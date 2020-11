Alvaro envoie un message à Neymar, duel italien pour Kamara, une incertitude face à l’Olympiakos… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce lundi: Alvaro a un dernier message à faire passer à Neymar, un duel italien pour Kamara, Radonjic blessé, Sanson de retour, Villas-Boas annonce une incertitude face à l’Olympiakos…

OM – PSG : Alvaro a un dernier message à faire passer à Neymar !

Alvaro Gonzalez avait été accusé de propos racistes par le clan Neymar après le clasico remporté 1-0 par l’Olympique de Marseille.

Le défenseur espagnol a depuis été innocenté par les instances mais a beaucoup souffert de cet épisode qui a animé l’actualité de l’OM au début de saison. Alvaro a évoqué une dernière fois ce sujet au micro de Canal + durant un long entretien. Il ne veut plus parler de Neymar et affirme que c’est un dossier clos.

« Le cas Neymar a été un moment difficile surtout. On peut dire ce qu’on veut de moi, on peut discuter, mais je pense qu’il y a aussi des choses qui doivent rester sur le terrain, surtout concernant des sujets si délicats aujourd’hui, quand on utilise le mot racisme ou homophobie. Je ne veux plus parler de lui. Neymar se comporte d’une certaine manière sur le terrain et que certainement dans la vie, il est différent. Je suis sûr que s’il joue avec moi aux jeux-vidéos avec moi, il aurait une opinion totalement différente de moi. Au final, un PSG-OM c’est ça. Mais il faut que ça reste sur le terrain, parce que moi, ce que j’ai fait sur le terrain est resté sur le terrain comme les contacts. Au final, ce sont des derbys agréables à jouer et il faut en rester là. Après, les mots prononcés ne doivent pas être sortis de leur contexte. Et surtout, il ne faut accuser personne d’avoir prononcé des insultes racistes car ça n’a pas été le cas, des deux côtés. Avec toutes les caméras qu’il y a dans un stade, en plus celles de Neymar, ça se serait su clairement. Affaire classée donc » Alvaro Gonzalez – Source : Canal + (29/11/20)

Mercato OM : Un duel italien pour Kamara ? Un montant évoqué…

Selon les informations de Calciomercato.it, Boubacar Kamara est un profil connu et qui a déjà été associé au Milan par le passé. Le défenseur central ou milieu défensif serait également dans le viseur par la Juventus. Cependant, l’obstacle majeur dans ce dossier serait le prix demandé par l’OM. Selon le média italien, il serait aux alentours des 30M€ « très similaire à ce que Monaco peut demander pour Badiashile ». Le minot marseillais n’aura plus qu’un an de contrat avec l’OM à la fin de la saison, Kamara est lié avec son club formateur jusqu’en 2022…

Interrogé par Téléfoot, Paolo Maldini, directeur technique de l’AC Milan avait confirmé qu’il suivait de près le dossier Thauvin.

« Il sera en fin de contrat, donc c’est une opération intéressante du point de vue économique. C’est un joueur de haut niveau. Il n’a pas le même profil que nos recrues sur les deux dernières saisons, du fait de son âge. Mais on sait que la bonne formule pour notre équipe, est d’avoir un mélange de jeunes joueurs et de joueurs d’expérience. C’est évidemment un profil que l’on suit » Paolo Maldini – Source : Téléfoot

Après la rencontre face au FC Nantes samedi, Florian Thauvin a évoqué cette déclaration au micro de Téléfoot. L’attaquant de l’Olympique de Marseille s’est dit très flatté sans écarter la possibilité d’y signer…

« Ce sont des choses qui font plaisir, quand une légende du football parle si bien de vous. Cela m’a beaucoup touché, ça fait vraiment plaisir et je le remercie pour ça » Florian Thauvin – Source : Téléfoot 28/11/2020

OM : Radonjic blessé, Sanson de retour… Villas-Boas annonce une incertitude face à l’Olympiakos

Sakai peut être là, on a calmé les choses avec lui aujourd’hui. Alvaro sera là, il a tenu tout le match face à Nantes. Je ne compte pas faire trop de changements. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (30/11/2020)

