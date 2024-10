3 Marseillais dans le onze, le classement des buteurs et De Zerbi emballé par ce duo…. Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce lundi :

Wahi, Greenwood et Hojbjerg dans le onze type de l’Equipe !

L’OM a offert une performance éclatante dimanche soir à la Mosson, écrasant Montpellier avec un score sans appel de 5-0. Ce match a révélé à quel point la formation montpelliéraine, actuellement lanterne rouge du championnat, peine à trouver son rythme. Trois joueurs marseillais se retrouve dans l’Equipe type de cette J8 de L1 !

Bien que l’exploit marseillais soit en partie attribuable aux faiblesses de l’adversaire, l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi a démontré un niveau de jeu impressionnant, surpassant même leur précédente victoire contre Brest (5-1) le 18 août. Les nouvelles recrues de l’OM, notamment Pierre-Emile Höjbjerg et Mason Greenwood, se sont parfaitement intégrées à l’équipe, répondant aux attentes placées en elles. Leur impact sur le jeu a été palpable, contribuant à la fluidité et à l’efficacité de l’attaque marseillaise. De plus, Elye Wahi a enfin reçu sa récompense, marquant son premier but de la saison, ce qui a ajouté à la fête sur le terrain.

Le portier argentin de l’OM, Geronimo Rulli aurait pu être aussi dans ce onze du quotidien sportif qui lui a préféré Chevalier (LOSC) hauteur d’un gros match vendredi soir. Il y a d’ailleurs deux joueurs de Lille avec en plus le défenseur Diakité. Le lyonnais Abner, les deux lensois Khusanov et Thomasson, le milieu de l’AJA Traoré et les deux parisiens Zair Emery et Barcola complètent ce onze.

A lire : OM : Pour Djellit, les Marseillais envoient un message au PSG avant le Classique !

Lyon et Marseille ont brillé en déplacement dimanche. Leurs entraîneurs ont obtenu la meilleure note de la 8e journée de Ligue 1, les deux collectifs et leurs joueurs sont logiquement récompenséshttps://t.co/oPlBqRsP5Q pic.twitter.com/WZcclbo0X4 — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 21, 2024

Greenwood deuxième meilleur buteur de Ligue 1

Montpellier, de son côté, devra rapidement revoir sa stratégie afin de sortir de cette zone délicate du tableau. Les difficultés rencontrées par le club héraultais semblent souligner la nécessité d’un renouveau, tant sur le plan tactique que mental. Le coach Der Zakarian a d’ailleurs été limogé dans la foulée…

En somme, le match de dimanche n’a pas seulement été une démonstration de force de l’OM, mais également un avertissement pour Montpellier. Le contraste entre les deux équipes est flagrant, et les Marseillais, sur leur lancée, pourraient bien poursuivre sur cette dynamique. Les semaines à venir s’annoncent cruciales pour l’OM, qui semble déterminé à jouer les premiers rôles, avec un énorme Classique dimanche face au PSG dans un Vélodrome qui sera bouillant !

À l’issue de la huitième journée de Ligue 1 et à l’approche de la neuvième, qui débutera ce vendredi avec le match Stade Rennais FC – Le Havre AC, faisons un tour d’horizon du classement des buteurs. Ce dernier est actuellement dominé par le trio de tête composé de Bradley Barcola (PSG), Mason Greenwood (OM) et Jonathan David (LOSC).

Ce week-end, chacun de ces attaquants a marqué un but, consolidant ainsi leur position sur le podium. Bradley Barcola du Paris Saint-Germain est en tête avec un impressionnant total de 7 buts. Suivant de près, Mason Greenwood de l’Olympique de Marseille totalise 6 réalisations. En troisième position, Jonathan David, représentant du LOSC, compte 5 buts.

A lire : OM : Pour Djellit, les Marseillais envoient un message au PSG avant le Classique !

