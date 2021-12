OM : Les probables titulaires marseillais face au Lokomotiv Moscou

L’Olympique de Marseille reçoit le Lokomotiv Moscou au Stade Vélodrome à 21h00 pour le compte de la dernière journée d’Europa League. Quel onze de départ va finalement concocter Jorge Sampaoli pour affronter cette équipe et potentiellement gagner un ticket pour la Conférence League?

Après une petite mais convaincante victoire face à Nantes mercredi, l’OM n’a pas réussi à se défaire du Stade Brestois à domicile. Ce jeudi soir aura lieu la dernière rencontre d’Europa League : une compétition où les Marseillais n’ont pas franchement brillé. Il leur reste tout de même un dernier objectif, celui d’être reversé en Conférence League. Pour cela, il ne faudra qu’un match nul. Jorge Sampaoli a affirmé qu’il ne voyait pas cette rencontre comme un laboratoire pour faire des tests mais plutôt comme une finale. Voici le onze que l’Argentin pourrait aligner.

Le onze de départ probable

P.Lopez – Saliba Alvaro Caleta-Car – Rongier Kamara – Guendouzi Gerson – Lirola Payet Konrad

Le groupe de l’OM

Gardien : Mandanda, Lopez, Simon.N

Défenseurs : Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro

Milieux : Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Harit

Attaquants : Luis Henrique, De La Fuente, Payet, Milik, Under, Dieng

Je ne suis pas très chaud pour utiliser ce match comme un laboratoire — Sampaoli

« Personnellement, j’avais beaucoup d’espoir dans notre campagne européenne, même si je savais que ça allait être difficile, parce qu’on a quand même une équipe très jeune, très remaniée. Et si on doit jouer la Ligue Europa Conférence, ce sera la même chose. Ce que je dis tout le temps, c’est que le peuple marseillais a besoin de titres. Je l’ai dit au président, aux propriétaires, cette ville a besoin de titres, Marseille ne supporte pas le juste milieu. L’AS Roma et Tottenham, de grandes équipes jouent cette compétition. (…) Je ne suis pas très chaud pour utiliser ce match comme un laboratoire. L’OM et ses supporters ont besoin de titres. La Coupe de France va elle aussi arriver et c’est important pour nous. On est sur ce chemin, celui de rendre l’amour des supporters. On joue pour le public, pour le peuple. Il faut s’habituer à gagner. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (08/12/21)