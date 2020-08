20 000 au lieu de 5 000 au Vélodrome? Longoria encensé et une piste en attaque à oublier… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce samedi : Une bonne nouvelle pour les supporters? Longoria encensé et la piste Scamacca à oublier?

OM – ASSE : Une bonne nouvelle à venir pour les supporters?

Pour les futures rencontres de l’Olympique de Marseille à domicile, le Vélodrome sonnera creux… Avec une capacité de plus de 60 000 places, l’antre des Marseillais n’accueillera que 5000 fadas de l’OM. A moins que…

Cette précaution liée au COVID-19 a été votée en juillet dernier : les stades de Ligue 1 n’auront plus le droit d’accueillir plus de 5000 supporters pour la reprise du championnat.

Pour les matchs amicaux, l’OM n’a pas encore eu le plaisir de jouer devant un public et continuera sur sa lancée face à Nîmes ce dimanche aux Costières. En revanche, pour le match amical face à Stuttgart qui se jouera à Fos-Sur-Mer au stade Parsemain, 5000 supporters pourront assister à la rencontre.

20 000 supporters au Vélodrome face à l’ASSE?

La grande déception des fans de l’OM sera surtout pour le match d’ouverture de la Ligue 1 contre l’ASSE au Vélodrome. La Provence nous informe ce samedi qu’une dérogation a été demandée à la préfecture des Bouches-du-Rhône afin d’accueillir 20 000 supporters au Vélodrome le 21 août.

Une réponse devrait être communiquée dès la semaine prochaine… Les supporters espèrent être nombreux pour encourager leur équipe, tout en respectant les protocoles liés au Coronavirus.

Mercato OM : Une nouvelle piste à enterrer en attaque?

Depuis quelques jours, le nom de Gianluca Scamacca est cité parmi les pistes de l’Olympique de Marseille. Le buteur italien devrait partir en prêt en Serie A…

L’Olympique de Marseille a été actif sur le mercato estival : deux recrues pour le moment, Pape Gueye et Leonardo Balerdi. Le club souhaiterait cependant recruter un attaquant cet été pour épauler Dario Benedetto, seul vraie solution pour André Villas-Boas au poste de numéro 9.

Scamacca, une piste à oublier?

Les noms d’Islam Slimani et M’Baye Niang sont revenus avec insistance mais ces dossiers ne semblent pas être sur la bonne voie. Gianluca Scamacca a également été cité parmi les pistes potentielles marseillaises. Il pourrait d’ailleurs rejoindre un autre club dans les prochains jours.

En effet, Tuttosport affirme que le joueur sous contrat avec Sassuolo pourrait être prêté à l’Hellas Verone. Le prix du transfert semblait toutefois trop important pour voir l’OM s’aligner : on évoquait une somme de 12 millions d’euros.

MERCATO : « L’OM NE PEUT PAS METTRE 12M€ SUR UN JOUEUR, C’EST DU FANTASME… »

« Ce qu’on connait aujourd’hui c’est quoi ? C’est la situation économique de l’Olympique de Marseille ! J’ai discuté avec André Villas-Boas la semaine dernière, et il me disait qu’en fait ils n’avaient pas d’argent. On a vu quoi jusqu’à présent ? Gueye qui arrive libre donc gratuitement et Balerdi qui arrive en prêt avec une option d’achat qui n’est pas obligatoire. Donc voir l’OM mettre douze millions d’euros sur un joueur ça relève tout simplement du fantasme, c’est juste pas possible. Peut-être que c’est un joueur qu’ils suivent, mais en tout cas ce n’est pas un joueur qui peut débarquer au tarif qui est annoncé aujourd’hui. »

Fabrice Lamperti (La Provence) – Source : Football Club de Marseille

Mercato OM : Pablo Longoria considéré comme « l’un des meilleurs scout »

Il est arrivé cet été, en lieu et place d’Andoni Zubizarreta, au poste de directeur sportif. Pablo Longoria (33 ans) va devoir conquérir une ville, un club, qui a été déçu par le rendement de son prédécesseur, pourtant doté d’un CV intéressant à son arrivée, en provenance du FC Barcelone.



Le nouveau « head of football » de l’OM aura fort à faire pour sa première expérience en France : L’OM a retrouvé la Ligue des champions et devra tenir tête aux cadors européens la saison prochaine. Quand on connait les finances restreintes du club, l’ancien dirigeant de Valence devra sortir son épingle du jeu pour que la formation de Villas-Boas soit la plus compétitive possible.

Son compatriote espagnol, Eduardo Macia, ancien directeur sportif des Girondins de Bordeaux, ne doute pas des qualités de l’homme et le qualifie même comme « l’un des meilleurs scouts, qui ne fait pas de bruit mais qui aime travailler », dans des propos relayés par 20 minutes.

Longoria, un homme de l’ombre qui sait bosser en équipe

Benjamin Sabran, cofondateur du média Valencia-Sports, fait les éloges du nouveau dirigeant de l’OM. « C’est un homme de l’ombre qui sait bosser en équipe. C’est un intelligent. » Au club ché, Pablo Longoria aura réalisé quelques gros transferts. C’est lui qui a fait signer définitivement Gonzalo Guedes, en prêt du PSG.

Un des agents français, avec qui il a collaboré durant sa jeune carrière, établit son profil. « Il travaille en intelligence avec les clubs pour mettre en place une politique sportive sur du moyen terme avec une volonté de résultat à court terme. » Reste à attendre la deuxième partie de mercato pour tirer des premières conclusions.