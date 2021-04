Zidane ne dit pas non à Marseille, Thauvin dans le viseur de la PL et Simakan règle ses comptes avec l’OM… Les 3 infos de ce dimanche!

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce dimanche : l’étonnant déclaration de Luca Zidane, une piste anglaise pour Thauvin et le règlement de compte de Simakan.

Mercato – Zidane : « Jouer à l’OM un jour ? Il ne faut rien écarter… »

Né à Marseille en 1998, Luca Zidane a rejoint La Castilla en 2016. Prêté la saison passée au Racing de Santander, il évolue cette année au Rayo Vallecano en deuxième division espagnole. Interrogé par Foot Mercato, il reconnaît qu’il aimerait bien jouer à l’OM à l’avenir…

Revenir dans le pays dans lequel tu es né ce serait bien, surtout si c’est l’OM — luca zidane

« Mes décisions sur l’avenir ne dépendent pas du lieu. Moi, le pays, ça m’est égal. Ce que j’aime, c’est jouer au foot, que ce soit en France, Italie, Espagne ou Portugal, c’est pareil. L’important c’est le projet du club, ce dont il a besoin et l’envie que j’ai d’y aller. (…) Je regarde régulièrement le football français, et j’aime beaucoup. Je suis très attentif au déroulement de la Ligue 1. Il ne faut rien écarter. Revenir dans le pays dans lequel tu es né, ce serait bien, surtout si c’est l’Olympique de Marseille, club de la ville où je suis né et d’où vient ma famille. C’est un club historique, l’un des meilleurs en France, avec un public très exigeant. J’aimerais bien pouvoir jouer là-bas un jour » Luca Zidane – Source : Foot Mercato (11/04/21)

Mercato OM : Une porte ouverte en Premier League pour Thauvin ?

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille en juin prochain, Florian Thauvin s’apprête à vivre des prochains mois agités concernant son avenir. Alors que le media espagnol Estadio Deportivo nous informait ce matin que le FC Séville ne voudrait plus faire venir Florian Thauvin la saison prochaine, le journal anglais The Sun nous apprend qu’un club de Premier League pourrait voir d’un bon oeil l’arrivée du champion du monde français cet été…

A LIRE : OM : « Sampaoli a clairement identifié le manque de Thauvin »

Thauvin plan B de crystal palace ?

En effet selon les informations du quotidien The Sun, Les Eagles pourraient réactiver la piste Thauvin s’ils venaient à échouer à acheter Ismaïla Sarr. Watford ayant déjà refusé une offre de plus de 30 millions d’euros en début de saison pour l’ancien joueur du Stade Rennais. Toutefois, le media anglais nous apprend que Florian Thauvin réclamerait un salaire annuel avoisinant les 7 millions d’euros. Un montant qui dissuaderait bon nombre de clubs européens…

Mercato : Vendu à Leipzig, Simakan règles ses comptes avec l’ancienne direction de l’OM !

Originaire de Marseille, Mohamed Simakan rejoindra le RB Leipzig l’été prochain pour un montant de 17 millions d’euros. Au micro de Canal +, le défenseur strasbourgeois explique pourquoi il n’est pas resté à l’Olympique de Marseille alors qu’il était au centre de formation. Et le problème vient bien de la direction de l’époque et de son contrat…

A lire : SAMPAOLI RAVI DE LA PRESTATION DE CE JOUEUR À SON NOUVEAU POSTE

Y’a quelques années, j’étais vraiment supporter de l’OM. Maintenant, ça s’est calmé — simakan

« On sait qu’en fin de saison, lorsqu’on est en pré-formation, c’est soit tu passes aspirant, soit on te propose un amateur. Sur ce sujet, on n’est pas tombés d’accord. Après, c’était un choix qui était quand même assez dur à prendre. Je suis enfant de Marseille, je suis né là-bas. Y’a quelques années, j’étais vraiment supporter de l’OM. Maintenant, ça s’est calmé. Franchement, c’est un club qui reste dans mon coeur. Je leur souhaite le meilleur » Mohamed Simakan – Source : Canal + (10/04/21)