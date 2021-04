Accrochage Thauvin vs Alvaro, McCourt un changement intrigant et des absents mais un grand retour face à Reims… Les 3 infos OM de ce jeudi

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du jeudi 22 avril !

SAMPAOLI A DÛ SEPARER ALVARO ET THAUVIN

En fin de contrat en juin prochain et n’ayant toujours pas prolongé, Florian Thauvin cristallise la haine de certains supporters de l’Olympique de Marseille. Sur le terrain, l’ailier marseillais est également très critiqué pour ses prestations bien en dessous des attentes qui sont placées en lui.

En interne, l’international français apparaîtrait à fleur de peau selon les informations du journal L’Equipe… En atteste un accrochage qui aurait eu lieu ce mardi à l’entraînement avec le défenseur central Alvaro Gonzalez. L’Espagnol et Thauvin se seraient rapproché après que le ton soit monté.

Ils ont dû être séparé par plusieurs personnes dont Jorge Sampaoli comme l’explique L’Equipe. Il semblerait que les deux hommes ne soient pas à leur coup d’essai alors que des tensions entre Thauvin et Payet étaient d’actualité il y a quelques mois maintenant.

🗞À l’entraînement de mardi, le ton serait monté entre Alvaro et Thauvin, qui se serait nettement rapproché de l’espagnol. Plusieurs personnes, dont Sampaoli, les ont séparés. Ce ne serait pas la première fois que les deux joueurs s’accrochent à l’entraînement. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/Hn6wb5S8XD — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) April 21, 2021

DES TENSIONS AVEC PAYET EN JANVIER

En janvier dernier notamment, Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC Sport expliquait pourquoi il y avait des tensions entre Florian Thauvin et Dimitri Payet… Le joueur passé par Newcastle n’appréciait pas que le numéro 10 lui donne des leçons alors qu’il n’était pas au top physiquement. Les relations entre les deux hommes semblent s’être calmées depuis l’arrivée de Sampaoli.

🗣 « Thauvin n’accepte pas que Payet lui fasse des reproches alors que son état physique n’est pas exemplaire. »@flogermain, notre correspondant à Marseille, explique les dessous du désamour entre Thauvin et Payet, qui ont eu une sérieuse explication dimanche dernier. #RMCLive pic.twitter.com/r7qi1aVYhW — Rothen Régale (@RMCRothenRegale) January 22, 2021

QUEL AVENIR POUR LUI A L’OM?

Dans un long article consacré au mercato estival qui attend Pablo Longoria et Jorge Sampaoli publié par RMC, le cas Florian Thauvin était clair : le coach argentin aime beaucoup le joueur et souhaite le conserver, tout comme Jordan Amavi qui est dans la même situation contractuelle. Pour le moment, Flotov a refusé les propositions de prolongation de contrat à l’OM.

Il a cependant affirmé que les cartes étaient redistribuées depuis que Pablo Longoria a remplacé Jacques-Henri Eyraud à la présidence du club et que Sampaoli est sur le banc, proposant un jeu plus alléchant que celui d’André Villas-Boas. Plusieurs écuries européennes négocieraient avec son entourage pour le récupérer gratuitement cet été. L’AC Milan serait toujours en pôle pour le faire signer.

LE DOCUMENT PROUVANT LE CHANGEMENT DE NEW YORK AU DELAWARE

Ce mercredi, un journaliste américain du nom de Craig Calcaterra s’est exprimé sur l’Olympique de Marseille via son compte Twitter. Selon le spécialiste du baseball, Frank McCourt a procédé à un changement dans la société OM qui pourrait porter à des spéculations sur la vente du club.

il est largement répandu que McCourt veut vendre — CALCATERRE

« Non pas que je m’intéresse au football européen, mais on m’a juste dit que, il y a quatre jours, l’ancien propriétaire des Dodgers, Frank McCourt, a changé l’Olympique de Marseille de New York en Delaware LLC. Les Français pensent que c’est un présage d’une vente. Comme l’a rapporté The Athletic en mars, Marseille a perdu 500 millions d’euros depuis que McCourt l’a acheté en 2016. En janvier, les supporters du club en colère ont pris d’assaut son centre d’entraînement pour affronter les joueurs et le staff. La merde a été jetée. Le feu a été allumé. Des demandes de vente de McCourt ont été faites. Malgré les déclarations publiques de McCourt, il est largement répandu qu’il veut vendre mais qu’il a besoin d’une ÉNORME plus-value pour se soustraire à ses dettes. Je me demande si McCourt peut réussir ce tour deux fois? » Craig Calcaterra – Source : Twitter (21/04/21)

