Commanderie.

L’Olympique de Marseille possède tous les éléments de preuve

« L’Olympique de Marseille condamne avec force l’inacceptable attaque dont le club a été la victime en milieu d’après-midi à l’intérieur du centre d’entrainement Robert-Louis Dreyfus. Quelques centaines d’individus issus de groupes de supporters Ultras se sont introduits de force et avec violence sur le site du centre d’entrainement de la Commanderie, y compris dans le bâtiment du groupe professionnel. (…) Ces agissements irresponsables et inacceptables doivent être condamnés avec la plus grande sévérité. L’Olympique de Marseille possède tous les éléments de preuve. Ils ont été immédiatement transmis aux enquêteurs. Les plaintes seront déposées dans les prochaines heures pour faire valoir les droits du club à l’encontre de cette barbarie. » OM – source : OM.fr (30/01/2021)