À combien est évalué l’effectif olympien ? Un seul joueur marseillais en Bleu et la folle rumeur déclenchée par ce repas de Longoria… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Mercato OM : A combien est évalué l’effectif ?

Le Centre International d’Etude du Sport (CIES) a publié son top 100 des clubs de football selon la valeur marchande de leur effectif. Top 5 de Ligue 1, l’OM n’est pas dans le top 30 mondial.

Dans sa lettre hebdomadaire n°413 datant du 15 mars, le CIES a dévoilé les 100 clubs mondiaux à la valeur marchande la plus haute. Pour se faire, ils prennent en compte tous les joueurs de l’effectif appartenant au club. Pour l’OM, Eric Bailly ou encore Issa Kaboré, prêtés cette saison, ne sont pas pris en compte, contrairement à Arek Milik ou à Pape Gueye, prêtés à la Juventus et au FC Séville. La valeur marchande de chaque joueur est calculée pour en déduire le montant total de l’effectif.

35ème effectif mondial

Dans le top 10 figure surtout des équipes anglaises avec cinq clubs, dont Manchester City (1er), Arsenal (4e) et Chelsea (5e). Les géants espagnols, le FC Barcelone et le Real de Madrid complètent le podium. Le PSG est huitième, derrière le Bayern.

Estimated value of transfer rights for players in squad / on loan / sold with sell-on 😮 @ManCity at the 🔝 with almost €1⃣.5⃣ billion ahead of @FCBarcelona & @realmadrid 🤑 Top 💯 in the world in last @CIES_Football Weekly Post 👉 https://t.co/SMY6ZbpviP pic.twitter.com/YUL4WCzHS3 — CIES Football Obs (@CIES_Football) March 15, 2023

Quatrième de Ligue 1

L’OM, 35ème au classement, comptabilise 32 joueurs pour un total de 267 millions d’euros. Il se situe juste derrière Southampton et devant Flamengo. La valeur moyenne d’un joueur Marseillais serait d’environ 8,3 millions d’euros. À titre de comparaison, celle d’un Parisien serait de 19,1 millions d’euros. Manchester City, premier du classement, compte un total de 1,46 milliards d’euros pour 46 joueurs.

L’effectif Marseillais n’est que quatrième de Ligue 1, derrière le PSG (745 millions d’euros), Monaco (325 millions) et Rennes (321 millions).

Équipe de France : Décevant pour l’OM et trois nouveaux appelés !

Plus de trois mois après la finale de Coupe du Monde perdue contre l’Argentine (2-2, 4-2 t.a.b), les joueurs vont effectuer leur retour en équipe de France. Pour la première liste de l’année 2023, Didier Deschamps n’a convoqué qu’un seul joueur marseillais.

Didier Deschamps a convoqué 23 joueurs pour le premier rassemblement de l’année 2023. Jordan Veretout est le seul joueur de l’Olympique de Marseille à avoir été appelé. Présent dans le groupe à la Coupe du Monde, Mattéo Guendouzi n’a cette fois pas été sélectionné. Jonathan Clauss, qui pouvait lui aussi prétendre à une place dans les 23, n’a pas non plus été retenu.

Seul Veretout est là !

L’ancien gardien de l’Olympique de Marseille Brice Samba (RC Lens) a été sélectionné pour la première fois par Didier Deschamps. L’Équipe de France affrontera les Pays-Bas le 24 mars prochain au Stade de France avant de se déplacer en Irlande le 27 mars. Il fait partie des trois nouveau comme le marseillais de Chelsea Wesley Fofana et le milieu de terrain de Nice Khephren Thuram !

