Wahi revient sur son départ, les dernières infos sur Hojbjerg et Laporte toujours pisté? Les 3 infos OM de ce mercredi…

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : Wahi revient sur son départ, les dernières infos sur Hojbjerg et Laporte toujours pisté?

Mercato : Elye Wahi raconte pourquoi et comment l’OM l’a poussé dehors !

Arrivé à l’été 2024, Elye Wahi n’aura passé que six mois sous le maillot de l’OM avant de rejoindre l’Eintracht Francfort cet hiver. L’attaquant français est revenu sur son départ dans un entretien accordé à L’Equipe.

Interrogé sur ses intentions en début de mercato, Wahi assure qu’il souhaitait poursuivre l’aventure à Marseille : « Non, non, mon ambition était de rester et de performer. Je me sentais de mieux en mieux avec Marseille mais c’est comme ça, c’est le foot. » Cependant, les dirigeants phocéens ne comptaient plus sur lui : « Il y a des discussions avec les dirigeants qui m’ont dit qu’ils ne souhaitaient pas me conserver. À partir de là, c’était à moi de trouver une solution pour pouvoir avancer. Je ne pouvais pas rester dans un club qui ne voulait plus de moi. »

Le nouvel attaquant de Francfort Elye Wahi, qui affronte l'Ajax Amsterdam jeudi en Ligue Europa, regrette que le staff et les dirigeants de l'OM n'aient pas été assez patients pendant ses six mois passés au club.

Mon ambition était de rester et de performer !

Un revirement de situation qui a surpris l’ancien Montpelliérain, recruté l’été dernier pour renforcer l’attaque olympienne. « Je vais vous le dire franchement, j’ai été un peu déçu. Je ne pensais pas que ça allait se finir rapidement comme ça. Quand tu arrives dans un club, tu ne veux pas partir au bout de six mois. »

Je vais vous le dire franchement, j’ai été un peu déçu

Malgré cette déception, Elye Wahi a rapidement rebondi en rejoignant l’Eintracht Francfort, où il espère relancer sa saison. « Il a fallu envisager autre chose très vite. On a essayé de trouver la meilleure solution. Pour moi, c’était de venir à Francfort. » Un nouveau départ pour l’attaquant de 21 ans, qui espère retrouver du temps de jeu et de l’efficacité en Bundesliga.

Mercato OM : ça se confirme pour ce gros coup ?

L’Olympique de Marseille prépare activement son mercato estival et vise un renfort de poids en défense centrale. Selon les informations d’Estadio Deportivo, le club phocéen aurait entamé des démarches pour recruter Aymeric Laporte, actuellement sous contrat avec Al-Nassr jusqu’en 2026.

En quête de stabilité défensive, l’OM considère Laporte comme une opportunité à saisir. À 30 ans, l’international espagnol ne semble plus être un élément incontournable de son club en Saudi Pro League. Cependant, convaincre Al-Nassr ne sera pas une mince affaire. Le principal obstacle reste son salaire élevé, estimé à 8 millions d’euros par an. Une prise en charge partielle par le club saoudien ou un transfert à moindres frais pourrait faciliter l’opération.

Longoria et Benatia à la manœuvre

Les dirigeants marseillais, Pablo Longoria et Medhi Benatia, sont déjà au travail pour avancer sur ce dossier. L’OM mise sur la volonté de Laporte de retrouver un championnat européen pour accélérer les négociations. Si un accord est trouvé, il s’agirait d’un premier gros coup pour le club marseillais sur le marché des transferts.

Une future charnière Laporte – Balerdi ?

En cas d’arrivée, Laporte formerait une charnière centrale prometteuse aux côtés de Leonardo Balerdi. Avec son expérience, sa solidité dans les duels et sa qualité de relance, l’ex-défenseur de Manchester City apporterait un atout majeur à une arrière-garde parfois fragile cette saison.

L’OM veut se renforcer et frapper fort sur le marché des transferts. Reste à voir si les négociations avec Al-Nassr aboutiront et si Laporte deviendra le premier grand renfort estival du club phocéen.

OM : Les dernières infos sur la blessure d’Hojbjerg…

L’Olympique de Marseille va devoir composer sans Pierre-Emile Højbjerg pour les prochaines semaines. Touché au pied, le milieu danois sera absent trois semaines, selon Karim Attab, et manquera notamment le Classique face au PSG

Gros coup dur pour l’OM ! Selon L’Équipe, le club marseillais pourrait devoir se passer de l’un de ses cadres au milieu de terrain. Victime d’un coup au pied, Pierre-Emile Højbjerg pourrait manquer le choc face au PSG. D’après Karim Attab, le milieu danois sera absent trois semaines, un véritable coup dur pour Roberto De Zerbi, qui devra revoir ses plans avant le Classique au Parc des Princes…

PSG – OM classé niveau 3 ?

Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre une semaine cruciale pour sa saison. Avant d’affronter l’Olympique de Marseille en clôture de la 26e journée de Ligue 1, dimanche soir (20h45), les Parisiens auront un rendez-vous capital en Ligue des Champions. Ce mardi, ils se déplaceront à Anfield Road pour défier Liverpool, avec pour objectif une qualification en quarts de finale.

Ce Classique s’annonce particulièrement tendu, notamment en raison du contexte sécuritaire. Selon les informations de L’Équipe, la Division nationale de lutte contre l’hooliganisme (DNLH) envisage de classer la rencontre au niveau 5, le plus haut degré de risque. Cette décision s’explique par des « risques graves de troubles à l’ordre public nécessitant des mesures exceptionnelles ».

Face à cette situation, une réunion de sécurité est prévue en fin de semaine afin de préciser le dispositif policier et d’évaluer les menaces potentielles autour de cette rencontre sous haute surveillance au Parc des Princes. Ce climat de tension ajoute une dimension supplémentaire à une affiche déjà marquée par une rivalité historique entre le PSG et l’OM.