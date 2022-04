Alvaro c’est réglé ? Harit indesirable à Schalke ? Et Milik nommé… Les 3 infos OM de ce mardi

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce lundi, contrat résilié avec Alvaro ? Schalke 04 ne veut plus d’Harit ? Et Milik en lice pour le trophée de joueur du mois…

Alvaro, rupture de contrat actée ?

L’avenir d’Alvaro s’est obscurci depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli. Malgré une prolongation de contrat signé l’année dernière, le défenseur n’entre pas dans les plans du coach. Malgré son attachement au club et à la ville, le profil de jeu de l’Espagnol ne convient pas au technicien argentin. L’OM aurait trouvé un accord pour résilier son contrat qui courait jusqu’en 2024. En effet, selon nos FootMercato, « tout est déjà bouclé pour cette résiliation, qui devrait intervenir dans les tout prochains jours. Les montants de l’opération n’ont pas filtré, mais Marseille va lâcher un très gros chèque pour se débarrasser de son ancien vice-capitaine. »

Info : Alvaro Gonzalez s’est mis d’accord avec l’OM pour une résiliation de contrat. Elle devrait être officialisée dans les prochains jours. Le défenseur espagnol, sous contrat jusqu’en 2024, va récupérer un très gros chèque de la part du club phocéen.https://t.co/uLdBuTFCMC — Sébastien Denis (@sebnonda) April 5, 2022



Alvaro Gonzalez aimerait trouver un club au Moyen-Orient pour y trouver un gros contrat, mais il serait aussi ouvert à un retour en Liga. Il faut par contre que le club soit disposé à lui offrir à minima 1,5 M€ net par an. Le départ d’Alvaro peut-il poser des problèmes en défense d’autant que Leo Balerdi est forfait jusqu’à la fin de la saison ? Sampaoli assume ce risque comme il l’avait expliqué en conférence de presse la semaine dernière.

Sampaoli sait que cela peut causer des problèmes en cas de blessure

Logiquement, Jorge Sampaoli a été interrogé sur l’absence d’Alvaro, le coach argentin n’a pas été très clair dans sa réponse : « Avaro est en Espagne, en accord avec le club. C’est un peu difficile pour l’avenir, mais il faut voir la réalité des faits. Il y aura des inconvénients s’il y a des blessures, il y a déjà des joueurs blessés comme Balerdi et Konrad. Ce n’est pas très clair non plus. On doit protéger le groupe, faire bloc avec les joueurs que nous avons ».

S’il aurait pu plier bagages l’hiver dernier, c’est surtout car l’OM le poussait à trouver une porte de sortie. Álvaro n’a pas apprécié le comportement du club phocéen à son égard. Ces déclaration ont précipité son départ du club…

Ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club — Alvaro

« Ce que je vis actuellement c’est footballistiquement mauvais car l’entraîneur et le club ont pris des décisions alors que j’avais prolongé il y a 5 mois et je ne voulais pas partir. Dans la ville, tout le monde m’apprécie, je suis à l’aise, mais au final, si je ne joue pas, je ne suis pas bien et je ne suis pas dans mon meilleur moment. Je suis victime d’une situation qui n’est pas sportive ? Je ne sais pas de quoi je suis victime. Je sais qu’ils m’ont prolongé et à partir de là les problèmes ont commencé. J’ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu’ils puissent signer un joueur (Harit) et même si ça m’a touché car je suis le 3ème capitaine de l’équipe, j’ai compris qu’il fallait que je le fasse pour le club et les coéquipiers. A partir de là, ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas. Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur. Je suis sûr que ce n’est pas footballistique car je venais de faire deux saisons qui ont été les meilleures de ma carrière » Alvaro Gonzalez – source : AS (12/02/2022)

Schalke ne veut plus payer le salaire d’Harit ?

