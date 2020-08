4 retours face à Brest, AVB est clair concernant Mitroglou, Mandanda la joue discret sur sa prolongation… Les 3 infos de ce 28/08/2020 !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce vendredi : Des retours face à Brest, l’avenir de Mitroglou et le salaire de Mandanda !

Brest – OM : AVB annonce quatre retours (et quatre absents) pour le match de dimanche !

André Villas-Boas pourra probablement compter sur le retour de quatre olympiens dans son groupe lors de la rencontre face à Brest. Dimitri Payet n’est pas de la partie…

Valentin Rongier, Jordan Amavi, Steve Mandanda et Maxime Lopez seront du voyage à Brest. AVB l’a annoncé en conférence de presse, ces quatre joueurs ne sont plus positifs au Covid-19 et intégreront le groupe pour le match de dimanche soir. Reste à savoir si leur entraineur les fera commencer au coup de sifflet de la rencontre…

Payet, Sarr et Alvaro out

Concernant le Réunionnais, même si ce dernier a été testé négatif, le joueur ne fera pas partie du groupe. Pour Bouna Sarr, Alvaro Gonzalez, et le troisième gardien du club, Simon Ngapandouetnbu, tous trois positifs, leur sort est déjà scellé : pas de rencontre. Longtemps menacé, le premier match de l’OM en compétition officielle devrait bien avoir lieu ce dimanche, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1.

Mercato OM : André Villas-Boas est très clair sur l’avenir de Mitroglou

Le coach portugais a été très clair sur l’avenir de l’attaquant grec Kostas Mitroglou. Il s’écrit toujours loin de Marseille !

Son retour malchanceux avec le groupe à l’entrainement ne voulait donc rien dire… Depuis quelques semaines, André Villas-Boas répète qu’il ne compte pas sur Kostas Mitroglou cette saison. Interrogé en conférence de presse ce vendredi, AVB ne change pas de cap : il ne compte toujours pas sur lui.

IL N’A MÊME PAS 1% DE CHANCE DE REVENIR DANS L’EFFECTIF — AVB

» Non, on en a parlé ensemble, il aura parfois la possibilité de s’entrainer avec nous. Mais il sait que je compte pas sur lui. On cherche une porte de sortie. On ne peut pas mettre à la porte un joueur sous contrat. Mais je lui ai dit que je ne comptais pas sur lui, il n’a même pas 1 % de chance de revenir dans l’effectif (…) Je lui ai dit, c’était franc et direct. Je lui souhaite le meilleur. »

André Villas-Boas. Source : Conférence de presse – 28/08

OM Mercato : Mandanda ne veut pas donner les détails financiers de sa prolongation

En conférence de presse ce vendredi, le capitaine de l’OM, Steve Mandanda, a évoqué sa prolongation de contrat. Il ne veut cependant pas dévoiler les détails financiers.

Steve Mandanda a prolongé cette semaine son contrat de trois saisons supplémentaires. Son nouveau bail se terminera donc en 2024. Le capitaine de l’OM n’a pas souhaité donner les détails financiers de son contrat ce vendredi en conférence de presse.

je ne parlerai pas des chiffres — Steve Mandanda

« C’est pour moi un honneur et un plaisir de continuer l’aventure. Je suis content qu’on ait trouvé un accord. Content aussi que le coach soit là et qu’on vive la saison ensemble. Sur le contrat, je ne parlerai pas des chiffres. » Steve Mandanda – Source Conférence de presse