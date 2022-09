Pourquoi seulement 20 joueurs en C1 ? Encore un départ à prévoir ? Et Bailly rassure les supporters… Les 3 infos OM de ce lundi

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Seulement 20 joueurs en Ligue des Champions … les raisons ! Un dernier départ à prévoir ? Longoria fait le point, Bailly rassure les supporters marseillais sur son état physique.

OM : Seulement 20 joueurs en Ligue des Champions (sans Touré, Dieng et Bakambu)… Les raisons !

Les dirigeants marseillais n’ont pu inscrire que 20 joueurs pour la prochaine Ligue des Champions. Bamba Dieng, Cédric Bakambu et Isaac Touré ont tous les trois été écartés.

Après une dernière journée de mercato rocambolesque, l’OM a transmis à l’UEFA sa liste de joueurs qualifiés pour la Ligue des Champions. À la différence de la plupart des équipes engagées en C1 cette année, les dirigeants marseillais ont dû faire des choix en raison des sanctions liées au fair-play financier et au règlement de l’instance européenne. L’OM a été contraint de n’inscrire seulement 20 joueurs sur cette liste A. Le club marseillais n’a pas respecté un accord de règlement signé un an plus tôt et a par conséquent été sanctionné par l’instance de contrôle financier des clubs (ICFC). L’OM avait écopé d’une amende de 3 Millions d’euros, été amputé de 15 % de ses recettes en Coupe d’Europe en 2020-2021 et 2021-2022 et avait été contraint de ne pouvoir utiliser que 23 joueurs au lieu de 25 en Coupe d’Europe entre 2020 et 2023.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : « Revenir à Marseille, c’était ce que je souhaitais »

Cédric Bakambu, Bamba Dieng et Isaak Touré ne font pas partie de la liste A des joueurs inscrits par l’OM auprès de l’UEFA pour la Ligue des champions https://t.co/LZBDy4xqjD pic.twitter.com/BmDc88nLXe — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 4, 2022

Trois joueurs marseillais à rayer

Toutes les équipes engagées en Ligue des champions doivent se soumettre aux critères de sélection de l’UEFA. Au moins 8 joueurs formés en France (pour les clubs français) et quatre joueurs formés au club doivent être inscrits. Si les clubs ne peuvent pas remplir leurs critères de sélection, l’instance européenne se montre ferme : Le nombre de joueurs de la liste A se réduit en fonction des éléments manquants. Après le départ de Boubacar Kamara pour Aston Villa cet été, l’OM ne pouvait plus inscrire de joueurs formés au club dans la liste.

L’OM dans l’obligation de réintégrer Bamba Dieng – https://t.co/Ey5CqJOo7g pic.twitter.com/8QbDTFVbAf — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 5, 2022

Mercato OM : Dieng, Bakambu, encore un départ à prévoir? Longoria fait le point !

En conférence de presse ce lundi pour les présentations d’Eric Bailly, Amine Harit et Issa Kaboré, Pablo Longoria a fait le point sur les derniers dossier du mercato de l’Olympique de Marseille.

Ce lundi Pablo Longoria était en conférence de presse pour la présentation des trois dernières recrues. Le président en a profité pour faire un point sur le mercato et a notamment répondu sur les situations de Dieng, Bakambu et un probable départ vu que certains championnat peuvent encore recruter !

« Le Mercato c’est compliqué. On considère que pour avoir un effectif, il faut avoir 21/22 joueurs. 23, c’est excessif comme moi je considère le football. C’est une conséquence du développement du mercato. On étudie des possibilités pour optimiser le temps de jeu. Dieng? Tout le monde connaît sa situation. Aujourd’hui c’est un un joueur de l’OM. On va étudier la situation, il doit se mettre à disposition du coach et prouver qu’il a sa place dans l’équipe. Comme Touré et Dieng, on avait la limitation pour la liste de C1. On a eu des discussions avec eux. Bakambu connaissait sa situation et il a décidé de rester. On est contents de son choix. C’est un joueur de l’OM. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (05/09/22)

#Longoria : « Le Mercato c’est compliqué. On considère que pour avoir un effectif, il faut avoir 21/22 joueurs. 23, c’est excessif comme moi je considère le football. C’est une conséquence du développement du mercato. On étudie des possibilités pour optimiser le temps de jeu » — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 5, 2022

OM : Bailly rassure les supporters marseillais sur son état physique

Arrivé à l’OM en toute fin de mercato en provenance de Manchester United, Éric Bailly est revenu ce lundi en conférence de presse sur ses premiers pas à Marseille et rassure les supporters sur son état de santé.

Premier à passer en conférence de presse ce mardi après-midi, l’international Ivoirien a révélé que la relation entre son ancien entraineur Marcelino et le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria a facilité sa venue. Il revient aussi sur sa forme physique et rassure les supporters marseillais .

À LIRE AUSSI : OM : Seulement 20 joueurs en Ligue des Champions (sans Touré, Dieng et Bakambu)… Les raisons !

» Le président Longoria l’a souligné. L’envie de venir à l’OM, c’est l’apport du président qui m’a sorti des secrets dont je ne m’y attendais pas. C’était un grand ami de Marcelino, mon ancien coach. Du coup la conversation a été facile. Dans notre milieu, c’est compliqué de rassurer. Moi je suis bien physiquement. J’ai eu des problèmes de santé et des blessures mais c’était des années en arrière. Eric Bailly est bien physiquement, on croise les doigts « » Éric Bailly – Source : Conférence de presse (05/09/2022)