Sanchez, ça se précise ? Les 3 gardiens pour remplacer Lopez et un jeune brésilien pour renforcer la défense… Les 3 infos mercato OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : L’OM accélère pour Sanchez ? Quels gardiens pour remplacer Lopez ? Un défenseur brésilien pour renforcer la défense ?

Mercato OM : ça s’accélère (aussi) pour Sanchez ?

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille s’activent sur tous les fronts du mercato. Après avoir exfiltré Jonathan Clauss, l’OM pourrait faire revenir Alexis Sanchez.

Le mercato olympien est intense. L’OM veut renouveler presque intégralement son effectif pour offrir à De Zerbi une équipe qu’il pourra modeler à sa guise. Après avoir exfiltré Jonathan Clauss (transféré à Nice pour 5 millions d’euros, les dirigeants marseillais finalise le transfert de Ismaïla Sarr vers Crystal Palace . Le montant de ce transfert pourrait rapporter 16 millions d’euros supplémentaires au club phocéen.

Dans le sens des arrivées, l’Olympique de Marseille est tout proche d’un accord avec l’Inter pour la signature de Valentin Carboni sur la forme d’un prêt avec option d’achat de 36M€.

Selon le journaliste argentin Uriel Lugt, L’ OM serait également proche de clôturer l’arrivée d’Alexis Sanchez, libre de tout contrat depuis son départ de l’Inter.

Mercato OM : 3 cibles pour remplacer Pau Lopez

Le feuilleton des gardiens de but se poursuit. Annoncé sur le départ, Pau Lopez est toujours à Marseille et bloque l’arrivée d’un nouveau portier. Les dirigeants marseillais étudient trois pistes pour le remplacer.

Le départ annoncé de Pau Lopez vers Côme a pris du plomb dans l’aile. Et pour cause, le club italien a tenté ces derniers jours de renégocier certaines conditions du prêt avec option d’Achat, en souhaitant ajouter notamment la prise en charge d’une partie du salaire du portier espagnol par l’OM. Le transfert parait désormais compris et Marseille espère recevoir désormais d’autres offres autour de 5-6 millions d’euros.

L’État Major olympien travaille depuis de longues semaines pour trouver le successeur du gardien espagnol. De nombreux noms ont été révélés dans la presse. Certaines pistes trop onéreuses ont été abandonnées. Selon les informations du journal l’Equipe, l’OM dispose désormais de trois noms dont Timon Wellenreuther (28 ans) le gardien de but au Feyenoord Rotterdam. Le dossier est complexe et encore loin d’être ficelé. Deux autres négociations sont menées en parallèle avec des joueurs dont les noms n’ont pas encore filtré.

Mercato OM: Et maintenant un défenseur brésilien ?

D’après des rumeurs l’OM s’intéresserait un jeune brésilien de 20 ans. Après l’arrivée de de Brassier dans l’axe de la défense l’OM pisterai un Brésilien pour renforcer son secteur défensif.

L’Olympique de Marseille pousse vers la sortie Chancel Mbemba et Samuel Gigot, le club phocéen doit donc se renforcer dans l’axe de la défense après l’arrivée de Lilian Brassier. Selon le média UOL, la direction olympienne vise le jeune défenseur de 20 ans Robert Renan. Le joueur appartient au Zénith Saint-Pétersbourg il est prêté au Brésil où il a disputé 25 matchs toutes compétitions confondues. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le Zénith, le gaucher a une valeur marchande estimée à 9 millions d’euros.

Robert Renan pour renforcer la défense ?

L’Olympique de Marseille ne serait pas seul sur le dossier en effet, le Stade Rennais, Besiktas et Porto suivraient de près le brésilien. Son club aimerait en tirer environ 15 millions euros. Reste à voir si cette rumeur va se confirmer et si l’Olympique de Marseille devancera ses concurrents dans le dossier.

⚽️Rumeurs⚽️ L'OM serait intéressé par Robert Renan (20 ans) ! ➡️ Il serait aussi dans le viseur de Rennes, Besiktas et Porto ! ➡️ Le Zenit veut environ 15 millions d'euros pour vendre le défenseur !





