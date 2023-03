Will Still se méfie de Tudor, deux Marseillais en difficulté pour les Bleus, un pari risqué pour Saadé et la CMA CGM? Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Will Still se méfie de Tudor, deux Marseillais en difficulté pour les Bleus, un pari risqué pour Saadé et la CMA CGM?

OM : Deux Marseillais « en difficulté » pour l’Equipe de France?

Le journal L’Equipe a publié un article concernant les chances de plusieurs joueurs de gagner une place en Equipe de France ce jeudi. Le quotidien sportif affirme que Jonathan Clauss et Mattéo Guendouzi sont en difficulté.

Ce jeudi Didier Deschamps livrera sa première liste après la Coupe du Monde qui a eu lieu au Qatar en décembre dernier. Le sélectionneur français devra faire des choix et il semblerait que deux Marseillais soient en difficulté pour rejoindre les Bleus d’après L’Equipe.

« Privé du Mondial au dernier moment, le latéral droit Jonathan Clauss (30 ans, 6 sélections) ne se montre plus avec l’OM, qui l’utilise parfois à gauche et ne l’a pas titularisé face au PSG (0-3). (…) Mattéo Guendouzi ne rayaonne plus (23 ans, 7 sélections, 1 but). Souvent aligné meneur de jeu par Igor Tudor, l’ancien joueur d’Arsenal est dans le dur. Catastrophique contre Annecy en Coupe (2-2, 6-7 aux t.a.b.) sorti à la pause contre Rennes (1-0), il n’était pas titulaire face à Strasbourg (2-2). » Source : L’Equipe (14/03/23)

Guendouzi sort du 11, à juste titre

« La partie principale c’est que l’OM cale, on voit bien qu’il y a des soucis. Caler ça peut encore arriver, mais surtout on ne profite pas de la défaite de Monaco et on voit Lens revenir. C’est dommage parce que c’est une occasion ratée, encore. On a vu ô combien les saisons précédentes que les occasions manquées pouvaient faire tout le jeu de la fin de saison. Par rapport à Guendouzi, je le trouve transparent. Il sort du 11, à juste cause, et là on voit son entrée qui était censée être là pour densifier le milieu de terrain, pour éviter qu’il y ait une prise de balle trop facile par les attaquants Strasbourgeois. Il n’est pas fautif sur les buts, mais le fait qu’il soit là c’est aussi pour éviter des récupérations offensives, qu’il y ait un jeu trop rapide et une intensité, lui il est là pour ça et il n’a pas apporté les tâches offensives. Ça aurait au moins pu éviter le deuxième but. » Hakim Zhouri – Source : Football Club de Marseille (12/03/23)

Will Still est méfiant avant de recevoir l’OM !

L’OM va affronter Reims à l’extérieur le 19 mars. En conférence de presse, après sa victoire 1-0, à l’extérieur face à Monaco, le 12 mars, William Still (coach Reims) a expliqué que son équipe va affronter un OM difficile.

Le Stade de Reims en est à 12 matchs, sans défaite en Ligue 1. Leur dernière défaite en championnat remonte au 21 décembre, à domicile, contre Lens 1-2. Alors que l’OM en est à sept victoires consécutives à l’extérieur, en Ligue 1. La dernière fois que l’OM ne s’était pas imposé en déplacement, c’était le 29 octobre dernier, lors d’un nul 2-2 sur la pelouse de Strasbourg.

On va jouer contre une très grosse équipe de Marseille

« La série continue de très belle manière. On a été efficace. C’est rare et même exceptionnel qu’un club comme le nôtre enchaîne trois victoires en Ligue 1. Je suis très content de cela et incroyablement fier de tous les joueurs. On vient de me dire qu’on ne perd plus depuis l’équivalent de la moitié d’un championnat. Au-delà de Balogun, qui est redevenu un homme providentiel, c’est l’effort collectif que je veux souligner. Est ce qu’on vise l’Europe ? Il y a toujours des envies. On est compétiteurs et ambitieux mais on est réalistes et lucides. On sait que devant nous, il y a des équipes de très grande qualité, comme Monaco. La semaine prochaine, on va jouer une très grosse équipe de Marseille, par exemple. » William Still – Source : L’Union (13/02/2023)

Pour cette rencontre Mr Letexier sera au sifflet.

Vente OM : « Le rachat… c’est risqué pour Saadé »

Nouveau sponsor principal de l’OM, le groupe CMA CGM sera affiché sur les maillots olympiens à partir de juillet 2023, pendant deux saisons. Jeremy Bacchi, sénateur des Bouches-du-Rhône, ne pense pas que Rodolphe Saadé se positionnera pour racheter le club.

Des rumeurs sur le fait que Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM, pourrait racheter l’OM courraient en fin d’année 2022. C’est Daniel Riolo qui avait évoqué cette possibilité, « c’est un premier pas qui m’interpelle » avait-il dit dans l’After Foot. Pour lui, ce sponsor n’est pas anodin. Le PDG de l’armateur Marseillais a pourtant démenti toutes rumeurs sur un potentiel rachat.

Je pense que Rodolphe Saadé est plutôt aujourd’hui dans une volonté de faire vivre un territoire

La compagnie maritime est un acteur majeur du territoire Marseillais, avec à la tête un PDG qui est la cinquième puissance financière de France, il n’en fallait pas moins pour raviver tout espoir de vente. Mais le Sénateur des Bouches-du-Rhône, Jeremy Bacchi, ne pense pas que ce soit le but de Saadé, au vu des risques que cela impliquerait pour lui et son entreprise.

C’est à double tranchant pour Saadé!

“Je pense que Rodolphe Saadé est plutôt aujourd’hui dans une volonté de faire vivre un territoire, Marseille et sa région. On le voit de par ses nombreux investissements mais aussi l’emploi qu’il créé sur notre territoire. Sa prise de responsabilité dans le sponsoring de l’OM pour la saison prochaine est un pas de plus dans cette histoire qu’il est en train d’écrire entre son entreprise CMA CGM et le territoire. Est-ce que ça ira jusqu’au rachat du club ? Je n’en suis pas totalement persuadé parce qu’acheter un club comme l’OM c’est à double tranchant, soit on est adoré, soit on est détesté. Dans la période il a plutôt démontré qu’il souhaitait apparaitre comme étant mécène, un personnage important de l’économie de notre pays mais surtout de notre territoire et un acteur qui semble jouer les premiers rôles tout en essayant d’être utile au territoire. Le rachat de l’OM c’est risqué, si vous performez vous êtes adulés mais si vous ne performez pas, tout ce qu’il aura essayé de construire au cours des derniers mois, dernières années, peut très rapidement sentir la poudre. Je ne suis pas sûr qu’il ait envie de voir 10 milles marseillais devant la tour CMA CGM après une défaite au Stade Vélodrome. Bien sûr qu’on a tous envie de rêver, de voir un club qui a les moyens pour bien recruter et performer. C’est une piste qui peut être crédible, c’est un Marseillais, un entrepreneur qui réussit et qui a les moyens financiers mais attention.” Jeremy Bacchi – Source : Football Club de Marseille (13/03/23)

