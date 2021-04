Vente OM : Pour Akhenaton le club est vendu, Di Meco pas loin d’être d’accord !

Invité par le groupe Iam dans leur émission Iam Concept, Eric Di Meco a évoqué la probable vente de l’OM avec le chanteur Akhenaton…

Akhenaton croit clairement que l’OM est vendu. Eric Di Meco est moins affirmatif, mais il explique qu’il n’a pas été convaincu par le discours de McCourt et qu’il pense qu’effectivement la restructuration du club avec Longoria comme président est une solution afin de préparer une vente.

je pense que le club est vendu — Akhenaton

« L’état dans lequel on est en ce moment est que l’on ne sait pas où on va. Personnellement je pense que le club est vendu, même si ce n’est pas annoncé. On est dans de l’entre deux, je n’ai jamais eu ce sentiment de flou autant que ces dernières années. » Akhenaton – source : Iam Concept (16/04/2021)

J’ai l’impression que l’on veut remettre les comptes à plat pour vendre le club — Di Meco

« Pour moi, je peux me tromper, ce n’est pas flou dans le sens ou l’actionnaire est venu. Personne n’a cru à son discours. Quand tu mets Longoria président tu privilégie déjà le terrain. Pour faire du trading, de la post formation. A l’intersaison on ne va pas connaitre les mecs qui vont venir. Mais s’ils ont du talent du mental… J’ai l’impression que l’on veut remettre les comptes à plat pour vendre le club. Pour rendre la mariée plus belle, je n’ai pas cru un seul instant qu’il voulait garder le club et le transmettre à ses enfants…» Eric Di Meco – source : Iam Concept (16/04/2021)