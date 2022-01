Accord avec un défenseur ? La rumeur Deulofeu et 2 clubs anglais sur Kamara… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Pablo Longoria aurait un accord avec un défenseur français, la rumeur Deulofeu fait son retour et deux clubs de Premier League prêts à tenter Kamara cet hiver ?

Accord ficelé avec Samuel Gigot ?

Alors que l’OM est sur le coup de deux suspension de mercato par la FIFA, Pablo Longoria travaille au remodelage de l’effectif. Jordan Amavi a été prêté à Nice et pourrait y rester définitivement, Dario Benedetto a fait son retour définitif à Boca, et Alvaro pourrait être tenté par Galatasaray. L’OM aurait trouvé un défenseur pour la saison prochaine…

En effet, selon L’Équipe du Soir, Pablo Longoria aurait obtenu l’accord de Samuel Gigot. Selon les départs, le défenseur central français de 28 ans pourrait rejoindre Marseille cet hiver mais plus vraisemblablement l’été prochain. Le joueur passé par Arles en Ligue 2 évolue au Spartak Moscou. Il sera libre en juin prochain et peut donc d’ores et déjà s’engager où il le souhaite, Samuel Gigot aurait donc choisi l’OM. A suivre…

🔄 L’#OM aurait un accord verbal avec Samuel Gigot 🇫🇷 depuis le mois de décembre pour le mercato.

Outre Alvaro, poussé vers la sortie, l’OM pourrait aussi perdre Caleta Car courtisé par West Ham. De plus, William Saliba n’est que prêté et sans option d’achat.

Dans un entretien accordé à Eurosport, l’international Espoirs avait livré son fonctionnement par rapport à son avenir à l’OM…

Dans un club comme ça, tu fais comme si tu allais rester pendant de longues années — Saliba

« Dans un club comme ça, comme tu es prêté, tu fais comme si tu allais rester pendant de longues années. Tu te dis : ne pense pas que tu retournes à Arsenal cet été, profites de chaque match. J’essaie de ne pas trop penser à ce qui se passera après, j’essaie d’être concentré sur le présent, parce que c’est le plus important. Et ce qui se passera après… Nul ne le sait ». William Saliba – source : Eurosport (17/12/2021)



Dans un épisode de Débat Foot Marseille, notre consultant Jean-Charles De Bono s’est exprimé à ce sujet. Ce dernier ne voit pas l’intérêt que pourrait avoir Arsenal de céder William Saliba contre une dizaine de millions d’euros alors que le défenseur brille depuis le début de la saison.

« Saliba pour moi, ça va coûter très cher. Aujourd’hui, il s’est imposé en tant que titulaire et comme Capitaine de l’Equipe de France Espoirs. Il a une progression énorme, certains clubs européens le surveillent de très près. Il n’y aura pas que l’Olympique de Marseille ! Ils ne sont même pas prioritaires sur le dossier. Si Arsenal veut le vendre, ils vont vouloir faire le plus d’argent possible ! Sinon, ils vont vouloir le récupérer pour jouer. Il prouve qu’à l’OM, avec une grosse pression devant 60 000 personnes et ce qu’il se passe autour, il arrive à s’imposer en tant que meilleur défenseur et titulaire indiscutable… Je ne vois pas trop l’intérêt d’Arsenal de dire : tenez on vous le vend à 10M€. Et imaginons que ça se passe mal pour certains avec les Bleus et qu’il soit appelé en A en fin de saison. Là, je ne sais pas comment ce sera possible ! » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (18/11/21)

Deulofeu, une rumeur peu probable…

En effet, selon le média italien TWM, l’OM de Pablo Longoria serait très intéressé par le profil de Gérard Deulofeu. Cependant, l’Udinese ne « semble pas disposé à perdre son leader offensif pour le moment. » L’ailier gauche s’est stabilisé en Italie depuis l’hiver dernier, il a disputé 19 matches de Serie A cette saison pour 6 buts marqués et 2 passes décisives offertes.

