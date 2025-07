Weah c’est encore compliqué, qui est Mantuan ? Et Bennacer c’est impossible ? Les 3 infos mercato OM de ce vendredi !

Retrouvez ci-dessous les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité du mercato de l’OM ce vendredi 25 juillet 2025.

Le transfert de Timothy Weah à l’Olympique de Marseille n’est toujours pas bouclé, malgré la volonté du joueur de rejoindre le club phocéen. Si les contacts sont bien avancés, plusieurs points bloquent encore l’issue du dossier, notamment sur le montant du transfert et les exigences salariales.

Selon les informations de La Stampa, les dirigeants de la Juventus ont rencontré l’agent de Timothy Weah hier dans les bureaux de la Continassa pour évoquer l’avenir de l’international américain. Le média italien affirme que le joueur a clairement fait savoir qu’il souhaite rejoindre l’OM, où il serait un renfort polyvalent sur le flanc droit. Mais un accord reste à trouver entre les deux clubs.

La Juventus réclame 20 millions d’euros, avec une préférence pour un prêt assorti d’une obligation d’achat quasi automatique. L’OM, de son côté, reste pour l’instant fermé à dépasser les 15 millions d’euros, une différence qui freine les négociations.

Tuttosport confirme également la présence de l’agent de Weah à Turin hier. La Juve, qui n’a pas besoin de vendre dans l’immédiat, reste inflexible sur ses exigences financières. Des clubs de Premier League ont manifesté leur intérêt, mais selon le quotidien turinois, Marseille reste largement en tête dans ce dossier.

Au-delà du montant du transfert, des écarts subsistent aussi sur le salaire proposé par l’OM. Le joueur perçoit actuellement un salaire estimé à 2,5 millions d’euros net par an à la Juventus. L’OM devra faire un effort significatif pour convaincre définitivement le clan Weah.

En attendant un éventuel déblocage, le dossier reste à l’arrêt, même si la volonté du joueur représente un levier important pour les dirigeants marseillais. À dix jours du début du championnat, l’OM espère accélérer sur ce dossier prioritaire pour satisfaire les exigences de Roberto De Zerbi, en quête de vitesse et de profondeur sur les côtés.

Dominique Baillif, observateur reconnu du football brésilien, a livré son analyse sur le profil de Gustavo Mantuan, pisté par l’Olympique de Marseille pour renforcer le couloir droit. Le joueur, formé aux Corinthians et actuellement au Zénith Saint-Pétersbourg, attire l’attention par sa polyvalence et sa capacité à alterner entre les postes de latéral, piston ou ailier droit.

Selon Baillif, Mantuan séduit par sa lecture du jeu, ses dribbles efficaces, sa capacité à créer des décalages et son sens de la finition. S’il est formé au poste d’ailier; il a aussi été utilisé comme latéral droit dans le championnat russe. Cependant, l’expert nuance cet enthousiasme en pointant une possible faiblesse dans le repli défensif, un aspect essentiel dans les schémas de Roberto De Zerbi.

« Je vais être franc avec vous : depuis qu’il est au Zénith, je n’ai pas trop suivi sa trajectoire. Mais lorsqu’il jouait aux Corinthians, il était très prometteur. On parlait même de lui pour les sélections brésiliennes. Finalement, cela ne s’est pas concrétisé à cause de plusieurs pépins physiques, ce qui a freiné sa progression. »

« Il a été formé comme ailier, mais il a aussi évolué au poste de latéral droit. C’est un droitier capable de jouer à gauche également, avec une très bonne qualité technique et un excellent pied droit. Devant le but, il est plutôt efficace. C’est l’une de ses particularités : il peut marquer pas mal de buts lorsqu’il est bien placé. »

« Il possède un bon coffre, et faisait la différence offensivement grâce à sa technique en dribble. Ce n’est pas le joueur le plus puissant physiquement, mais sa qualité de passe, de dribble et sa technique lui permettent d’éliminer facilement ses adversaires. »