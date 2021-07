Accord de principe avec Pau López, Longoria répond à la rumeur Ribéry, Vélez gourmand pour Almada et Orellano… les 3 infos mercato OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du jeudi 8 juillet !

OM MERCATO: PAU LOPEZ DÉJÀ DE RETOUR À ROME, AVANT DE REVENIR À MARSEILLE

Pau Lopez devrait être la prochaine recrue de l’Olympique de Marseille, il ne manquerait plus que l’officialisation. Pourtant, le gardien du but est de retour à Rome, afin de guérir une blessure à l’épaule…

Ce retour dans la capitale italienne, ne devrait pas remettre en cause son transfert à l’Olympique de Marseille. Mais d’après TMW, et la Corriere dello Sport, Pau Lopez est revenu à Rome, afin de continuer sa rééducation à l’épaule. Le portier espagnol, sera de retour en France le 17 juillet, soit deux jours avant son concurrent pour le poste de numéro 1, Steve Mandanda.

Accord de principe avec Pau lopez

A LIRE : Mercato: Après de la Fuente, l’OM vise un autre talent de la réserve du Barça ?

El Olympique de Marseille anuncia el principio de acuerdo con la @ASRomaEspanol por la cesión, con opción de compra en la temporada 2022-23, del jugador @paulopez_13 🇪🇸 pic.twitter.com/RKf71w1vJt — Olympique de Marseille 🇪🇸🇦🇷🇲🇽 (@OM_Espanol) July 8, 2021

En conférence de presse, le président de l’OM est revenu sur la concurrence entre les deux hommes :

« Dans le football moderne, la concurrence est la chose la plus importante, même chez les gardiens. Dans tous les clubs où j’ai travaillé, il y avait une concurrence très forte. C’était le cas à la Juve entre Buffon et Szczesny, entre Buffon et Neto. À Valence aussi, entre Jaume (Domenech), qui avait fait les matches de Coupe, et Neto. Dans le futur, je crois qu’il n’y aura plus vraiment de vrai numéro 1 et numéro 2, mais un équilibre » Pablo Longoria— Source: Conférence de presse (07/07/21)

D’après @TuttoMercatoWeb, Páu Lopez retourne à Rome jusqu’au 17/07 pour continuer sa rééducation à l’épaule #TeamOM #OM #MercatOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 8, 2021

OM MERCATO: LONGORIA RÉPOND À LA RUMEUR RIBÉRY

Alors qu’une rumeur évoquait la possibilité de voir évoluer Ribéry sous le maillot de l’OM la saison prochaine, Pablo Longoria s’est exprimé sur cette information…

Selon les informations de Sport.fr, Pablo Longoria aurait déjà rédigé un contrat pour Franck Ribéry ! L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille qui a brillé au Bayern Munich serait prêt à faire son retour au Vélodrome après une aventure en Serie A avec la Fiorentina.

Présent en conférence de presse pour la présentation de Gerson, il a démonté cette rumeur. Ribéry n’est pas une option de recrutement pour ce mercato.

#Longoria : « J’ai du respect pour Ribéry. Mais on a déjà des joueurs offensifs à notre disposition. » #confOM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 8, 2021

MERCATO OM : VELEZ EST TROP GOURMAND POUR ALMADA ET ORELLANO ?

Les dossiers Almada et Orellano sont très attendus par les supporters de l’Olympique de Marseille. Selon nos informations, le club aurait bien tenté de recruter les deux joueurs mais Velez se montrerait très gourmand.

En conférence de presse ce mercredi lors de la présentation de Mattéo Guendouzi, Pablo Longoria est resté très évasif concernant la suite du mercato. Même chose ce jeudi pour la conférence de presse de Gerson bien qu’il ait ajouté quelques précisions sur les postes recherchés.

Pourtant, une question reste toujours sans réelle réponse depuis ces deux jours où le président espagnol s’exprime : les dossiers Thiago Almada et Luca Orellano. Selon nos informations, Pablo Longoria aurait bien coché le nom des deux joueurs.

A LIRE : OM Mercato: Longoria répond à la rumeur Ribéry

Cependant, l’homme fort de l’Olympique de Marseille met un point d’honneur à payer les joueurs à leur bon prix et ne pas monter dans des sommes qui n’ont aucun sens pour lui. Traduction : Velez se montrerait très gourmand pour les deux joueurs offensifs… « Nous devons compter chaque euro », a insisté le président avant d’affirmer que les deux Argentins étaient des joueurs très intéressants et qu’il appréciait leur profil.

INFO : Longoria a bien étudié les pistes Orellano et Almada mais l’OM n’aurait pas forcément les moyens de faire signer ce genre de joueurs. « Il est important de payer les joueurs au bon prix et nous devons compter chaque euro » Velez est gourmand… #MercatOM #OM @FCMarseille — Rayane (@rayane_bnmk) July 8, 2021

JE PENSE QUE TOUT ENTRAÎNEUR AIMERAIT L’AVOIR — SAMPAOLI

Selon la presse argentine, une offre aurait même été formulée à hauteur de 10 millions d’euros pour Orellano. La piste Almada s’est quelque peu refroidie ces derniers jours, il y a moins d’informations et de rumeurs à ce sujet. En avril dernier, son nom était déjà cité parmi les pistes de Jorge Sampaoli. Le coach avait affirmé qu’il appréciait son rendement, qu’il voyait en lui un grand avenir mais il ne confirmait aucun contact entre le club et le joueur.

« Non, je ne peux pas confirmer (des contacts, ndlr). Je le connais très bien, on a une très bonne relation. Il est en pleine croissance avec un grand avenir. C’est un milieu de terrain avec une large palette offensive. Au-delà de mon ressenti personnel, je ne sais pas si le club a communiqué avec lui. Ce n’est pas clair parce que ce qui me préoccupe, ce sont les quatre derniers matchs et une qualification européenne. Mais c’est un nom qui me semble avoir un grand avenir. Je pense que tout entraîneur aimerait l’avoir. Je ne sais pas s’il y a une communication du club à ce sujet. C’est un joueur qui est très bien valorisé, c’est une promesse. Quand il va se consolider, ce sera un joueur très important. C’est une analyse que je base sur ce que j’ai vu en sélection, pas sur son rendement actuel. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (29/04/21)