Accord avec deux joueurs, Saïss en contacts avancés et Gallardo c’est chaud, mais… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Mohamed Bouhafsi annonce un accord avec deux joueurs, Romain Saiss pour être un de ceux-là et Gallardo ça discute fort.

Accord avec 2 joueurs selon Bouhafsi !

L’Olympique de Marseille attend toujours la réponse de Marcelo Gallardo. Celle-ci pourrait être donnée dans les prochaines heures. Le journaliste Mohamed Bouhafsi a livré de nouvelles informations sur ce dossier et sur le mercato de l’OM.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont fait une offre à Marcelo Gallardo et attendent désormais sa réponse. En attendant, le mercato de l’OM est en stand-by. Interrogé sur Twitter, le journaliste Mohamed Bouhafsi, a évoqué ce dossier : « Je préférais ne rien dire car il n’y avait rien de nouveau. il n’y a pas eu de nouvelle offre ou autre. Gallardo a une offre depuis plusieurs jours. Lundi dernier, l’OM lui a demandé de répondre avant la fin de semaine. On attend la réponse dans les prochaines heures. »

Salut Thomas, je préférais rien dire car il n’y avait rien de nouveau. Y a pas eu de nouvel offre ou autre. Gallardo a une offre depuis plusieurs jours. Lundi dernier, l’OM lui a demandé de répondre avant la fin de semaine. On attend la réponse dans les prochaines heures. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 15, 2023

Un accord avec deux joueurs

Mohamed Bouhafsi a également indiqué que deux joueurs avaient déjà donné leur accord à l’OM, mais que ces dossiers étaient en attente de validation du futur coach olympien : « Tout est bloqué à cause du coach alors que l’OM avait des accords sur 2 joueurs. (…) Il faut que le prochain coach donne son avis sur ces deux joueurs dont un défenseur central international qui a joué la dernière coupe du monde. Et c’est normal que ça se passe comme ça. L’OM ne va pas imposer des joueurs pour que le coach les carrent », a-t-il ainsi déclaré sur son compte twitter.

Non non faut que le prochain coach donne son avis sur ces deux joueurs dont un def central international qui a joué la dernière coupe du monde. Et c’est normal que ça se passe comme ça. L’OM va pas imposer des joueurs pour que le coach les carrent — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 15, 2023

Discussions avancées avec Saïss ?

Avec le départ d’Eric Bailly et peut être le transfert de Léonardo Balerdi, Pablo Longoria va devoir renforcer son secteur défensif. Déjà évoqué il y a un an, Romain Saïss serait en discussions avancées avec l’OM, l’international marocain pourrait signer dès que le prochain coach valide son profil.

RMC affirme que « les contacts sont avancés et le joueur, qui a encore un an de contrat en Turquie avec Besiktas, veut rejoindre Marseille. Les discussions entre l’international marocain (74 sélections, 2 buts) et Marseille portent sur un contrat de deux saisons, ou trois avec une année en option. »

Le journaliste spécialisé dans le mercato sur RMC, Fabrice Hawkins confirme un nom au poste de défenseur central : « Marseille veut Romain Saïss. Discussions autour d’un contrat de 2 ou 3 ans avec une année en option. Besiktas réclame environ 4M€ mais l’opération pourrait se faire en dessous. D’autres clubs dont le RC Lens sont intéressés. Le joueur a une préférence pour l’OM. »

Marseille veut Romain Saïss 🇲🇦💫⚪️🔵 🔹Discussions autour d’un contrat de 2 ou 3 ans avec une année en option 🔹Besiktas réclame environ 4M€ mais l’opération pourrait se faire en dessous 🔹 D’autres clubs dont le RC Lens sont intéressés. Le joueur a une préférence pour l’OM pic.twitter.com/U5yp6Uwv32 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 16, 2023

Hakim Zhouri, journaliste pour le média Les Lions de l’Atlas, et qui nous avait proposé le joueur en janvier 2022 dans le cadre d’un bon plan mercato, nous en avati dit plus en mars 2022.

Saïss connait les deux postes de défenseur et milieu défensif

Hakim Zhouri expliquait le profil de l’international marocain. « Il a le profil pour remplacer Kamara, ça peut être une bonne idée. Car il connait les deux postes de défenseur et milieu défensif, il est très rapide pour son gabarit. Ca peut être pas mal pour palier au départ de Kamara qui se profile. Après est-ce que c’est pour ce poste là ou plutôt celui de Caleta Car. On peut se poser la question. »

Gallardo exigent sur les recrues !

Cela fait plusieurs jours que le nom de Marcelo Gallardo est annoncé du côté de l’OM. Les heures passent et le coach argentin n’a toujours pas été officialisé du côté de Marseille. Un journaliste italien confirme une nouvelle fois !

Selon le journaliste italien Tancredi Palmeri « Gallardo très proche de devenir le nouvel entraîneur de Marseille. »

Gallardo molto vicino a diventare nuovo allenatore del Marsiglia — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 16, 2023

Alors que la balle semble dans le camp de Gallardo, une source argentine proche du technicien nous a confié que Pablo Longoria n’avait pas encore « concrètement donné son accord ». La raison ? Car Marcelo Gallardo aurait des exigences bien précises en termes de recrutement et entend bien peser d’avantage qu’un Igor Tudor dans le choix des joueurs lors du mercato. Le jeu des négociations est enclenché et les deux parties tentent de faire pression sur l’autre. Les supporters marseillais attendent eux avec impatience l’officialisation du nouveau coach qui pourrait intervenir dans les prochaines heures.