Mercato : Ce milieu de terrain de Villarreal réagit à la rumeur OM

Alors que Gerson est la première recrue marseillaise de ce mercato, et que Guendouzi est fortement courtisé, Pablo Longoria suivrait un autre milieu de terrain : Francis Coquelin. Ce dernier a donné des indices concernant son futur en club.

En effet, d’après les informations de La Provence, Francis Coquelin a été contacté par l’Olympique de Marseille. L’ancien joueur d’Arsenal, qui a connu le championnat de France lors de la saison 2010-11 sous les couleurs du FC Lorient, pourrait être un plan B en cas d’échec dans le dossier Guendouzi. Le natif de Laval vient de remporter la Ligue Europa sous les ordres de Unai Emery, mais a joué seulement sept matchs en tant que titulaire cette saison, du côté de Villarreal.

Dans le football on ne sait jamais — Coquelin

Il s’est exprimé au micro de France Bleu concernant son avenir et la rumeur de discussions avec l’OM :

« Des contacts avec l’OM ? Ce sont des rumeurs, mais dans le football on ne sait jamais. Moi je suis concentré sur Villarreal. J’ai encore un contrat de trois ans. Pour le moment je suis en vacances. Je me prépare bien pour la saison qui vient. La reprise est fixée le 8 juillet avec Villarreal. (…) On a eu le bonheur, de gagner la Ligue Europa et de valider un ticket direct pour la grande coupe d’Europe. Donc c’est quelque chose aussi qui est important pour un joueur de participer à ce genre de compétition. Et également pour le club qui en avait besoin. (…) Je me suis habitué à ma petite vie calme en Espagne. J’évolue dans un club familial qui ressemble beaucoup à mes valeurs. Ici oui je me ressource, mais je suis très bien en Espagne aussi » Francis Coquelin – Source: France Bleu (22/06/2021)

Autre joueur de Liga visé par l’OM, Daniel Wass…

DANIEL WASS, UNE VALEUR SÛRE À BAS COÛT

Daniel Wass, latéral droit très polyvalent, n’a plus qu’une seule année de contrat avec Valence. Si sa clause de libération est à hauteur de 80 millions d’euros, le club espagnol ne devrait pas vendre son joueur pour très cher. Estimé à 7 millions d’euros par le site transfermarkt, Valence était prêt à accepter une offre de 2M d’euros de la part du Sporting Portugal. C’est le joueur même qui aurait refusé l’offre du champion de Portugal lorsqu’il a su que Pablo Longoria s’intéressait à lui. Les deux hommes se connaissent bien depuis leur passage à Valence. Cela pourrait représenter un excellent coup de la part de Pablo Longoria puisqu’il récupèrerait un joueur capable d’évoluer au poste de latéral ainsi qu’au milieu de terrain.