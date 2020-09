4 clubs anglais sur Sanson, un jeune attaquant à l’essai et la concurrence du FC Porto… les 3 infos mercato OM de ce mardi

Tous les soirs, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Ce mardi c’est mercato : 4 clubs anglais sur Sanson, un jeune attaquant à l’essai et la concurrence du FC Porto…

Mercato OM : Aldridge a trouvé 4 clubs anglais pour Sanson ?

Le milieu de terrain de l’OM Morgan Sanson plait en Premier League. De nombreux clubs Anglais pensent à lui !

Selon le Daily Star, quatre clubs Anglais se sont penchés sur le cas de Morgan Sanson (26 ans). Le milieu phocéen à la côte en Premier League, et l’une des écuries de ce championnat pourrait rapidement passer à l’action.

WEST HAM, WOLVERHAMPTON ET 2 PROMUS SUR LE COUP

West Ham, Wolverhampton et les 2 promus Fulham et Burnley sont intéressés par les services de Sanson. Le milieu de terrain est sous contrat jusqu’en 2022, et sauf prolongation, ce mercato estival représente la dernière fenêtre de tir pour l’OM pour récolter un gros chèque. Et l’OM l’a bien compris, en fixant selon le média anglais le prix de Morgan Sanson à 30 millions d’euros. Une somme que les 4 clubs anglais peuvent largement payer ce genre de montant, même si aucun d’entre eux n’est qualifié pour une coupe d’Europe ! Pour le moment, il n’y a eu aucune approche concrète. Pas sûr que le milieu de terrain soit tenté par ce genres d’option surtout une saison ou l’OM va disputer la Ligue des Champions…

Mercato OM : Un jeune attaquant à l’essai

Agé de 19 ans, Cheikh Bamba Dieng sort d’une année réussi au Sénégal, ou il a inscrit 12 buts en 13 matchs. Des performances qui ont tapé dans l’œil du club phocéen, qui va accueillir Cheikh Bamba Dieng pour un essai à la commanderie dans les prochaines semaines.

UN PARTENARIAT AVEC un club sénégalais

Dieng est attaquant du club Sénégalais Diambars FC. Ce club est un partenaire privilégié de l’OM en Afrique, et leurs bonnes relations ont permis de facilité la venue de l’attaquant. C’est ce qu’a déclaré en substance le président de Diambars FC, Saer Seck :

« Cheikh Bamba Dieng est parti mardi et effectivement c’est dans le cadre du partenariat entre nos deux structures. »

Saer Seck. Source : Agence de presse Sénégalaise (01/09/2020)

Cet essai n’est que le début de l’aventure pour Cheikh Bamba Dieng. L’attaquant va bénéficier de quelques semaines pour convaincre et pourquoi pas décrocher un contrat à l’OM. Surtout que le club a des besoins en attaque !

Mercato OM : Porto vise aussi Boulaye Dia ?

AVB veut voit débarquer rapidement un attaquant et l’a encore expliqué dimanche après la victoire face à Brest : « On a fait un joueur en prêt, un autre libre… je pense que l’on a de l’argent pour investir pour ce poste de l’attaquant. Cela va nous permettre d’attaquer pour un attaquant. Je fais confiance à Pablo et Jacques-Henri. »

L’un des noms qui revient régulièrement pour ce poste est celui de Boulaye Dia. Cependant, l’attaquant du Stade de Reims serait aussi viser par un autre club qui va jouer la Ligue des Champions : le FC Porto.

En effet, selon le média portugais Noticiasaominuto, qui reprend une information de l’Equipe de ce dimanche, le FC Porto est à la recherche d’une alternative en attaque compte tenu de l’incertitude entourant l’avenir proche de Moussa Marega , Zé Luís, Vincent Aboubakar ou encore Tiquinho Soares. Le champion du Portugal aurait jeté son dévolu sur Boulaye Dia. Reims attendrait un chèque de 15M€ selon le média portugais, 10 selon le quotidien français. Brighton serait également à l’affût sur ce dossier…