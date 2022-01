5 absents dimanche, Kolo Muani visé et quel onze face à Chauvingny… Les 3 infos OM de ce samedi 1er janvier 2022

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme de ce samedi premier jour de 2022 : Sampaoli devra se passer de plusieurs éléments en Coupe de France, Kolo Muani visé et quel onze face à Chauvigny ?

Rongier préservé, Dieng suspendu, Gueye à la CAN et deux covidés !

À l’occasion de ce match de Coupe de France, Jorge Sampaoli va devoir faire avec plusieurs absents. Bamba Dieng est suspendu et a rejoint la sélection sénégalaise avant la CAN, tout comme Pepe Gueye. De plus, Rongier est incertain suite à une douleur au pied, selon l’Equipe il devrait être préservé pour cette rencontre. et l’on peut rajouter deux joueurs touchés par le Covid. En effet, Pol Lirola et Konrad de la Fuente étaient absents de l’entrainement hier ils pourraient être les deux joueurs touchés par le Covid. Sampaoli l’a expliqué hier en conférence de presse.

« Je pense que le Covid va avoir un rôle très important sur la suite de la saison, avec de plus en plus de cas positifs en France et dans le monde. La diffusion est même plus rapide qu’au début de la pandémie, les chiffres ne feront que grimper. Ici, à l’OM, il y a pour l’instant deux cas seulement, deux joueurs qui seront forfaits pour le match à venir, dimanche. Tout le reste du groupe est disponible, mais il faudra être très prudent, le Covid va être déterminant dans les prochaines semaines. Quant à Valentin Rongier, il ne s’est pas entraîné hier (jeudi) et aujourd’hui (vendredi), il est touché au pied, il est revenu de vacances ainsi. Son état ne s’est pas amélioré ces dernières heures. On va attendre de voir s’il se sent mieux ce week-end. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (31/12/2021)

Si l’OM marque vite, ça peut tourner au carton – Jean-Pierre Papin

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille Jean-Pierre Papin n’a pas caché sa frustration dans les colonnes de La Provence suite au tirage au sort. En effet, il aurait préféré être à la place de Chauvigny pour affronter son ancienne équipe.

« Mon grand regret, c’est que ce ne soit pas moi qui joue contre l’OM. Tu n’as pas idée de combien ça me met les boules. Tu vois l’affiche Chauvigny-OM alors que ça aurait pu être Chartres-OM ! Mais bon, rien à dire, ils ont mérité leur victoire et sans leur envoyer des fleurs, respect… Je le répète, ils sont solides, mais si l’OM marque vite, ça peut tourner au carton. Solide, mais pas rapide. Avec de gros soucis sur les coups de pied arrêtés, les corners notamment, même s’ils sont grands. L’OM étant performant dans ce domaine, c’est un atout supplémentaire pour planter des buts. Alors, tant que l’OM n’aura pas marqué, ce sera compliqué, mais après le premier but, ça peut être portes ouvertes, trois, quatre, cinq buts. Parce que physiquement, ils auront du mal à tenir contre une des meilleures équipes de Ligue 1. Il faut évidemment se méfier, être sérieux. Contre Trélissac, il y a deux ans, l’OM avait été poussé aux tirs au but, mais c’était une formation de National 2. Chauvigny, c’est l’échelon en dessous et ce n’est pas pareil. » Jean-Pierre Papin – Source : La Provence (31/12/2021)

Direction la Bundesliga pour Kolo Muani ?

C’est un des jeunes joueurs offensifs de Ligue 1 qui intéresse du monde. A 23 ans, Randal Kolo Muani va quitter Nantes en juin prochain à la fin de son contrat. Selon l’Equipe, l’attaquant de 23 ans touchait un salaire de 15 000 euros brut mensuels. Bon nombre de clubs sont sur les rangs ! En France l’OM est intéressé tout comme Monaco et Lille, le Milan, des clubs russes et turcs sont aussi sur le coup. Mais Kolo Muani pourrait prendre la direction de l’Allemagne où Leipzig, Leverkusen, Dortmund, Mönchengladbach ou encore Francfort le suivent.

L’attaquant avait confié il y a quelques semaines à Amazon Prime Vidéo : « Je n’ai pas fait mon choix. Je vais tout donner sur le terrain et finir ma saison calmement. Je vais essayer d’y penser plus tard. » Selon RMC, ce dernier aurait donné sa priorité à la Bundesliga… Quoi qu’il en soit, l’OM peut difficilement se positionner dès cet hiver car le club doit avant tout vendre avant de recruter…

L’OM doit vendre avant de recruter – Florent Germain

« Jorge Sampaoli a un besoin majeur. C’est un attaquant sur le côté gauche. Il estime et à juste titre que Konrad de la Fuente et Luis Henrique sur le côté gauche, ça a été assez compliqué. On a même essayé Pol Lirola à cette position. Il veut un pendant à Cengiz Ünder. Même s’il n’est pas au top physiquement actuellement, il fait la différence. En début de saison il a été très intéressant. Il n’a pas ce profil là à gauche. Au milieu de terrain, on peut considérer qu’il est largement fourni. En plus avec des profils bagarreurs et volume de jeu. Derrière ça dépendra pas mal. Recruter un latéral, je ne pense pas que ce soit sa priorité. Valentin Rongier fait le taff dans ce poste un peu hybride de faux latéral qui s’insère au milieu de terrain. Ça a été une surprise pour Jorge Sampaoli qui ne croyait pas en Valentin Rongier au début. Rongier l’a même avoué, il sentait que Sampaoli ne lui faisait pas confiance.

Pour moi, les deux priorités c’est le côté gauche de l’attaque et derrière s’il y a des départs. Ce qui ne va pas plaire aux supporters c’est que l’OM doit vendre avant de recruter. On rappelle que l’OM est surveillé par la DNCG, que Frank McCourt a rappelé récemment à Pablo Longoria qu’il aurait du vendre un peu plus l’été dernier donc il faut vendre cet hiver. Duje Ćaleta-Car est un joueur en vitrine. Balerdi n’a pas beaucoup de temps de jeu, on verra s’il se pose des questions mais je ne pense pas car il se sent bien à l’OM. Jordan Amavi pourrait également partir. Ce sont des dossiers importants qui permettraient à Jorge Sampaoli de recruter dans ce sens derrière. » Florent Germain – Source : After Marseille (20/12/2021)

Henrique titularisé à gauche ?

Quid du poste de gardien ? Steve Mandanda était titulaire lors du tour précédent et pourrait l’être encore, devant lui le trio défensif devrait être composé de William Saliba, Luan Peres et potentiellement Caleta-Car même si Léonardo Balerdi est une option possible…

Au milieu, Kamara pourrait retrouver un rôle hybride de milieu latéral droit si les absences de Rongier et Lirola se confirment. Guendouzi devrait également être titularisé avec Gerson au milieu.

En attaque, Cengiz Ünder devrait être aligné sur le côté droit et Dimitri Payet dans l’axe. A gauche, sans DIeng et peut être Konrad, Henrique pourrait avoir sa chance. Enfin, Arek Milik devrait être aligné à la pointe de l’attaque olympienne !

Lirola, Rongier, Konrad forfaits ? Henrique titulaire ?

Le onze de l’OM en 3-3-3-1

P.Lopez Saliba Caleta-Car PeresKamara

Guendouzi GersonÜnder Payet HenriqueMilik