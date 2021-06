Vente OM: Boudjellal abandonne son projet de rachat

Alors qu’il avait allumé la mèche l’année dernière, avec son projet de rachat accompagné par Mohamed Ajroudi, Mourad Boudjellal a finalement racheté le club de football de Hyères. Il considère que son histoire avec l’OM est close, avec un ton ironique, comme il a l’habitude de faire.

L’ancien dirigeant du RC Toulon est devenu président du FC Hyères en National 2. Dans la présentation de son projet aux médias, il a donné des nouvelles de son ambition concernant l’Olympique de Marseille :

L’histoire avec l’OM est terminée– Boudjellal

« L’histoire avec l’Olympique de Marseille est terminée. Je me suis engagé dans ce club (Hyères), et accessoirement je trouve qu’ils pourraient me remercier parce que depuis qu’on a mis ce bordel, ils font du super boulot. On voit ce qu’il se passe cette année, c’était un peu inespéré. Moi, je réveille les morts. Ça se passe au Sporting (Toulon), ça se passe à Marseille… Il suffit que j’arrive pour qu’on monte le niveau. Je pourrais presque en faire une agence et envoyer des devis. Il suffit que je passe quelque part pour que derrière, ils aient des projets et de l’ambition, donc c’est très bien » Mourad Boudjellal— Source : RMC Sport