Amine Harit n’est que prêté à l’OM et sans option d’achat. Alors qu’un départ en fin de saison semblait acté, son retour au premier plan pourrait changer la donne. D’autant que son club, Schalke 04 ne souhaiterait pas le récupérer

Selon le media Allemand Ruhr24, « Harit parviendra peut-être encore à être recommandé pour un avenir à Marseille en fin de saison. Il est impossible pour Amine Harit de rejouer pour Schalke 04 à partir du 1er juillet si le club reste en deuxième division mais aussi peu probable même si le club est promu en Bundesliga. Ses revendications salariales ne correspondent plus à la nouvelle politique du club. » Si l’OM veut conserver le milieu offensif, il faudra qu’Harit fasse un effort sur son salaire…

Amine Harit vs Saint-Étienne 🥵🇲🇦 RT x Follow 🤙pic.twitter.com/YK5Cbejho5 — OM Comps (@CompsOM_) April 4, 2022

Sur son compte Twitter, Walid Acherchour s’était enthousiasmé concernant le niveau de l’international marocain. “Deuxième mi-temps de grande qualité pour l’OM de Sampaoli face à Sainté où on a vu minimum 2 classes d’écart. Sampaoli a plutôt bien réagi aux mauvais résultats Troyes/Clermont/Monaco et au contexte qui sentait pas bon autour du club en enchaînant sa 5ème victoire de suite. Après son match contre Brest, c’est très bien ce que fait Amine Harit dans la création sur le front de l’attaque. Disponible, personnalité, ça fait un bien fou à l’OM et ça peut être l’un des facteur X sur la fin de saison avec la course à la Ligue des champions et la Conference League”.

Ce genre d’ambiance 🔥🔥🔥 gros match ce soir fier de nous tous, allez l’OM !!! 💙 pic.twitter.com/EB8oRgIH1v — Amine Harit (@Amine_000) March 20, 2022

Les discussions arriveront forcément en fin de saison, donc on verra à ce moment-là — Harit

«Mon avenir ? Franchement, je ne suis pas dans ça. C’est mon agent qui gère. Moi, je suis sur le terrain. C’est difficile déjà quand on ne joue pas. La, j’ai du temps de jeu alors c’est mieux pour moi de me concentrer sur le jeu. Les discussions arriveront forcément en fin de saison, donc on verra à ce moment-là». Amine Harit – source : Prime Video (mars 2022)

Deuxième nominations consécutive pour Arek Milik !

Cette saison, Arek Milik n’a pas eu la place que l’on espérait dans l’équipe de Jorge Sampaoli. Blessé en début de saison, le Polonais ne semblait presque plus entrer dans les plans du coach avec un système où Payet était en faux numéro 9.

Plébiscité par les supporters, il a finalement obtenu sa chance à son retour de blessure et n’a pas déçu avec plusieurs rencontres où il a su être décisif ! Lors de ce mois de mars, il l’a d’ailleurs souvent été, si bien en Conférence League qu’en Ligue 1.

Ce lundi, l’UNFP a annoncé les trois joueurs nommé pour le Trophée du Joueur du Mois de mars… Déjà nommé pour le mois de février, il l’est une seconde fois consécutive aux côtés de Wissam Ben Yedder (AS Monaco) et Martin Terrier (Stade Rennais).

Avant d’attaquer la Coupe du Monde avec la Pologne, Arkadius Milik s’attaque au Trophée du Joueur du Mois de @ligue1ubereats 🏆 Deuxième nominaton consécutive pour le Marseillais ⚽⚽ C’est vous qui votez : https://t.co/PYZ969zezR#tropheesUNFP pic.twitter.com/CMihSq8zRx — UNFP (@UNFP) April 4, 2022

L’OM pousse pour faire gagner Milik !

L’Olympique de Marseille a partagé la nouvelle sur ses réseaux sociaux afin de pousser les supporters marseillais à voter pour lui ! Pour rappel lors du dernier vote c’est Kylian Mbappé (54% des votes) qui est sorti vainqueur face à Milik (16% des votes) et Terrier (30% des votes) !