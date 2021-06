OM: Mandanda régale avec les Bleus

Second gardien de l’Equipe de France dans la hiérarchie, Steve Mandanda a un rôle important dans le groupe des Bleus. Du côté sportif, le Marseillais ne joue pas mais se fait plaisir à l’entrainement.

C’est la quatrième fois que Steve Mandanda dispute un Euro avec l’Equipe de France. Après 2008, 2012 et 2016, il est de nouveau dans le groupe pour 2021. Hugo Lloris titulaire, le Marseillais se contente d’une place sur le banc, et montre l’étendu de son talent lors de l’entrainement. Face à une belle frappe de Coman, le portier olympien s’est envolé et a régalé le groupe France.

Pour que le France aille le plus loin possible dans cette compétition, il faut un groupe soudé. Une chose que Didier Deschamps a bien compris en sélectionnant ses joueurs. Un élément essentiel des Bleus serait le groupe des « anciens » dont Steve Mandanda fait partie selon L’Equipe.

Mandanda, le « tonton »

Malgré la rivalité avec le PSG, « Mandanda est perçu par le groupe comme le « grand frère », ou comme le « tonton », comme l’appelle Kimpembe », écrit ce dimanche le quotidien sportif. A 36 ans, il est le doyen de ce groupe constitué de beaucoup de jeunes joueurs.

Lors de la Coupe du Monde en Russie en 2018, Mandanda n’avait joué qu’un seul match sous le maillot bleu.

Si j’ai plus le niveau, faut arrêter — Mandanda

A LIRE: MERCATO CONCURRENTS OM: UNE GRANDE STAR DE L’EQUIPE DE FRANCE PRÊTE À SNOBER PARIS ?

Toujours titulaire à l’Olympique de Marseille, il s’était exprimé sur son avenir en conférence de presse :

« Si je n’étais pas prêt, je serai parti, j’aurai arrêté. Si j’ai plus le niveau, faut arrêter. Personnellement, je suis là. La concurrence, je l’ai tout le temps. Je dois être performant si je veux jouer. J’ai aucun problème là-dessus. Il va y avoir énormément de changements. Il va falloir bien recruter. Il faudra être intelligent pour faire une très bonne saison. On devra être bons pour finir en Ligue des Champions l’année prochaine. » Steve Mandanda – source : Conférence de presse (21/05/2021)

#Mandanda : « Si j’étais pas prêt, je serai parti, j’aurai arrêté. Si j’ai plus le niveau, faut arrêter. » #confOM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 21, 2021

#Mandanda : « Personnellement, je suis là. La concurrence, je l’ai tout le temps. Je dois être performant si je veux jouer. J’ai aucun problème là-dessus. » #confOM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 21, 2021