Voici le classement détaillé des meilleurs buteurs de la Ligue 1 :

B. Barcola (PSG) : 7 buts M. Greenwood (OM) : 6 buts J. David (LOSC) : 5 buts O. Dembélé (PSG) : 4 buts L. Kang-In (PSG) : 4 buts K. Nakamura (Reims) : 4 buts L. Henrique (OM) : 4 buts S. Nanasi (Strasbourg) : 3 buts Z. Davitashvili (ASSE) : 3 buts E. Emegha (Strasbourg) : 3 buts

Bradley Barcola, en véritable fer de lance du PSG, a su se démarquer avec ses performances remarquables. Mason Greenwood, de son côté, continue d’impressionner avec l’OM, démontrant une belle capacité à marquer dans des moments cruciaux. L’attaquant anglais a su se relancer après une période moins prolifique. Jonathan David, bien qu’il se trouve derrière ses concurrents, reste un attaquant redoutable, capable d’influer sur le cours des matchs.

À noter que plusieurs autres joueurs se distinguent également avec 4 buts, comme Ousmane Dembélé et Kang-In Lee du PSG, ainsi que Luis Henrique buteur lui aussi face au MHSC dimanche. Ces performances solides témoignent de la richesse offensive du championnat.

Les prochaines journées s’annoncent palpitantes, et il sera intéressant de suivre l’évolution de ce classement des buteurs. Les équipes et leurs attaquants devront maintenir leur niveau de jeu pour rester en haut du classement, alors que la compétition se resserre. Les supporters attendent avec impatience les prochaines rencontres qui pourraient redistribuer les cartes.

Passage au 4-3-3 et satisfaction pour le duo Rabiot / Hojbjerg

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille a dominé Montpellier avec une victoire éclatante de 5-0. À l’issue de cette rencontre, Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, a partagé son analyse lors de la conférence de presse.

Le coach italien a souligné que le match s’est déroulé sans grandes difficultés, en grande partie grâce à la performance collective de ses joueurs. « Nous avons réalisé une belle prestation, bien meilleure que celle contre Angers (1-1, le 4 octobre). Même si le score peut donner l’impression que tout était facile, cela n’a pas été le cas. Nous sommes encore en phase de construction, que ce soit au niveau du jeu, de l’organisation défensive ou de l’état d’esprit. Il reste beaucoup de travail à accomplir, mais je crois en la qualité de mes joueurs », a déclaré De Zerbi.

A LIRE AUSSI : Montpellier – OM (0-5) : Un FESTIVAL avant le PSG !

Concernant l’évolution tactique de l’équipe, il a mentionné le passage du 4-2-3-1 au 4-3-3. « Il est important de noter que nous n’avons pas modifié notre façon de jouer, mais plutôt notre structure. L’essence de notre jeu reste la même », a-t-il précisé. L’entraîneur a également fait allusion au prochain défi qui attend l’OM, à savoir le match contre le Paris Saint-Germain, les champions en titre, prévu pour dimanche prochain. « Nous avons une bonne connaissance de notre identité et du chemin à parcourir pour rivaliser avec eux. Nous nous préparons pour remporter chaque match », a-t-il ajouté.

De Zerbi a également exprimé sa satisfaction quant à l’apport de deux joueurs clés dans le milieu de terrain : Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg. « Nous avons de la chance de les compter parmi nous à l’OM. Ce sont des joueurs d’un niveau exceptionnel, avec une grande intelligence de jeu et une forte personnalité », a-t-il souligné. À propos de Rabiot, il a mentionné sa bonne performance, tout en précisant qu’il avait envisagé de le remplacer à la 70e minute pour le préserver, mais que ce dernier avait montré une excellente condition physique.

En somme, la victoire contre Montpellier témoigne des progrès de l’OM sous la direction de De Zerbi. Alors que l’équipe se prépare pour affronter le PSG, l’entraîneur reste focalisé sur l’amélioration continue et le développement du jeu collectif.