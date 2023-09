3 infos du jour : Un témoin raconte LE CALVAIRE D’UN SUPPORTER de L’OM, qui a failli mourir à la BEAUJOIRE !, Mercato OM : l’Arabie Saoudite pourrait chiper un joueur du club ! et Mercato OM : Malinovskyi donne les raisons de son départ

Chaque jour, la rédaction de Football Club de Marseille met en avant les 3 informations de la journée. Ce dimanche retrouvez : Un témoin raconte LE CALVAIRE D’UN SUPPORTER de L’OM, qui a failli mourir à la BEAUJOIRE !, Mercato OM : l’Arabie Saoudite pourrait chiper un joueur du club ! et Mercato OM : Malinovskyi donne les raisons de son départ.

Un témoin raconte LE CALVAIRE D’UN SUPPORTER de L’OM, qui a failli mourir à la BEAUJOIRE !

Durant la mi-temps de Nantes – OM, vendredi soir, un supporter marseillais a été victime d’un infarctus. Les secours ont mis trop de temps à arriver, selon la femme du supporter. Selon les informations de France Bleu, l’homme est toujours en soins intensifs au CHU Laennec, près de Nantes.

Alors que l’OM avait ouvert le score grâce à Ismaïla Sarr, un supporter marseillais présent à la Beaujoire, protège son fils victime d’insultes, de crachats et de jets de projectiles par des supporters nantais. Quelques minutes avant la mi-temps, le père de famille est victime d’un arrêt cardiaque. Les secours ont mis du temps avant d’intervenir. Après la rencontre un supporter du FC Nantes, présent sur place, raconte ce qu’il a observé au micro de RMC.

🗣 « Je vois un supporter nantais qui bouscule la personne des urgences qui fait le massage cardiaque pour le faire à sa place car elle le faisait très mal. » 🎙Le témoignage édifiant d’un témoin de l’agression du supporter marseillais à la Beaujoire. pic.twitter.com/U1BEs2kUcS — After Foot RMC (@AfterRMC) September 2, 2023

Il était dans une situation de crise d’épilepsie

« Je vois la personne, témoigne un supporter nantais au micro de RMC sport, vendredi soir. Il était plutôt dans une situation de crise d’épilepsie. Ou il était en train de convulser. Il a fait l’infarctus quand les secours étaient là. Les secours sont arrivés, après qu’on ait alerté. La mi-temps était sifflée, ça s’est passé une minute avant. »

Trois minutes après les urgences lui font un massage cardiaque

« Il s’est passé trois quatre minutes, facilement, avant que les secours n’interviennent, poursuit le supporter nantais. On tourne tous un peu le regard, parce qu’ils commencent à faire ce qu’il faut là-dessus. Trois minutes après on voit quelqu’un des urgences qui fait un massage cardiaque au bout d’un temps. Je vois un supporter nantais qui bouscule la personne qui fait le massage. Non pas pour l’empêcher de le faire. Mais pour le faire à sa place, parce qu’elle le faisait très mal. »

Mercato OM : l’Arabie Saoudite pourrait chiper un joueur du club !

Très dépensier sur ce mercato, l’Arabie Saoudite pourrait prochainement arracher Azzedine Ounahi. Les clubs d’Al-Hilal et d’Al-Ahli s’intéressent au milieu de terrain. Leur mercato sera clos le 20 septembre prochain, alors que celui en Europe est déjà fermé depuis le 1er septembre 23h59.

L’Arabie Saoudite se montre très actif sur le mercato. L’arrivée de Cristiano Ronaldo, à Al-Nassr, l’hiver dernier a été une bonne publicité pour ce championnat exotique. Depuis Karim Benzema, Ngolo Kanté, Kalidou Koulibaly, Fabinho et bien d’autres ont rejoint le pays du Golfe. Le pays est en capacité de payer de fortes indemnités de transfert ainsi que de gros salaires pour attirer de grands joueurs. La dernière rumeur concerne Azzedine Ounahi. La Provence rapporte, dans son édition du jour, que le joueur est sur les tablettes d’Al-Ahli et d’Al-Hilal. Le mercato saoudien ferme ses portes le 20 septembre prochain, alors que celui en Europe est déjà clos. L’OM ne pourra donc pas remplacer son milieu marocain, si ce transfert a lieu.

🚨 Dossier Ounahi : Al Hilal 🇸🇦 pousse très très fort pour le recruter. L’OM a déjà accepté une offre. Pour le moment le joueur veut rester à l’OM https://t.co/0abJMVjgrj pic.twitter.com/UHrmwzNC9m — Adam Manseur (@ManseurAdam) August 27, 2023

Cela provoque de l’instabilité

»Ca change notre façon de percevoir le mercato, déclare une source interne de l’OM dans les colonnes de la Provence du jour. Particulièrement sur les trentenaires. On sait qu’il existe désormais une porte de sortie grâce à ce nouvel acteur. Ça nous donne plus de sécurité financière. En revanche ces clubs ont provoqué une inflation. Le prix de la moindre transaction a été gonflé. Et comme leur marché ne ferme que dans trois semaines cela provoque de l’instabilité. Imaginez qu’il propose quatre ou cinq fois le salaire à l’un de nos joueurs… En plus on ne pourra pas le remplacer. »

Mercato OM : Malinovskyi donne les raisons de son départ

Prêté avec une option d’achat au Genoa durant le mercato d’été, Ruslan Malinovskyi a quitté l’OM six mois après son arrivée. Dans une interview accordée au quotidien italien, la Repubblica, le milieu de terrain désigne Marcelino comme étant le responsable de son départ.

Seulement six mois après son arrivée à l’OM, Ruslan Malinovskyi a déjà quitté le club. L’international Ukrainien est arrivé durant le mercato d’hiver, en prêt avec option d’achat en provenance de l’Atalanta Bergame. Il joue 23 matchs toutes compétitions confondues, dont 16 titularisations, pour deux buts et une seule passe décisive. Les supporters se rappelleront de son but donnant la victoire à l’OM, lors du huitième de finale de la coupe de France contre le PSG, à domicile, le 8 février dernier. Alors que le joueur se voyait continuer à Marseille, la nomination de Marcelino, après la démission d’Igor Tudor a tout changé pour Malinovskyi. Le milieu de terrain a été prêté au Genoa avec une option d’achat de plus de 11 millions d’euros selon le quotidien la Repubblica.

La Repubblica (éd. Gênes) : Le Genoa et l’#OM ont trouvé un accord pour Ruslan #Malinovskyi. Les détails : prêt payant (2M) et option d’achat supérieure à 11M. Le joueur arrive demain. pic.twitter.com/lNwXQ2xPor — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 18, 2023

Marcelino a décidé de m’écarter

Marcelino n’avait pas retenu l’Ukrainien dans son groupe pour affronter le Panathinaïkós, lors du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions, les 9 et 15 aoûts derniers. Le milieu de terrain affirme, dans une interview accordée à la Repubblica que l’Espagnol ne comptait pas sur lui.

« J’ai joué six mois avec Tudor, qui comptait beaucoup sur moi, explique Malinovskyi au quotidien, vendredi dernier. Je n’ai pas marqué beaucoup mais j’ai fait ce qui m’était demandé. Puis l’entraîneur a changé et de nouveaux joueurs sont arrivés. Marcelino a décidé de m’écarter et mon agent a travaillé pour que je parte.«