Le vestaire du RC Lens à l’annonce de la sélection de Brice Samba en Équipe de France 🎉 pic.twitter.com/eMGHGfzSvj — Vibes Foot (@VibesFoot) March 16, 2023

📣 𝐋𝐞𝐬 𝟐𝟑 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐪𝐮𝐞́𝐬 ! La liste de 𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 pour le début des qualifications à l’Euro 2024, avec 3 nouveaux visages 🫡🇫🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/Cq9gq9F011 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 16, 2023

Gardiens : Mike Maignan (AC Milan), Alphonse Areola (West Ham), Brice Samba (Lens)

Défenseurs : Theo Hernandez (AC Milan), Jules Koundé (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Wesley Fofana (Chelsea), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Eduardo Camavinga (Real Madrid), William Saliba (Arsenal), Ibrahima Konaté (Liverpool)

Milieux de terrain : Adrien Rabiot (Juventus Turin), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Khephren Thuram (Nice), Jordan Veretout (OM)

Attaquants : Kylian Mbappé (PSG), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Randal Kolo Muani (Francfort), Kingsley Coman (Bayern Munich), Marcus Thuram (Mönchengladbach)

Mercato OM : Ce repas avec Longoria qui a fait courir une folle rumeur…

Si plusieurs rumeurs évoquaient un intérêt de l’Olympique de Marseille pour Marcus Thuram lors du mercato hivernal, le président marseillais Pablo Longoria s’est montré réaliste sur les chances d’accueillir l’international tricolore.

En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant de 25 ans du Borussia Mönchengladbach a fait l’objet de plusieurs rumeurs évoquant un intérêt de l’Olympique de Marseille. La présence de Lilian Thuram au centre d’entraînement Robert Louis Dreyfus avait donné de l’espoir aux supporters sur une éventuelle arrivée de l’international français à Marseille.

Longoria met fin aux espoirs des supporters

Le champion du monde 1998 a en réalité été invité au centre d’entraînement pour déjeuner avec son ancien partenaire à la Juventus Turin, Igor Tudor. Pablo Longoria s’est lui-même montré réaliste sur la faisabilité de l’opération. En effet selon les informations du journaliste de L’Équipe Mathieu Grégoire, le président marseillais aurait déjeuner avec l’attaquant du Borussia Mönchengladbach sans pour autant évoquer un transfert à l’OM. Longoria estime que Marcus Thuram devrait s’engager dans un grand club européen lors du prochain mercato estival.

Marcus Thuram est (fut) un sujet intéressant pour l’#OM, qui s’était positionné l’été dernier et le suivait encore cet hiver, comme écrit dans @lequipe. Le président Pablo Longoria a encore déjeuné mi-février avec son représentant, mais… https://t.co/IczIrufTWq — Mathieu Grégoire (@Serguei) March 16, 2023

… mais ils sont partis plutôt sur d’autres sujets de conversation. Longoria considère que Marcus Thuram, libre, ira dans un gros club européen cet été — Mathieu Grégoire (@Serguei) March 16, 2023

J’aimerais surtout voir Vitinha jouer

« Moi j‘aimerais surtout voir un Vitinha jouer et voir ce qu’il vaut. Parce qu’on parle déjà d’un 9 qu’on a acheté avec un transfert record de tous les temps pour l’OM. Il a été une fois titulaire peut être deux à tout casser. Moi pour l’instant je me demande ce que vaut vraiment Vitinha. Parce que si on considère qu’il est déjà carbonisé, que c’était un mauvais achat c‘est plutôt inquiétant. Si pour le coup on considère que c’est juste un manque de rythme, de conditions physiques, d’adaptation… Je ne suis pas sûr que l’idée d’acheter un autre numéro 9 à côté, ça l’aide vraiment à se sentir à l’aise. Surtout que Sanchez je crois qu’il sera encore là l’année prochaine selon toute vraie semblance, je l’espère. Donc si Vitinha se réveille un peu et qu’il gagne en confiance, en efficacité et que si Sanchez reste je ne suis pas sûr que la priorité soit d’acheter un nouveau 9. On va avoir besoin d’un latéral gauche puisque Tavares repart. On risque d’avoir des besoins renforcés en défense centrale aussi. Je pense que les priorités sont un peu ailleurs pour l’instant même si c’est un joueur qui performe. Mais enfin mettre 20 millions d’euros, je sais pas à quel prix il est évoqué, mais c’est peut-être dans cette fourchette là, sur un nouveau pari pour un poste qui est déjà embouteillé. Je suis septique mais bon… » Jérémy Bacchi – Source : Football Club de Marseille (12/03/2023)