Le joueur de 27 ans a été formé au FC Barcelone, club qu’il avait quitté en 2015 pour Everton, avant d’y revenir en 2017. Deulofeu a enchainé les prêts, il a ensuite été transféré à Watford en 2018, avant de rejoindre en 2021 l’autre club de la famille Pozzo. Convaincant en Italie il serait aussi courtisé par d’autres clubs du Calcio. Cependant, on imagine mal comment l’OM pourrait s’offrir un joueur coté au moins 10M€…

Avec le prêt de Jordan Amavi et le transfert à venir de Dario Benedetto, le président olympien a validé les arrivées de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac. Il a expliqué jeudi dernier qu’il ne devrait pas y avoir d’autres arrivées sans des départs…

Au niveau numérique, nous sommes bien — Longoria

« Au niveau numérique, nous sommes bien. Les arrivées de Bakambu et Kolasinac nous renforcent mais ça dépend des mouvements dans les derniers jours. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)

Interrogé récemment en conférence de presse sur le départ de Jordan Amavi (prêté à Nice) et donc la suite du mercato, Jorge Sampaoli a été précis. Il aimerait voir arriver deux joueurs sur ce côté gauche : un défenseur central / latéral comme doublure de Luan Peres et un latéral plutôt ailier au profil de Lirola pour pouvoir jouer dans un autre système. Avec l’arrivée de Kolasinac, il en a déjà 1/2 mais il pourrait réclamer une nouvelle recrue en cas de départ supplémentaire…

« Nous l’avons déjà commenté avant la situation du club. Le club est dans une situation économique difficile qui complique l’arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l’arrivée d’un nouveau joueur. Il n’a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d’hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet. (…) Nous cherchons un joueur avec un profil d’axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d’un latéral plus offensif. On s’est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C’est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste. On cherche un joueur aguerri qui vienne aussi donner la possibilité à Luan Peres parce qu’il a beaucoup joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2020)

12M€ demandés par l’OM pour Kamara ? United et Leeds sur le coup ?

Partira, partira pas, Boubacar Kamara n’a plus que 6 mois de contrat et n’a pas accepter de signer de prolongation avec l’OM. Si les négociations sont en cours dixit Pablo Longoria, la pression de plusieurs clubs pour un recrutement lors de ce mercato hivernal pourrait changer la donne…

Comme l’AS Roma, deux clubs anglais estiment que prendre le joueur de 22 ans à prix réduit maintenant peut permettre de doubler la concurrence. Le média The Sun affirme que Boubacar Kamara est une cible de Manchester United pour ce mercato de janvier. Newcastle aurait aussi tenté sa chance, sans succès. Par contre, Leeds ne serait pas effrayé par les 17900 € par semaine demandés par le joueur. Le Daily Mail affirme même que le club de Marcelo Bielsa discute avec les agents de Kamara, tout comme United. De son côté, l’OM exigerait un chèque de 12M€ pour le laisser filer cet hiver. Kamara peut-il débarquer à Manchester United pour venir remplacer numériquement Paul Pogba lui aussi en fin de contrat ?

Pablo Longoria a évoqué le cas Boubacar Kamara la semaine dernière en conférence de presse.

S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter

« On a beaucoup discuté, la dernière semaine. La relation entre tout le monde est forte. Je crois qu’il y a un respect mutuel. On a eu de très bonnes conversations, entre joueur, agents de joueurs, le club… Je crois que maintenant, nous sommes dans une position de respect, dans lequel la logique va finir par s’imposer. S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter. Mais je crois que le respect pour le club est important, et on va voir la décision pour juin. C’est vrai que la position du club n’est pas plaisante, d’avoir des joueurs en fin de contrat, comme on le répète depuis le commencement de la saison. Mais c’est vrai aussi que le respect pour ce club est grand ». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)

L’Olympique de Marseille semble ne plus imaginer une prolongation de Boubacar Kamara. Le minot pourrait donc quitter le club cet hiver ou l’été prochain, totalement libre. Des rumeurs l’envoient d’ailleurs en Angleterre où Manchester United, Newcastle sont cités pour le récupérer.

Je reste concentré sur le terrain — Kamara

En zone mixte après le nul face au LOSC au Vélodrome, le milieu défensif a répondu brièvement aux questions des journalistes. Le défenseur de formation n’a pas vraiment été clair sur son avenir. Evasif, il a surtout affirmé qu’il restait concentré sur le terrain et sur sa vie de famille.

« On m’envoie un peu partout en ce moment…Mais je suis bien entouré, je reste concentré sur le terrain. En dehors du terrain, je viens d’avoir mon deuxième enfant et je me concentre sur ma vie de famille. Mes collègues ? On parle pas de ça ! » Boubacar Kamara – Source : Zone mixte (16/01/22)