Not that I am moving to the European football beat, but I was just tipped that, four days ago, former Dodgers owner Frank McCourt changed Olympique de Marseille from a New York to a Delaware LLC. French folks believe it’s a precursor to a sale. — Craig Calcaterra (@craigcalcaterra) April 21, 2021

FWIW, here is the record showing the change from NY to DE pic.twitter.com/kDDbQ5P0ZC — Craig Calcaterra (@craigcalcaterra) April 21, 2021

Cela pourrait être le signe d’un investissement entrant … mais rien à voir avec Talal OU UNE VENTE — JACOBS

Ben Jacobs, journaliste anglais qui a été très actif au sujet de la vente de l’Olympique de Marseille sur ses réseaux sociaux a partagé cette information. Selon lui, c’est plutôt un signe d’un investissement à venir. Pour le mercato estival? En tout cas, aucun lien avec une probable arrivée des Saoudiens selon lui.

« Cette information va mettre le Twitter de Marseille en effondrement. Il me semble que je me souviens que la société holding de vente de 2016 était au Delaware avant d’être transférée à New York. Cela pourrait être le signe d’un investissement entrant … mais rien à voir avec Talal / toute vente directement. » Ben Jacobs – Source : Twitter (21/04/21)

This is going to send Marseille Twitter into meltdown. I seem to recall the 2016 sale Holding Company was in Delaware before being transferred to NYC. Could be a sign of incoming investment… but nothing to do with Talal/any sale directly. https://t.co/Q3fZnIBhLf — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 21, 2021

Il y a quelques jours, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco évoquait lui aussi la situation financière de l’OM et la position de Frank McCourt qui affirmait encore au mois de février dernier qu’il n’avait pas l’intention de vendre le club marseillais :

« Pour moi, je peux me tromper, ce n’est pas flou dans le sens ou l’actionnaire est venu. Personne n’a cru à son discours. Quand tu mets Longoria président tu privilégie déjà le terrain. Pour faire du trading, de la post formation. A l’intersaison on ne va pas connaitre les mecs qui vont venir. Mais s’ils ont du talent du mental… J’ai l’impression que l’on veut remettre les comptes à plat pour vendre le club. Pour rendre la mariée plus belle, je n’ai pas cru un seul instant qu’il voulait garder le club et le transmettre à ses enfants…» Eric Di Meco – source : IAM Concept (16/04/2021)

Lundi, Amavi va revenir s’entraîner avec le groupe

Ce jeudi, le coach olympien Jorge Sampaoli était en conférence de presse au centre RLD. Ce dernier a fait le point sur son groupe. il peut compter sur le retour d’Alvaro mais va encore devoir se passer des services de plusieurs joueurs…

Jordan Amavi devrait reprendre l’entrainement collectif lundi et sera donc absent face à Reims vendredi soir. Duje Caleta Car est lui encore suspendu pour ce match. Par contre Alvaro fait son retour après un match de suspension purgé face à Lorient. Sampaoli a précisé que Valentin Rongier sera de retour dans le groupe après plusieurs semaines de blessure. Par contre, Rocchia et Sakai (dos) seront forfaits…

Lundi, Amavi va revenir s’entraîner avec le groupe

« Lundi, Amavi va revenir s’entraîner avec le groupe. C’est important pour nous qu’il ait une bonne récupération, c’est un joueur important pour nous. Rongier sera disponible demain ! Sakai ne sera pas là. Rocchia et Amavi sont les seuls absents avec Caleta-Car qui sera suspendu encore un match » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (22/04/2021)

#Sampaoli : « Lundi, Amavi va revenir s’entraîner avec le groupe. C’est important pour nous qu’il ait une bonne récupération, c’est un joueur important pour nous. »#SDROM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 22, 2021