4 absents avant OM-Nantes ! Touré/Meïté ce qui bloque, et aucun Marseillais avec les Bleus… Les 3 infos OM de ce mercredi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Tous les soirs FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce jeudi : Marcelino annonce 4 absents et une première face à Nantes. Aucun Marseillais dans la liste de Deschamps et qu’est-ce qui bloque encore dans le dossier Meïté / Touré ?

OM : Marcelino annonce 4 absents et une première face à Nantes

Marcelino était en conférence de presse ce jeudi. Le coach de l’OM a fait le point sur son groupe, il doit faire avec plusieurs absents ce matin à l’entrainement…

Interrogé sur les absents du groupe ce matin, Marcelino a confirmé l’absence d’Harit qui souffre toujours du coup reçu face à Brest. Kondogbia est toujours absent car blessé au genou, Pape Gueye, suspendu, a lu aussi reçu un coup. De plus, Isaac Touré, en instance de départ à Lorient, est absent. A noter que Murillo ne sera pas prêt pour ce match, peut être après la trêve internationale.

Harit, Kondogbia, Touré et Gueye absents, Correa sera là !

« Harit, il a reçu un coup important face à Brest. C’est pour ça qu’il était sorti. Il a un gros hématome sur la jambe droit, il va récupérer. Il ne s’est pas entraîné cette semaine. Touré est en instance de départ. Kondogbia se remet de sa blessure, Pape Gueye a reçu aussi un coup, a expliqué Marcelino en conférence de presse. ».

« Correa sera dans le groupe pour le match face à Nantes. Il est polyvalent, il peut jouer à gauche mais aussi en 2e attaquant. Il nous apporte du déséquilibre. Physiquement, il est fort aussi. Ça nous donne des possibilités intéressantes. Murillo a eu une lésion musculaire puis une rechute. On ne va pas prendre de risque avec lui… On veut être sûr avant de le lancer. Peut-être après la trêve internationale. »

À LIRE AUSSI : OM : Le maillot « third » sera porté face à Nantes demain !

#Marcelino : «Harit, il a reçu un coup important face à Brest. C’est pour ça qu’il était sorti. Il a un gros hématome sur la jambe droit, il va récupérer. Il ne s’est pas entraîné cette semaine. Touré est en instance de départ. Kondogbia se remet de sa blessure, Pape Gueye a reçu… pic.twitter.com/n6QqZHrARy — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 31, 2023

#Marcelino : «Correa sera dans le groupe pour le match face à Nantes. Il est polyvalent, il peut jouer à gauche mais aussi en 2e attaquant. Il nous apporte du déséquilibre. Physiquement, il est fort aussi. Ça nous donne des possibilités intéressantes.» #ConfOM #FCNOM pic.twitter.com/UV0ydZlF8l — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 31, 2023

#Marcelino : «Murillo a eu une lésion musculaire puis une rechute. On ne va pas prendre de risque avec lui… On veut être sûr avant de le lancer. Peut-être après la trêve internationale.» #ConfOM #FCNOM pic.twitter.com/eSLCr7m3aI — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 31, 2023

Equipe de France : La liste de Deschamps

Didier Deschamps vient d’annoncer ce jeudi la liste des joueurs retenus en équipe de France pour les deux prochains matchs des Bleus. Le premier face à la République d’Irlande le 7 septembre au Parc des Princes, qui compte pour les éliminatoires de l’Euro 2024, et le second est un match amical face à l’Allemagne le 12 septembre à Dortmund.

Il n’y a aucun joueur de l’OM dans sa sélection. A noter la présence des anciens olympiens Samba et Kamara.

La liste des Bleus :

Gardiens :

Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens), Alphonse Aréola (West Ham)

Défenseurs :

Théo Hernandez (AC Milan), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Ibrahima Konaté (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Inter Milan), Axel Disasi (AS Monaco), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain)

Milieux :

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Youssouf Fofana (AS Monaco), Boubacar Kamara (Aston Villa)

Attaquants :

Kingsley Coman (Bayern Munich), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Randal Kolo Muani (Francfort), Olivier Giroud (AC Milan), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach).

Mercato OM: Ce qui bloque encore dans le dossier Meïté / Touré

L’Olympique de Marseille aimerait s’offrir le défenseur Bamo Meïté. Le Lorientais pourrait être échangé avec Isaak Touré. Selon les informations de La Provence, les négociations sont en bonne voie pour un échange, finalement sur les bases d’un transfert définitif. Il faut toutefois encore régler la prétention salariale du défenseur de l’OM qui semble freiner les discussions.

Après avoir officialisé l’arrivée de sa huitième recrue estivale, Michael Murillo en provenance d’Anderlecht, l’OM souhaiterait boucler la venue de Bamo Meïté. Le défenseur central lorientais pourrait être échangé avec Isaak Touré. D’après La Provence, les négociations sont en bonne voie mais les prétentions salariales du joueur posent problème au club breton.

Selon La Provence, accord en vue pour l’échange Bamo Meïté (21 ans) / Isaak Touré (20 ans) ! L’OM a inclut une priorité de rachat pour Touré et un % sur une prochaine cession !#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/ynWGoMK1O8 — Fabien (@Beye13) August 31, 2023

A LIRE AUSSI: OM : La confidence de Longoria sur le recrutement de Murillo !

Accord en vue avec une priorité de rachat

Le quotidien affirme également que les dirigeants olympiens ont inclu une priorité de rachat pour l’international espoir français. L’état-major marseillais n’a jamais envisagé un prêt de l’ancien Havrais.

#Longoria : « Je peux confirmer qu’il y a des conversations pour Meite et Touré avec Lorient. Si on sort de cette opération, on peut considérer que le mercato de l’OM, sera terminé. Ça pourrait être la dernière opération, oui. Mais je n’ai pas la boule de cristal ! » #ConfOM pic.twitter.com/051kx0fLnl — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 31, 2023

RMC Sport assure que Touré est d’accord pour rejoindre le FC Lorient, même s’il reste à trouver une solution pour son salaire. Pablo Longoria a confirmé en conférence de presse que le deal pourrait avoir lieu et qu’il s’agirait sans doute de la dernière arrivée dans la cité phocéenne: : « Je peux confirmer qu’il y a des conversations pour Meite et Touré avec Lorient. Si on sort de cette opération, on peut considérer que le mercato de l’OM, sera terminé. Ça pourrait être la dernière opération, oui. Mais je n’ai pas la boule de cristal ! »